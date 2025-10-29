청정환경 자랑하는 산청 차황에 골프장 건설이라니?

큰사진보기 ▲산청군차황골프장반대주민대책위는 29일 경남도청을 찾아 기자회견을 열어 “더 이상 골프장 추진이 진행되지 않도록 조치하라”라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

'광역친환경지구' 지정에 2013년 세계전통의학엑스포 당시 '약초단지'를 조성할 정도로 좋은 자연환경을 자랑하는 경남 산청 차황에 골프장 건설이 추진되어 주민들이 반대하고 나섰다.산청군차황골프장반대주민대책위(총괄위원장 박찬술, 공동위원장 이인배·권재융)는 29일 경남도청을 찾아 "더 이상 골프장 추진이 진행되지 않도록 조치하라"라며 경남도 감사위원회에 감사 청구를 했다.한 업체는 산청군 차황면 우사리 산 42번지 일대 35만 평에 27홀 규모의 골프장 조성을 추진하고 있다. 골프장 건설을 위해서는 앞으로 경남도지사 권한인 용도변경을 비롯해, 지구단위계획 변경, 전략환경영향평가 등 절차를 거쳐야 한다.업체는 2024년 7월 골프장 건설을 위한 관광휴양형 군관리계획 입안 제안서를 산청군에 제출했고, 지난 2월에는 사업설명회를 열기도 했다. 이어 업체는 지난 4월 골프장 예정지의 지질조사를 위한 임시작업로 개설 허가를 받아 5월에 공사를 벌였다. 해당 임시작업로는 폭 3m에 7000m² 규모였다.주민들은 골프장 추진과 관련해 여러 문제 제기를 하고 있다. 주민들은 지난 7월 폭우 때 이곳에서 발생한 산사태가 임시작업로 공사 때문이라 주장하고 있다.주민대책위는 "산사태로 인해 곤충을 키우는 업소와 양계농가가 피해를 입었고, 벼농사를 짓던 논이 유실되기도 했다"라며 "임시작업로 공사가 산사태의 한 원인이었다"라고 밝혔다.또 주민들은 차황면은 청정자연지역으로 골프장을 조성해서는 안 된다고 밝히고 있다. 대책위는 "차황면은 2005년 광역친환경농업단지로 지정된 전국 최초의 친환경 농업의 요람이다"라며 "'차황메뚜기쌀' 등 순환농법으로 생산되는 친환경 유기 농축산물을 생업으로 살아가는 주민들은 골프장 추진으로 생계에 치명적인 피해를 입을 수밖에 없다"라고 밝혔다.이들은 "골프장이 생기면 지역발전에 도움이 될 것이라는 말도 완전 거짓이다"라며 "현재 차황의 유기농축산물 매출이 100억 원이 넘는데, 골프장이 생기면 이를 포기해야 하고, 골프장에서 장사가 잘 되어도 고작해야 산청군에 3억 원 정도의 지방세 수입이 생길 뿐이다. 도대체 골프장이 지역에 무슨 도움이 된다는 것이냐"라고 물었다.또 이들은 "차황뿐 아니라, 농약 비산거리 안에 있는 산청읍 등 산청 주민의 피해와 차황의 유기농쌀을 급식으로 제공받고 있는 산청과 경남의 학생들의 밥상에 미치는 위험, 골프장 인근 단계천을 따라 진양호까지 이어지는 서부경남 식수원의 농약오염은 또 어떻게 할 것이냐"라고 밝혔다.주민대책위는 "골프장에서 매일 1000톤 이상의 지하수를 사용해, 개발 가능량을 이미 2배나 초과하면서 지하수 고갈 위험을 안게 될 차황 지역은 생활·농업용수가 부족해 더 이상 주민이 살 수 없는 지역으로 변할 것이며 생태 보전을 위해 만든 농업용수댐의 고갈로 신등면 신안면 일대 600ha 딸기 논농사에 엄청난 재앙이 올 것"이라고 우려했다.그러면서 주민대책위는 "업체 측이 마을에 골프장 찬성 조건으로 20억 원을 주겠다며 주민들을 매수하고, 찬성 여론을 만들기 위해 몇몇 주민들을 회유하고 마을공동체를 분열시키는 언행을 일삼고 있다"라고 주장했다.경남도 감사위원회에 이들은 "산청군이 골프장 추진 업체를 비호하며, 불법공사로 인한 주민피해 발생과 이에 대한 민원 제기에도 불구하고 제대로 된 조사와 민원 해결을 하지 않은 것에 대해 철저히 감사하고, 책임자를 엄중히 문책하라"라고 촉구했다.또 이들은 "산청군수는 차황 주민 대부분이 반대하는 골프장 건설을 당장 중단시켜라. 불법까지 자행하는 차황골프장 건설, 승인을 즉시 취소하라"라고 촉구했다.기자회견에서 박찬술 위원장은 "차황면은 광역친환경지구로 지정되었다. 골프장이 추진되지 않도록 힘을 모아 달라"라고 말했다.이인배·권재융 위원장은 "주민설명회를 한 뒤부터 우리는 걱정하고 있다. 최근 지역에서는 골프장에 찬성하는 사람들도 생겨나 갈등 조장이 되고 있다"라며 "그러나 우리 주민들은 형제처럼 싸우지 않을 것이며, 청정지역인 차황면 만큼은 지킬 것"이라고 말했다.주민대책위와 주민 5명은 업체에 대해 '불법공사행위', '재물손괴' 등 혐의로 산청경찰서에 고소고발하기도 했다.이에 대해 산청군 지역발전과 관계자는 "지금은 골프장 건설을 위한 사업 초기 단계다. 앞으로 거쳐야 할 절차가 많다"라며 "민간업체가 제안해 승인 요청한 내용을 검토하고 있다. 용도변경은 경남도지사 권한으로, 자료를 준비해서 신청할 예정이다"라고 밝혔다.공사와 산사태 관련해, 산청군 민원과 관계자는 "산지 일시 사용 신고 허가를 했던 것이고, 지질 조사를 위해 작업차량이 올라가야 하기에 임시작업로 공사 허가를 냈던 것"이라며 "주민들은 산사태 원인이 공사 때문이라 주장하는데 단정적으로 그렇다고 볼 수도 없고, 가장 큰 원인은 안 됐다고 생각한다"라고 말했다.