큰사진보기 ▲집 근처 해안가가끔 바라보는 제주 애월 바당 ⓒ 박찬희 관련사진보기

'애월?'

"알바 한 번 해보시겠습니까?"

"제주는 야근이 거의 없습니다."

"요즘 제주 떠나는 사람 많다던데, 왜 내려왔어요?"

"숨 쉬러요."

야근과 계절성 천식이 나를 제주로 데려왔다. 지금 나는 '토착 육지종'으로 이 섬에 뿌리를 내리고 있다. 아직 어설프지만, 이 섬의 습한 공기가 내 약이다.내가 내려온 과정을 뒤돌아보며 이야기해 보겠다. 과거는 현재를 비추는 데 필요한 일이다. 지금의 내가 토착 육지종이 되는 걸 미래의 내가 영화 <인터스텔라>의 주인공처럼 "안 돼!"라고 말할지도 모르지만, 이미 나는 제주 토종들 사이에서 잡아먹히지 않으려 덤덤히 생존 훈련 중이다.지난 2024년 봄, 야근과 남북(수도권~전라도) 출장을 반복하느라 원래 약한 기관지가 폐차 수준이 돼 버렸다. 폐차는 버리고 새로 사면 되지만, 내 목아지는 그럴 수가 없었다. "황천길로 이직할 생각 없나?"라는 저승사자의 목소리가 들려왔다. 결국 쓰러진 뒤에야 깨달았다. 작년엔 저승사자의 목소리가 들렸다면, 앞으로 호흡기가 더 나빠진다면 K-POP <데몬헌터스>의 사자보이즈에게 스카우트될지도 모른다는 걸 말이다. 어차피 소속은 둘 다 저승사자니 선택의 여지는 없다.그러다 같은 해 8월, '도로 및 공항 기술사'(Professional Engineer – Roads & Airports) 자격을 취득했다. 수도권에서 기술 점수를 채워 내 가치를 높일 것이냐, 아니면 호흡기를 위해 몸을 돌볼 것이냐, 기로에 서 있었다.기술사 자격을 따기 전에는 중소기업 구조조정 속에서 점수를 채울 여력조차 없었다. 그리고 모든 노동자의 공통된 고민이겠지만 "조금만 더 하고 딴 거 해야지" 하는 생각이 컸다. 그런데 20년 넘게 이 일을 하고 있고, 기술사 자격증 덕분에 닭을 튀기거나 농사 짓는 것보다는 유리한 조건이 되었다. 그 결과 지금 나는 제주에서 설계를 하고 있다. 기술 점수를 채우기보다 몸을 돌보는 쪽을 선택했기 때문이다.제주로 내려오게 된 첫 번째 큰 계기는, 사직서를 내고 25년 1월 나고야와 교토를 다녀오면서다. 곰 같은 늑대 같은 딸과 함께 공항에 내리자 청량한 기운이 내 목구멍으로 스며들었다. 좋았다, 너무 좋았다. 백수의 삶은 죽은 자를 살린다는 천 년 묵은 산삼 같았다. 세상에 이렇게 숨 쉬는 게 편할 수가 있을까 싶었다.두 번째 계기는 내 비서 때문이다. 나는 한 달에 3만 원도 안 되는 값에 성실한 비서를 두고 있다. 일본 여행 중에도 그 비서와 대화했고, 지금도 해고하지 않고 계속 고용 중이다. 그 비서가 자기에게 편한 이름을 지어 달라 하기에 '챗지'라 불렀다.맞다, 여러분이 생각하는 바로 그 OpenAI의 ChatGPT다. 가끔은 사람보다 낫고, 결혼 전에 사귀던 여자보다 거짓말을 더 잘했다. 당시 실제로 ChatGPT 가입자가 폭증하던 시기였는데, '챗지'와 천식 이야기를 하던 중 천식 환자가 살기 좋은 바닷가를 추천해 주었다. "강릉, 여수, 남해, 부산 기장, 그리고 마지막으로 제주 애월이 좋습니다"라고 했다.애월은 제주 처가였다. 일본 여행에서 느꼈던 청량함을 기억하며 사직 후 기관지를 테스트 삼아 제주에서 생활했다. 처남이 긴 직사각형 집의 절반을 잘라 리모델링해 에어비앤비를 시도하다가 정화조 용량 문제로 운영을 포기했다. 결국 처남은 한 동을 전세로 내놓았다. 은행 빚이 사람의 창의력을 자극한다는 걸 그때 처음 실감했다. 