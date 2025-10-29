반려 물고기 키우는 기사 한 편 썼다가

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲샘터> 55주년 한글날 기념호< 요즘 월간 <샘터> 표지가 영어로 발간되는데 한글날을 기념해서 한글 이름으로 발간했다고 한다. ⓒ 월간샘터 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 집 구피 어항지인에게 분양하기 전에 100마리가 넘는 구피를 길렀다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲샘터 11월호인터뷰하고 샘터 10권을 택배로 받았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"얼른 나와 봐요. 샘터가 도착했네요."

"나도 궁금했는데 얼른 펼쳐봐요."

"어머! 이 사진이 나왔네요."

"역시 전문 사진작가님이라 잘 찍으셨네. 당신 자연스럽게 잘 나왔네요."

큰사진보기 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲샘터 11월호에 실린 인터뷰 기사네 페이지에 걸쳐 물고기 키우는 인터뷰 기사가 샘터에 실렸다. ⓒ SAMTOH 관련사진보기

