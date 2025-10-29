'평화, 민주주의 '외친 아키오 회장, 잃어버린 30년 넘어 100년을 준비하다

큰사진보기 ▲토요다 아키오 도요타그룹 회장이 29일 일본 도쿄 빅 사이트에서 열린 '재팬 모빌리티쇼 2025' 센추리 부스 무대에서 콘셉트카로 제작된 센추리 쿠페형 스포츠유틸리티차(SUV)를 세계 최초로 공개하고 있다.. ⓒ 김종철 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲토요다 아키오 도요타그룹 회장이 29일 일본 도쿄 빅 사이트에서 열린 '재팬 모빌리티쇼 2025' 센추리 부스 무대에서 선대회장을 떠올리며 연설을 이어가고 있다 ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲정유석 현대차 국내사업본부장(부사장)은 재팬 모빌리티쇼에서 현대의 친환경 미래 모빌리티에 대해 설명하고 있다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲'재팬 모빌리티쇼 2025'가 29일 일본 도쿄 빅 사이트에서 사전언론공개행사를 시작으로 개막했다.재팬모빌리티쇼는 지난 2021년을 끝으로 막을 내린 도쿄모터쇼의 후속 행사로 2023년에 처음 열렸다. 행사는 매 2년 간격으로 가을마다 개최되며, 올해는 오는 11월 9일까지 열린다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲재팬모빌리티쇼는 지난 2021년을 끝으로 막을 내린 도쿄모터쇼의 후속 행사로 2023년에 처음 열렸다. 행사는 매 2년 간격으로 가을마다 개최되며, 올해는 오는 11월 9일까지 열린다. ⓒ 김종철 관련사진보기

그의 연설이 끝났다. 20여 분을 훌쩍 넘었고, 그를 향한 수많은 카메라 불빛이 연이어 터졌다. 일본을 비롯해 세계 각국에서 온 기자들과 업체 관계자들은 숨을 죽이며 그의 연설에 집중했다. 열정적인 연설이 막바지에 이르자, 어느새 그의 목소리는 떨렸고 눈동자는 흔들렸다. 세계 최대 자동차회사인 일본 도요타의 토요다 아키오 회장이다.29일 오전 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '2025 재팬모빌리티쇼(2025 Japan Mobility Show, JMS)의 사전 언론공개행사에서 아키오 회장은 '새로운 100년'을 위한 자신만의 이야기를 풀어나갔다. 그의 이야기는 도요타를 상징하는 대형세단 '센추리'를 통해서다.그는 자신의 할아버지였던 도요타의 2대 회장 토요다 키이치로의 말을 꺼내 들었다. 1930년대 일본은 자동차를 만들 수 없다고 말하던 시대를 언급하면서, 회사 최초의 기술엔지니어인 '나카무리 켄야'를 떠올렸다. 나카쿠라 켄야는 1938년 도요타에 입사한 이후, 최고급 대형 세단 '센추리'의 개발과 생산, 판매를 주도한 인물이다.아키오 회장은 "센추리의 개발은 지난 1963년에 도요타가 자동차를 만들기 시작한 지 30년이 되던 해였다"면서 "전쟁이 끝난 지 불과 18년이던 때, '전통도 명성도 없는 도요타가 세계에 통할 최고급차를 만들 수 있는가'라는 의문이 나왔었다"고 회고했다.하지만 센추리 개발을 맡았던 나카무라씨는 대담하고 새로운 아이디어와 기술에 도전했다. 아키오 회장은 "(나카무라씨는) '전통은 훗날에 자연스럽게 생기는 것이며, 지금까지 없던 새로운 고급차를 만들자'고 했다"면서 "그는 '결코 같은 것은 만들지 않는다'는 철학으로 최신 기술과 일본 전통 문화를 접목해 (센추리를) 내놓았다"고 말했다.3대 회장이었던 쇼이치로 명예회장 역시 평생 가장 가까이 두고, 각종 기술개발에 집착했던 유일한 자동차로 센추리를 꼽았다고 했다. 아키오 회장은 선대 회장들의 센추리에 대한 애정과 집착을 설명하면서, 선대 회장의 말을 떠 올렸다. 