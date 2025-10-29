한동훈 "새벽배송 전면 금지 막아야" - 윤종오 "문제는 '쿠팡식'인데..."

큰사진보기 ▲국회 국토교통위원회 윤종오 의원(진보당 울산북구)은 24일 추석 명절을 앞두고 국토교통부 생활물류팀과 함께 서울복합물류센터 내 쿠팡 송파1캠프를 찾아 택배현장 과로요인을 직접 점검하고 종사자들의 의견을 청취하고 있다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

택배노동자들의 과로사가 공론화되면서 국회가 국정감사·청문회를 통해 이 문제를 짚었다. 결국 지난 9월 정부·여당과 업계, 노동계가 함께하는 '택배 사회적 대화기구'가 공식 출범했다.'택배 사회적 대화기구'는 심야·휴일 배송에 대한 법적 규율 등 사회적 논의를 시작했다.이를 두고 한동훈 전 국민의힘 대표가 "민노총(민주노총)과 민주당 정권의 '새벽 배송 전면 금지' 추진은 많은 국민들의 일상생활을 망가뜨릴 것"이라며 "막아야 한다"고 주장하고 나섰다.한 전 대표는 지난 28일 자신의 SNS에 글을 올려 "민노총 주장대로 새벽 배송이 금지되면 '늦게 퇴근하는 맞벌이 부부를 비롯해 이제는 새벽 장보기가 필수가 된 2000만 국민들의 일상생활'과, '생산자와 소상공인들, 그리고 새벽 배송으로 돈을 벌고 있는 택배 기사들의 삶'이 모두 망가질 것"이라고 비판했다.그러면서 "민주당 정권이 두려워해야 할 것은 '민노총이 아니라 시장이고 국민'이다"라며 "노동환경 개선은 계속돼야 하지만 이런 식으로 '없애버리자'라고 하면 오히려 노동자도 피해본다. '새벽 배송 전면 금지'로 한방에 국민들 인생계획 망가뜨린 10.15 주거재앙 조치의 전철을 밟아서는 안된다"고 주장했다.이에 윤종오 진보당 원내대표(울산 북구, 아래 의원)가 29일 자신의 페이스북에 글을 올려 "노동 측 주장은 확인도 하지 않고 2000만 국민일상 운운하는 것은 매우 무책임하다"며 "무엇보다 한 전 대표 발언은 새벽 배송 실태를 모르고 하는 말이다. 문제는 '쿠팡식' 새벽 배송이고, 이것이 업계 표준처럼 굳어졌다는 것"이라고 지적했다.앞서 윤종오 의원은 지난달 24일 추석 명절을 앞두고 국토교통부 생활물류팀과 함께 서울복합물류센터 내 쿠팡 송파1캠프를 찾아 택배현장 과로 요인을 직접 점검하고 종사자들의 의견을 청취하기도 했다.윤 의원은 "심야 로켓기사는 주 5~6일, 밤 9~10시에 입차해 다음날 7시까지 하루 2~3회전 배송을 한다"며 "야간 할증을 감안하면 주 74시간 노동에 이른다. 과로사 기준을 한참 넘어섰다"고 반박했다. 언론 보도에 따르면, 고용노동부 설문조사에 응답한 쿠팡CLS 대리점 배송기사 767명 가운데 76.8%가 야간에 3회전 배송을 한다고 답했다. 하루 평균 근무시간은 9시간 26분, 일주일에 평균 5.5일로 조사됐다.윤 의원은 "이런 식의 연속 야간노동이 지속가능할 리 없다"며 "국민 생명과 직결돼 24시간 운영될 수밖에 없는 필수업종들도 연속 야간노동을 최대한 지양한다. 대안이 필요하다는 건 삼척동자도 알 수 있다"고 덧붙였다.그러면서 "사회적대화에서 노동 측은 오후 출근조(15시)와 오전 출근조(5시)를 나누고 초심야시간 배송은 제한하자 제안했다"며 "이미 새벽 배송이 국민 니즈가 되었다는 걸 인정하면서도 택배기사 죽음을 막기 위한 상생안"이라고 설명했다.이어 "이제 사회적대화기구에서 정부·업계가 함께 논의하면 된다"면서 "그런데 건강하고 생산적인 논의가 아니라 일부 보수언론과 정치인이 쿠팡 입장을 받아쓰듯 하며 국민여론을 호도하고 있다. 한동훈 전 대표는 마치 국민 전체를 위하는 듯 호도하지 말길 바란다"고 비판했따.