박수기 광주시의원 '연결의 정치 북콘서트' 개최

큰사진보기 ▲광주광역시의회 박수기 시의원(더불어민주당·광산구5)의 '연결의 정치 북콘서트' 포스터. ⓒ 박수기 의원실 관련사진보기

AD

광주광역시의회 박수기 시의원(더불어민주당·광산구5)은 자신의 정치 철학과 현장 중심 의정 활동을 담은 저서 '연결의 정치'(도서출판 오월숲)의 출판을 기념하는 북콘서트를 개최한다고 29일 밝혔다.북콘서트는 오는 11월 1일 오후 3시 광주과학기술원(GIST) 오룡관에서 열린다.'운동화만 신는 시의원'으로 알려진 박 의원은 지난 3년간 도시계획, 청년, 인공지능, 미래차, 기후환경 등 다양한 현안을 시민과 행정이 함께 논의하는 구조로 바꿔왔다.이번에 출간한 '연결의 정치'는 도시계획위원회 회의 공개 조례 제정, 인공지능(AI) 행정의 혁신, 청년 유출 문제 해결, 미래차 산업과 지역 거버넌스 구축 등 박 의원이 현장에서 추진해 온 주요 정책과 그 과정에서의 고민을 담고 있다.그는 책에서 현장에서의 경험을 바탕으로 "정치는 전략이 아니라 태도", "사람과 사람, 제도와 제도를 잇는 정치의 필요성", "끊어진 대화, 분절된 제도, 잊힌 기억을 다시 잇는 태도, 그 중심에는 언제나 사람이 있다", "도시는 기술로 완성되지 않는다. 관계와 신뢰가 도시의 힘을 만든다"라고 강조했다.이번 북콘서트는 단순한 출판 행사가 아니라, 시민들과 함께 도시의 미래를 이야기하는 소통의 자리로 마련됐다.'연결의 정치'가 지역 현장에서 어떻게 실현될 수 있는지를 주제로 시민, 전문가, 청년들이 함께 대화를 나눈다.박 의원은 "이 책은 한 사람의 이야기가 아니라, 우리가 함께 만들어 온 광주의 이야기"라며 "서로를 이해하고 연결할 때 도시의 진정한 변화가 시작된다"고 밝혔다.한편 박 의원은 내년 6월 광주광역시 광산구청장 선거 출마가 점쳐지고 있다.