그는 "(키이치로 회장은) 전쟁이 끝난후 불과 3개월 만에 일본자동차공업협회를 만들었다"면서 "(회장은) '민주주의 자동차 산업 국가를 만들고, 평화로운 일본 재건과 세계 문화에 공헌하고자 한다'는 말을 남겼다"고 했다. 서로 다른 나라와 민족이 이해와 교류를 통해 더 나은 사회를 만들어 가는 것을 의미하는 것이라고 그는 덧붙였다.아키오 회장은 "처음 센추리가 만들어진 후 반세기가 지난 일본은 '잃어버린 30년'이라는 말과 함께 다소 기운과 활력이 떨어진 듯 하다"고 했다. 그는 과거 종전 직후 나카무라 씨의 도전을 들어가며, "지금이야말로 센추리가 필요한 시대"라고 강조했다.이어 "센추리는 단순한 자동차 이름이 아니다"면서 "전 세계의 평화를 진심으로 바라고 일본에서 '앞으로의100년'을 만들어가는 도전이 바로 센추리라고 생각한다"며 목소리를 높였다. 또 "이같은 도전을 나의 사명이라고 느낀다"면서 "나카무라 켄야의 정신을 이어받은 동료들과 함께 센추리 브랜드를 새롭게 세워 나갈 것"이라고 그는 말했다.도요타는 이날 행사를 통해 독립적인 브랜드로서 '센추리'를 일본을 상징하는 최고급 자동차로서 더욱 발전해나가기로 하면서, 새 차를 공개했다. 이날 공개된 신형 센추리는 앞선 3세대 센추리에서 완전히 달라진 모습이었다. 주황 빛깔 속에 미래지향적이고 대담한 디자인을 갖췄다.이와 함께 도요타는 '투 유(TO YOU)'라는 새로운 브랜드 방향을 소개하면서, 인간 중심에 맞춘 차별화된 모빌리티로 미래 자동차 시장을 공략한다는 방침을 세웠다. 사토 코지 도요타 사장은 "우리가 만드는 것은 언제나 인간을 위한 모빌리티"라고 강조했다. 그는 "도요타는 오랫동안 모두를 위한 모빌리티를 추구해 왔지만, 모든 사람에게 완벽히 맞는 차는 없다"며 "우리는 언제나 한 사람을 위한 모빌리티를 만든다"고 덧붙였다.실제 이날 선보인 도요타의 9대에 달하는 콘셉트카 가운데 상당수는 기존 자동차의 모습에서 완전히 벗어난 새로운 이동 수단이었다. 사토 사장은 "완성차 제조사로서 많은 도전이 놓여있다"면서 "물류와 운송을 넘어 사회 전체를 움직이는 힘으로 발전시킬 것"이라고 말했다.이같은 미래 모빌리티에 대한 자동차 회사들 간의 치열한 경쟁은 여전했다. 혼다는 상대적으로 뒤늦은 전기차 시장 공략을 위해 '혼다 0 시리즈'라는 새로운 차를 전격 공개했다. 기존 전기차가 배터리 등으로 무겁고 두꺼운 인상에서 '얇고, 가볍고, 유용한' 형태로 바꾸려는 노력이었다. 날렵한 모습의 세단과 효용성을 극대화한 SUV가 대표적이다. 이밖에 로봇과 항공기 분야에서 나름의 기술력을 갖춰온 혼다는 이번에는 소형 제트 항공기와 개인용 요트 등을 전시장에 전시하기도 했다.국내 기업으로는 현대기아차도 참여했다. 수소전기차 분야에서 최고 수준의 기술력과 함께 양산형 차량을 선보인 현대차는 2세대 넥쏘를 선보였다. 넥쏘 시리즈는 양산형 수소차 가운데 세계적으로 가장 많이 팔린 모델이다. 정유석 현대차 국내사업본부장(부사장)은 "친환경차를 통한 지속가능한 삶의 방식을 고민하고, 일본 사회의 친환경 모빌리티 문화 확산에 기여하고자 한다"면서 "27년에 걸친 꾸준한 수소차 개발과 도전으로 수소 생태계 전체의 비전을 현실로 만들고 있다"고 말했다.정 부사장은 "지속가능한 에너지 순환의 결과물이 수소전기차 모델인 넥쏘"라며 "미래 모빌리티를 향한 현대의 기술적 리더십과 수소 사회의 미래를 함께 열어나갈 것"이라고 강조했다. 현대차와 함께 기아차는 이동성과 효용성을 강조한 PV 시리즈를 선 보였다. 올해 국내에서 새로운 이동수단으로 관심을 모았던 모델들이다.독일의 베엠베(BMW)는 도요타와 함께 개발한 신형 수소차 iX5 하이드로젠을 공개했다. 또 최근 전기차 시장에서 새롭게 주목받는 중국 전기차 BYD 역시 일본 시장을 위한 전략 소형 전기모델 라코(RACCO)를 선 보였다.한편 재팬모빌리티쇼는 지난 2021년을 끝으로 막을 내린 도쿄모터쇼의 후속 행사로 2023년에 처음 열렸다. 행사는 매 2년 간격으로 가을마다 개최되며, 올해는 오는 11월 9일까지 열린다.