선풍기를 끄라던 사회, 생각을 멈춘 우리에게

큰사진보기 ▲소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감소녀상 설치를 반대하는 한 단체가 29일 오후 서울 성동구의 한 고등학교 앞에서 교내에 있는 소녀상을 철거하라며 집회를 예고한 가운데 정근식 서울시교육감이 하교하는 학생들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

거리의 혐오 현수막, 폭염 속 '선풍기를 끄라'는 민원, 교실 속의 '보이지 않는 노동'까지. 우리는 얼마나 쉽게, 일상의 편의라는 이름으로 타인의 존엄을 지워버리는가.며칠째 우리 학교 앞 거리에 낯 뜨거운 플래카드가 걸려 있다. 최근 서울 남부의 일부 중국인 밀집지역에 등장하던, 중국을 향한 노골적인 혐오 문구가 이제는 강남의 주택가까지 번져왔다. 혐오는 거리를 넘어 상업 공간에까지 번졌다. 최근 서울의 한 카페에 걸린 'No 중국인' 문구가 그 증거다.상황을 더욱 심각하게 만든 것은 10월 29일 예고된 여고 앞 '소녀상 혐오 시위'였다. 학교 측은 학생들을 혐오 문구에 노출시키지 않기 위해 '뒷문 하교'를 계획할 정도였다. 다행히 서울시교육청과 경찰의 조치로 해당 시위는 무산되었다.하지만 시위를 예고했던 단체는 소녀상이 설치된 다른 학교를 대상으로 사전 예고 없는 기습 시위를 강행하겠다고 밝히면서 상황은 악화되었다. 결국, 혐오 표현이 학생들의 안전과 교육권을 직접 위협하는 물리적 폭력의 단계로 진화한 것이다.우리 학교에도 이주배경 학생이 있다. 그 아이의 눈에도, 교직원들의 마음에도 그 말이 박힌다. 정치적 의도는 분명하지만, 더 큰 문제는 그 의도가 너무 자연스럽게 일상의 풍경이 되어버린 것이다.이런 독기 가득한 언어를 볼 때마다 두 장면이 떠오른다. 스리랑카 출신 노동자를 밧줄로 묶어 들어올리며 웃던 사람들, 그리고 폭염 속에서 "전기세가 아까우니 선풍기를 끄라"고 경비원에게 요구한 입주민의 민원이다.혐오는 언제나 그렇게 찾아온다. 증오의 언어를 앞세우기보다, '일상의 편의'와 '비용 논리'의 얼굴로 스며든다. 그리고 그 순간, 악은 우리 곁의 평범한 표정을 하고 나타난다.한나 아렌트는 나치 전범 아이히만의 재판을 보며 말했다."악은 특별한 괴물의 얼굴을 하지 않는다. 생각을 멈춘 평범한 사람의 얼굴을 하고 있다."그 말처럼, 벽돌공장의 동료들은 외국인 노동자의 공포와 굴욕을 고려하지 않았다. 그들에게 그 일은 무료한 일상의 장난이자 '작업의 일부'였을 뿐이다.아파트 입주민도 마찬가지였다. 그는 경비원을 사람이 아닌, '비용이 드는 부속품'쯤으로 여겼을 것이다. 그의 고통은 전기세와 관리비라는 '합리적 계산' 앞에서 너무 쉽게 지워졌다.무서운 건, 그들 대부분이 악의를 품은 적조차 없다는 사실이다. 그저 생각 없이, 편의를 위해 타인의 존엄을 지워버렸을 뿐이다. 이게 바로 '악의 평범성'이다.교실에서 학생들에게 '존중'을 말하면서도, 우리는 종종 학교 안의 '보이지 않는 손들'을 보지 못한다.솔직히 고백하자. 복도에서 마주친 청소 노동자에게 언제 마지막으로 인사했는가. 급식실 앞에서 음식 투정을 할 때, 그 뒤편의 얼굴들을 떠올린 적이 있었는가.그들이 있어 학교가 돌아가지만, 우리는 그 존재를 의식하지 않는다. 