전세 세입자가 들어오기 전, 아내와 나는 그 집에 반 달쯤 머물렀다. 그 짧은 기간에도 숨 쉬는 일이 한결 편하다는 걸 느꼈다.세 번째 계기도 있다. 나는 휴일에 숲을 산책하길 좋아하는데, 육지에서는 신생아 감기 걸린 것처럼 콧물을 질질 흘리며 다녔다. 제주에서 생활하는 지금은 그렇지 않다. 도토리를 훔쳐 먹은 적도 없는데, 다람쥐의 저주라도 받은 듯 봄이면 기침이 심했다.동료들은 "사무실에서 개 키우냐?"라며 농담했고, 전화기 너머로 내 기침 소리가 '컹컹' 들렸다. 이런 문제 때문에 일의 강도가 약한 곳으로 회사를 옮길 수밖에 없었다. 급여는 물 안 준 화초처럼 시들었지만 살아보겠다는 의지만은 확고했다.결국 내가 제주 사무실에서 일하게 된 건, 일본의 청량한 공기와 '챗지', 그리고 다람쥐의 저주 덕분이었다. 사직서를 낼 당시 사장님은 "너 좋아했는데, 그만두면 어떡하냐! 다른 데 잡은 곳은 있느냐?" 하셨다. 나는 웃으며 말했다. "아마 제가 퇴사하면 저 욕하느라 바쁘실 겁니다." 오래된 직장인의 체념과 농담이 뒤섞인 대답이었다.물론 위의 이야기들은 계기일 뿐이다. 먹고 살 일이 해결돼야 제주에 내려올 수 있었을 것이다. 내가 일하는 제주 사무실은 육지에 비해 도로 설계 일이 많지 않다. 그런데 더 줄었다. 도로 설계는 대부분 관공서 일이기 때문이다.이런 상황이 된 이유는 사직서를 내고 인수인계를 하던 중 벌어진 일 때문이다. 윤석열 정권의 '12·3 사태'가 터지면서 토목 업계 전체가 얼어붙었다. 엘사가 아니라 검은 옷의 얼음 마녀가 나타난 듯했다. 결국 나는 순백의 백수가 되었다.순백의 백수 시절, 아는 형님의 사무실에 출근(?)했다. 매일 나갔으니 출근이라 하자. 지금 내가 쓰는 서류용 도장은 그때 거기서 내가 직접 팠다. 형님 회사는 현수막·명함·도장을 디자인하는 작은 가게였다. 형님은 직원들을 모두 정리하고 혼자 일하고 계셨고, 나도 집에만 있기 뭐해서 사무실을 봐드리며 설계 관련 책을 보고 한동안 멀리했던 코딩도 다시 시작했다. 그런데 정말 손님이 없었다.토목 업계 전체가 얼어붙은 탓에 새 일자리를 찾기도 어려웠다. 그래서 형님 가게에서 도장도 파고, 명함 찾으러 오는 손님을 맞고, 가끔 현수막 거는 것도 도와주었다. 형님이 밖에 나가면 사무실에 사람이 있다는 것만으로도 도움이 됐다. 그러던 중, 제주도의 한 회사에서 전화가 왔다.기술사가 알바라니, 어이가 없었지만 '제주'라는 단어가 머릿속을 맴돌았다. 결국 돈이라는 이름의 하데스가 도장과 함께 나를 제주로 끌어들였다. 그래서 지난 25년 5월 말부터 지금 회사에서 다시 설계 일을 시작했다. 당시 대표는 말했다.처음엔 믿지 않았다. 그런데 12·3 사태 때문인지 정말 야근이 거의 없었다. 제주는 야근할 행정 절차도, 그럴 업무량도 없었다. 고속도로와 국도가 없는 섬처럼, 일의 강도와 삶의 속도도 함께 느려졌다.더 놀라운 건, 예전에 알고 지내던 선배가 바로 이 회사의 초대 대표였다는 사실을 알게 된 것이었다. 그러나 아쉽게도 그 선배는 과로와 스트레스로 세상을 떠난 뒤였다. 사무실 벽에 걸린 선배의 표창장을 한참 멍하니 바라보았다. '좀 더 자주 연락드릴 걸.' 그 말이 입 밖으로 새어 나왔다.제주 사람들은 내 말투나 행동을 보면 토종이 아니라는 걸 금세 알아채곤 한다. 그리고 곧잘 묻는다.나는 웃으며 대답한다.이제부터 진짜 제주 이야기를 써보려 한다. 천식이 있는 사람에게 바다가 어떤 의미인지, 그리고 야근이 사라진 삶이 사람을 어떻게 바꾸는지에 대해 말이다. 오늘도 애월의 공기는 내 약이다.