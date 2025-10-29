▲당진시의회서 나온 ‘말 말 말’ 당진시의회가 29일 제2차 본회의를 끝으로 제124회 임시회를 마무리했다. 제2차 본회의에서는 전선아, 김명진, 김덕주 의원이 5분발언에 나섰다. 방관식 관련영상보기

당진시의회가 29일 제2차 본회의를 끝으로 제124회 임시회를 마무리했다.제2차 본회의에서는 전선아, 김명진, 김덕주 의원이 5분 발언에 나섰다.전선아 의원은 '당진 전통시장 장날 셔틀버스 도입 제안'을 통해 "장날 셔틀버스는 교통 혼잡을 줄이는 동시에 시장 접근성을 높이고 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것이다. 당진시가 선도적으로 도입해 시민 모두가 편리하게 전통시장을 이용할 수 있기를 바란다"고 말했다.김명진 의원은 '당진시 철강산업 위기에 따른 대책 마련'을 주제로 "당진의 철강산업은 대기업과 수많은 협력 중소기업 그리고 지역 소상공인들이 함께 만들어 온 산업 생태계다. 이 소중한 기반이 일시적인 경기 변동에 무너지지 않도록 정부와 당진시가 실질적이고 신속한 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.'시민과 직원이 함께 불편한 주차장, 해법 필요'에 대해 5분발언에 나선 김덕주 의원은 "시청사 인근 신규 주차장 확보 및 예산 반영과 신규 주차장 조성 전까지 합리적인 요금제 기반의 유료화 추진 등을 통해 시민의 불편이 행정의 변화로 이어지는, 진정한 시민 중심의 당진시가 되어야 한다"고 주장했다.시의회는 김덕주 의원이 대표발의한 공익직불제 농외소득 기준 현실화 촉구 건의안을 채택했다.건의안에서 당진시의회는 정부와 국회의 공익직불제 농외소득 기준 즉각 상향 조정과 기준 초과 농가에 대한 전액 배제 대신 단계적 감액 등 차등 지원 방안 마련을 촉구했다.8일간 진행된 이번 임시회에서는 각종 안건 심사 등 총 19건의 의안을 심의·의결했다.10월 22일부터 29일까지 진행됐던 각 상임위원회에서는 조례안 7건, 규칙안 1건 동의안 3건, 의견청취안 2건 총 13건을 심사했고, 2차 본회의에서 최종 의결했다.당진시의회는 오는 11월 24일부터 12월 19일까지 26일간의 일정으로 제125회 제2차 정례회를 갖고 각종 안건을 심의 처리할 예정이다.