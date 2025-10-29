이 대통령, 트럼프에 "핵추진잠수함 연료 공급 결단해 달라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 "핵추진잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 대통령께서 결단해주시면 좋겠다"고 말했다.이 대통령은 이날 오후 국립경주박물관에서 열린 한미정상회담에서 "한미 관계는 동맹의 현대화, 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전돼야 한다고 생각한다"면서 이 문제를 제기했다.이 대통령은 "전에 충분히 자세히 설명을 못 드려서 약간의 오해가 있으신 것 같다"라며 "우리가 핵무기를 적재하는 잠수함을 만들겠다는 것이 아니라 디젤 잠수함의 잠항 능력이 떨어져서 북한이나 중국 쪽 잠수함 추적 활동에 제한이 있다"고 설명했다.이어 "(미국이) 연료 공급을 허용해주시면 저희 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조해서 한반도의 동해, 서해 해역 방어 활동을 한다면 미군의 부담도 상당히 줄어들 수 있을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.현행 한미 원자력 협정에 따르면, 한국은 자체 우라늄 농축이나 군사적 목적의 핵연료 사용이 엄격히 제한되며, 20% 미만 저농축도 미국의 사전 동의·허가가 필요하다. 이러한 '족쇄'를 풀어줄 것을 요청한 것.이 대통령은 한미 원자력 협정에 대해서도 "전에 말하셨던, 지지해주신 것으로 이해합니다만"이라며 "사용 후 핵연료 재처리나 우라늄 농축 부분에 대해 실질적 협의가 진척될 수 있도록 지시해주시면 조금 더 빠른 속도로 그 문제가 해결될 수 있을 것 같다"고 말했다.이 대통령은 그 대신 "대한민국도 방위비 증액과 방위산업 발전을 통해 자체적인 방위 역량을 대폭 키울 생각"이라며 미국 측에서 요구해 온 '국방비 증액'에 대해 긍정적 입장을 갖고 있다고 밝혔다. 특히 이는 미국 측을 배려한 결정임을 우회적으로 시사했다.이에 대해 이 대통령은 "대한민국 방위비의 현재 지출 수준은 북한의 1년 국민 총생산의 1.4배에 이를 정도로 사실 압도적으로 많다. 전세계적으로 군사력 평가도 (세계) 5위로 인정되고 있다"며 "지금으로도 (방위비 지출이) 그리 부족하진 않다"고 했다.그러면서 "(그렇지만) 미국의 방위 부담을 줄이기 위해 대한민국 방위산업에 대한 지원이나 방위비 증액은 확실히 해 나갈 것"이라고 덧붙였다.투자방식과 금액 등을 놓고 이견을 좁히지 못한 관세협상에 대해서는 상대적으로 원론적인 우리 입장을 밝히는 정도로만 언급했다.이에 대해 이 대통령은 "트럼프 대통령께서 지금 미국을 다시 위대하게 만드는 일에 전력을 다하고 계신데 실제 큰 성과를 내는 듯하다"며 "대한민국도 대미투자확대와 대미구매확대를 통해 미국의 제조업 부흥을 지원하고 조선 협력도 적극 해 나가도록 하겠다"고 말했다.이어 "그것이 대한민국 경제에도 도움이 되고 미국 경제 발전에도 도움이 될 뿐 아니라 오래 된 한미 동맹을 실질화하고 심화하는 데 크게 도움이 될 것으로 생각한다"라며 "미국의 발전과 대한민국의 발전, 그리고 한미 간의 진정한 동맹이 더 확대 강화되길 기대한다"고 밝혔다.트럼프 대통령을 '피스메이커'로 부르는 등 호의적인 분위기를 조성해 보다 국익에 부합하는 결과물을 도출하고자 하는 노력은 지난 8월 정상회담 때와 같았다. 정부는 정상회담 전 친교행사를 통해 트럼프 대통령에게 한국 최고 훈장인 무궁화 대훈장을 수여하고 특별 제작한 금관 모형을 선물하기도 했다.이와 관련, 이 대통령은 이날 모두발언에서 "트럼프 대통령은 '처음' 또는 '유일한' 이런 단어를 많이 가지고 있다"라며 "국빈으로서 대한민국을 두 번째 방문하시는 유일한 분이고 (무궁화) 대훈장도 미 대통령으로서는 처음으로 저희가 수여하는 것이다. 그런 면에서 각별한 의미가 있다고 생각한다"고 말했다.특히 "(트럼프 대통령이) 지금까지 전 세계 8곳의 분쟁 지역에 평화를 가져왔다. 피스메이커 역할 잘하고 계시다"라며 "트럼프 대통령이 가진 큰 역량으로 한반도에도 평화를 만들어 주시면, (제가) 그렇게 하도록 여건을 조성하는 '페이스메이커'로서의 역할을 충실히 하겠다는 말을 다시 드린다"고 말했다.트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담이 사실상 불발된 것에 대해서도 "김정은 위원장이 대통령님의 진심을 아직 제대로 다 수용하지 못해 불발된 것"이라며 "(북미회담을 제안한) 그 자체만으로도 한반도에 상당한 평화의 온기를 만들어 낸 것"이라고 평했다.트럼프 대통령은 모두발언에서 "미국에 보여준 존중과 이런 극진한 대접 덕분에 깊은 감명을 받았다"고 화답했다.특히 "한반도는 아직 휴전 상태지만 이 상태도 해결할 수 있으면 좋겠다. 여러 문제를 해결해 오지 않았나"라며 김정은 위원장과의 대화를 계속 시도하겠다는 의사도 밝혔다. 또 "김정은 위원장 등 모든 분들과 함께 문제를 바로잡기 위해 노력할 것"이라며 "저는 '상식'이라는 표현을 굉장히 좋아하는데 결국 상식을 통해서 문제 해결에 가까이 갈 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.관세협상과 관련해서는 회담에 배석한 우리 측 대표단을 향해 "터프한 협상가로 여러 번 뵈었던 분들"이라고 표현했다. 그러면서 한미 조선 협력 프로젝트, 이른바 '마스가(MASGA : 미국 조선업을 다시 위대하게)'등을 강조했다.이에 대해 트럼프 대통령은 "한국이 조선 분야에서 매우 뛰어나 저희와 협력 중이다"라며 "이제 필라델피아 조선소 등에서 한국과 손을 잡고 조선업을 부흥시킬 것이고 매우 짧은 시간 내에 최고를 다시 이뤄볼 것"이라고 말했다.또 "(이재명 행정부-트럼프 행정부) 저희 둘 사이의 관계만큼 그렇게 한미 관계가 강력했던 적이 없다"며 "한 가지 남아 있는 이슈가 있는데 해결 해보도록 하겠다"고 말했다.