이 무관심의 폭력은 내가 33년간 몸담아온 직업계고의 상처와 닮아 있다.우리 사회는 인력 부족을 이유로 외국인 노동자에 의존하면서, 비용 절감을 이유로 경비원과 청소 노동자의 권리를 쉽게 희생시킨다. 그들을 '노동력'으로만 보고, '사람'으로 보지 않는다.그 시선은 지금은 많이 개선되었지만 과거 직업계고 학생들이 받았던 시선과 겹친다. 그들을 '미래의 기술자'가 아닌 '값싼 노동력'으로 여겼던 시절이 있었다.교육이라는 이름으로 학생들을 저임금 현장에 내몰던 '따개비 현장실습'이 그 전형이었다. 교육은 사라지고, 노동만 남았다.그 구조적 폭력은 지금 우리가 경비원과 이주노동자를 대하는 태도와 다르지 않다. 학교가 해야 할 일은 기술을 가르치는 것만이 아니다. 어떤 직업을 갖든 스스로를 존엄한 사람으로 느끼게 하는 일이다.'로봇을 만드는 기술'보다 '사람을 존중하는 윤리'가 더 중요하다. 그게 내가 믿는 교육의 본질이다. 학교의 교실은 사회의 축소판이다. 무관심이 닮아 있듯, 변화도 그곳에서부터 시작될 수 있다.무관심은 전염된다. 하나의 무심함이 또 다른 차별을 낳고, 결국 공동체의 연대를 무너뜨린다. 경비원의 인권을 침해하는 행위는 '서비스를 받는 자'와 '제공하는 자'의 위계를 만든다. 그 틈에 혐오가 들어오고, 그 틈이 벌어질수록 공동체는 무너진다.이 악순환의 고리를 끊는 방법은 '방관'이 아니라 '연대'에 있다. 혐오의 플래카드를 보며, 카페의 배제적 문구를 보며, 뒷문으로 하교하는 학생들의 뒷모습을 보며, 경비원의 땀방울을 보며, 이주노동자의 굴욕을 보며 우리는 물어야 한다."우리는 정말로 함께 살아갈 수 있을까?"경비원의 더위를 나의 더위로, 이주노동자의 굴욕을 나의 굴욕으로 느끼는 감수성. 그게 공동체를 회복시키는 첫걸음이다. 그 시작은 거창한 선언이 아니라 작고 구체적인 실천에서 온다.나는 작년 마이스터고 공모교장에 선발되었다. 경영계획서에 '학교의 그림자 노동을 먼저 챙기겠다'고 썼다. 취임 후 가장 먼저 한 일은 청소노동자, 야간 당직 선생님, 배움터 지킴이 선생님을 교장실로 초대해 감사 인사를 전한 것이다. 그다음엔 실무사 선생님들을 찾아가 이야기를 나눴다.사소한 변화였지만, 무관심의 벽에 낸 첫 균열이었다. 그 후로도 나부터 작은 실천을 이어가고 있다. 야간 당직 선생님께 먼저 인사하기, 정문 지킴이 선생님께 깊게 머리 숙이기, 급식실에서 "잘 먹겠습니다" 한마디 건네기, 청소하시는 분께 눈을 맞추며 "수고하십니다" 말하기.학교는 바로 그 감수성을 길러야 하는 곳이다. 혐오의 시대에 맞서 싸우는 가장 작은 공화국, 서로의 차이를 인정하며 함께 더 나은 공동체를 상상하는 곳, 그게 학교다.나는 멈추지 않을 것이다. 생각하고, 실천하며, 연대를 만들어가는 일은 거창하지 않지만, 멈출 수 없는 우리의 책무다. 포기하는 순간, 우리는 다시 '악의 평범성' 앞에 무릎 꿇게 될 테니까.혐오와 무관심의 시대, 우리가 할 수 있는 가장 강력한 저항은 단순하다. 스쳐 지나간 누군가의 존재를 '본다'는 것, 그것이 연대의 시작이다.당신은 오늘 누구에게 인사했습니까?복도에서, 식당에서, 아파트 로비에서 스쳐간 사람들을 기억하십니까? 바로 그 '그늘에 서 있는 이들'을 보는 일입니다.