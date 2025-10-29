"조선일보는 여순사건 국가적 합의를 부정하는가"

큰사진보기 ▲김문수 의원 등 더불어민주당 전남 지역 국회의원들이 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 조선일보 측에 "여순사건 왜곡 중단하고 사죄하라"라고 촉구하며 기자회견을 하고 있다. 2025.10.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 '여순사건' 관련 발언(19일)을 두고 보수 언론을 중심으로 비판 보도가 이어지고 있다. 특히 <조선일보>는 10월 21일 자 사설(대통령은 역사를 개인 시각이 아닌 사실로 평가해야)을 시작으로 22일("이승만 정부 분쇄" 내걸고 1200명 살해), 22일 인터뷰 기사(여순 사건의 마지막 생존 장교 "국민에게 총 겨눈 건 남로당 세력"), 23일("진짜 대통령이 쓴 글 맞나" 조갑제·정규재, 이 여순 발언 비판), 29일 ('여순 반란' 지창수, '선동의 기술'로 살인 열전 벌였다) 등 관련 기사를 쏟아냈다.앞서 이 대통령은 지난 19일 본인의 페이스북에 올린 글에서 "1948년 10월 19일, 국방경비대 제14연대 장병 2천여 명이 제주 4·3사건 진압 명령을 거부했다... 부당한 명령에 맞선 결과는 참혹했다"라고 썼다. 여순사건의 본질을 '부당한 명령에 맞선 결과로, 진압 과정에서 수많은 군인과 민간인이 희생된 공권력에 의한 폭력'으로 규정한 것이다.반면 <조선일보>의 시각은 지난 21일 자 사설에서 보듯 여순사건을 '당시 14연대 내 남로당원들이 저지른 폭력과 학살'로 규정하고 이재명 대통령이 '역사적 사실을 잘못 알고 있거나 외면했다'는 논조다.<조선>의 이 같은 보도에 더불어민주당 전남도 국회의원 10명(박지원·이개호·서삼석·신정훈·김원이·주철현·권향엽·김문수·문금주·조계원)이 여순사건 왜곡 중단과 사죄를 요구하고 나섰다.이들은 29일 오후 2시 20분 국회 소통관에서 '민주당 전남도 국회의원 일동' 명의로 기자회견을 개최했다.김문수 의원은 이 날 기자회견문을 통해 "조선일보는 이 대통령의 메시지를 반국가적 역사관으로 왜곡하고 남로당 반란 옹호로 몰아갔다"라고 지적했다. 김 의원은 <조선>이 여수 제14연대 장교였던 최석신씨의 발언을 인용해 '국가는 부당한 명령을 내린 적이 없었고, 여순사건은 좌익 공산주의자들의 반란이었다'고 보도한 데 대해서도 "국가폭력 가해자의 입을 빌린 역사 왜곡이자 희생자와 유족에 대한 모욕"이라고 강조했다.권향엽 의원은 "<조선>은 보수 논객들을 동원해 여순사건을 반란, 좌익 폭동, 집단 테러로 규정하고 대통령 발언을 거짓말이라고까지 비난했다"라며 "이는 윤석열 정부가 꾸린 뉴라이트 성향의 역사기획단이 보고서를 통해 봉기를 반란으로, 진압을 토벌로, 민간인 협력자를 민간인 가담자로 바꾸려고 한 왜곡과 닮아 있다"라고 비판했다.문금주 의원은 "2021년 6월 29일, 여야 합의로 여순사건을 군사 반란이 아닌 '다수의 민간인이 희생된 현대사의 비극'으로 국가가 공식적으로 인정했다"라며 "조선일보의 주장은 이 국가적 합의를 부정하는 역사 퇴행"이라고 지적했다. 당시 정부는 여순특별법(여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법)을 제정하고 여순사건의 진실 규명과 희생자 명예 회복을 약속했다.조계원 의원은 "<조선>이 반복 인용한 남로당 지령설과 인민군 연계설은 이미 학계에서 폐기된 주장"이라며 "진화위 조사를 통해 남로당 전남도당조차 14연대 봉기를 사전에 알지 못했고, 무고한 민간인 희생 중심의 사건 구조를 공식 확인했다"라고 설명했다.서삼석 의원은 "여순사건은 국가폭력에 의해 무고한 민간인이 희생된 비극"이라며 "당시 군경은 좌익 협력 의심만으로 체포하고 재판도 없이 총살했다"라고 강조했다.마지막 발언에 나선 김원이 의원은 "전남 국회의원들은 여순사건의 진실을 왜곡하는 어떠한 시도도 용납할 수 없다"라며 "<조선>은 역사 왜곡을 중단하고 여순사건의 영령 앞에 사죄하라"라고 요구했다. 김 의원은 정부에 대해서도 "여순사건 특별법의 정신에 따라 진상을 신속히 규명하고 희생자와 유족의 명예를 회복해야 한다"라고 촉구했다.