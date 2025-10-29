전교조 경남지부, '유보통합 경남 설명회' 30일

큰사진보기 ▲전교조경남지부, <유보통합 경남 설명회> ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

전국교직원노동조합 경남지부는 30일 오후 3시부터 4시 30분까지 <90분 집중요약, 유보통합 온라인 설명회>를 개최한다. 전교조는 "이번 설명회는 무작정 밀어붙여진 유보통합 정책의 현 주소를 점검하고, 진정한 유아교육 공공성 강화 방향을 모색하기 위해 마련되었다"라고 밝혔다.이번 설명회에서는 경상남도교육청 유보통합추진단 1담당 이영미 사무관과 전교조 본부 김원배 정책3국장이 발표자로 나서고 참여자들의 질의응답 및 종합토론이 이루어질 예정이다.유보통합 추진단 이영미 사무관은 경남교육청의 유보통합 관리체계 일원화, 거점형 돌봄기관 운영, 0~2세 개정 표준보육과정 등 유보통합 준비과정에 대해 발표할 예정이다.김원배 전교조 정책3국장은 김영삼·김대중·노무현·문재인 정부 역시 유보통합을 추진했으나, 보육계와 보건복지부의 반대로 실현되지 못한 역사를 짚고 윤석열 정부가 2023년 1월 연휴 포함 7일 만에 유보통합추진단을 설치하고, 충분한 논의와 합의 없이 2023년 11월 정부조직법 개정을 강행하여 현장에 혼란과 정책적 실패를 불러일으킨 부분을 비판할 예정이다.이번 설명회는 경남 도민 누구나 참여할 수 있도록 줌(Zoom)으로 진행된다.