트럼프 "이 대통령, 훌륭한 분... 김정관 산업통상부 장관, 대단한 분"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 연설을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 "미국이 번영할 때, 우리의 파트너, 동맹, 인도-태평양지역이 번영한다"면서 경주에 모인 세계적인 기업가들에게 미국 경제가 황금기를 맞고 있다고 강조했다. 다음날 열릴 미·중 정상회담에 대해서는 "정말 훌륭한 결과"가 될 것이라고 예고했다.29일 김해국제공항에 착륙한 트럼프 대통령은 곧바로 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서미트가 열리는 경주예술의전당으로 곧장 가서 특별 연설을 했다. 트럼프 대통령은 "미국이 돌아왔다. 그리고 그 어느 때보다 더 강하게 돌아왔다"면서 약 43분 간의 연설 대부분을 자신의 정책이 성공하고 있다고 강조하는 데에 할애했다.트럼프 대통령은 미국이 ▲감세 ▲규제 철폐 ▲상호관세 등의 정책을 통해 투자의 대규모 증가, 경제 성장, 증시 활황, 고용 증대, 물가 안정 등을 이뤘다고 주장했다. 그는 "1년 전, 우리나라는 매우 심각한 곤경에 처해 있었다. 어떤 사람들은 우리나라가 끝났다고 생각했다"면서 "우리는 전 세계 어느 곳보다, 단연코 가장 핫한(hottest) 나라이다"라고 말했다.트럼프 대통령은 "지금 미국은 가장 강력한 경제, 가장 강력한 국경을 보유하고 있다. 이 모든 것이 지난 9개월 동안 일어났다. 가장 강력한 군대, 가장 강력한 우정, 그리고 지구상의 어떤 나라보다 강력한 정신을 갖고 있다"면서 "이것은 짧은 기간에 이룬 황금기이다. 우리가 해낼 수 있을 줄은 알았지만, 이렇게 빨리 해낼 줄은 몰랐다"고 말했다.트럼프 대통령은 파트너 국가들과의 협력으로 미국 경제가 재부흥할 것이라면서 한국과의 조선업 협력을 예로 들었다. 그는 "한국과 우리는 진지한 파트너이다. 우리는 정말로 결합되어 있고, 매우 특별한 관계, 특별한 유대를 가지고 있다"며 "우리는 한국과 매우 긴밀하게 협력하고 있다. 사실, 이 방에 계신 분들 중 일부는 필라델피아 조선소를 인수했다. 세계 어디에서나 가장 성공적인 조선소 중 하나가 될 것이라고 생각한다"고 말했다.트럼프 대통령은 "미국이 번영할 때, 우리의 파트너, 동맹국도 함께 번영한다. 인도-태평양 지역이 번영하고, 그것은 우리 모두에게 좋다"며 "그리고 전 세계가 그 어느 때보다 더 안전하고, 부유하고, 위대해진다"라고 강조했다.자신의 무역정책으로 미국으로 신규 투자가 급중하고 있다고 한 트럼프 대통령은 8년 전 APEC 정상회의에서 한 연설을 상기시키면서 "(당시) 처음으로, 저는 경제 안보가 곧 국가 안보라는 원칙을 제시했다"고 말했다. 그는 이어 "APEC 국가들에게 우리 모두를 위해 시스템을 공정하고 더 지속 가능하게 만드는 데 우리의 파트너가 되어 달라고 요청했고, APEC 국가들은 함께 노력했다"며 "8년 후, 내가 여기 아시아에 다시 돌아왔고, 내가 제시했던 혁명적인 개혁을 위한 긍정적인 비전이, 오래전 일처럼 느껴지지만, 이제 현실이 되었다고 말씀드리게 되어 기쁘다"고 말했다."내일 시진핑 중국 주석이 이곳에 온다"면서 다음날 열릴 중국과의 정상회담을 언급한 트럼프 대통령은 "우리는, 바라건대, 거래를 성사시킬 것이다. 우리가 거래를 할 것이라고 생각한다"고 말했다. 그는 "그것이 양측 모두에게 좋은 거래가 될 것이라고 생각한다. 그리고 그것은 정말 훌륭한 결과"라면서 "아시다시피, 그것은 싸우고 온갖 문제를 겪는 것보다 낫다. 그리고 싸울 이유가 없다. 저는 그것이 양측 모두에게 훌륭한 거래가 될 것이라고 생각한다. 그래서 나는 내일 그(시 주석)를 만날 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 연설 말미에 "우리는 자유롭고 개방된 인도-태평양을 만들고 있다. 그리고 모든 사람들을 위해, 우리는 위엄과 안보, 번영과 자부심의 미래를 만들고 있다"면서 "샌프란시스코의 구불구불한 언덕에서부터 서울의 빛나는 거리에 이르기까지, 오하이오 톨리도의 분주한 공장에서부터 도쿄의 밝은 불빛에 이르기까지, 피츠버그에서 팔라완까지, 보스턴에서 방콕까지, 디트로이트에서 다낭까지, 그리고 클리블랜드에서 바로 이곳 멋진 곳 경주에 이르기까지"라고 말했다. 그는 "('경주' 발음을) 잘했나요? 괜찮았나요?"라고 물으면서 "아름다운 곳"이라고 말했다.그는 이어 "우리는 오랜 우정을 강화하고, 새로운 유대를 형성하며, 새로운 공장을 짓고, 새로운 산업을 개척하며, 우리 아이들과 다가올 세대들을 위해 극적으로 더 나은 세상을 만들고 있다"면서 "우리는 광대한 바다 양쪽에 강력하고 독립적인 국가들의 미래를 건설할 것이다. 우리의 공동 이익으로 결합되고, 공동의 가치로 단결되며, 더 풍요롭고, 더 안전하며, 더 평화로운 태평양을 향해 끊임없이 나아갈 것"이라고 천명했다.한편 이 연설 서두에서 트럼프 대통령은 주최자인 이재명 대통령에 감사를 표시하면서 훌륭한 분(terrific person)"이라고 표현했다. 그는 "통상산업자원부장관, 김정관씨"라고 직접 이름을 부르면서 무역협상에 임한 김 장관을 "정말 대단한 분(incredible man)"이라고 칭하기도 했다. 트럼프 대통령은 "사실, 우리 쪽 사람들은 그가 매우 강인(tough)하다고 하지만, 우리는 조금 덜 유능한 사람이었으면 하고 바랐지만, 그들은 그러지 않기로 했다"고 말했다.