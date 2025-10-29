한국자유총연맹 대전지부, 자유수호 희생자 합동위령제

1950년 북한군에 희생된 1559위의 영혼을 추모하고 유가족을 위로하기 위한 '자유수호 희생자 합동위령제'가 열렸다.
한국자유총연맹 대전시지부는 29일 오전 10시 30분 대전 중구 중촌동 자유회관 내 반공애국지사 영령 추모탑에서 '제 45회 자유수호 희생자 합동위령제'를 개최했다. 이날 윤준회 대전지부회장은 추념사들을 통해 "자유민주주의의 고귀한 가치를 지키다 희생됐다"라며 "우리가 누리는 이 모든 것은 선열들의 노력과 헌신으로 이루어진 것"이라고 말했다. 이어 "그 뜻을 계승하기 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
이날 추모공연에서는 캘리그라피 김소연 씨가 나서 현장에서 '한마음으로 세운 조국, 그 위에 피어난 평화의 꽃'이라고 썼다.
올해로 45회째를 맞는 합동위령제에는 200여 명의 각계 기관·사회 단체장 및 유가족과 시민 등이 참석했다.
1950년 6.25 전쟁 직후인 6월과 7월 이승만 정부의 군인과 경찰은 대전형무소에 수감 중이던 정치범과 보도연맹원 등 민간인 수천 명을 골령골(대전 동구 낭월동)에서 집단 학살했다. 직후 대전과 충남을 점령한 북한군은 골령골 학살에 대한 보복으로 같은 해 9월 퇴각 직전 대전 충남지역 반공 인사와 민간인 1557명이 대전형무소에서 집단 학살했다. 북한군에 의한 희생자는 현재 이 곳 반공애국지사총에 합장돼 있다.
한편 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 한국전쟁 당시 발생한 대전형무소 적대세력에 의한 희생 사건과 관련 1950년 9월 25일부터 나흘 동안 우익세력 협조자라는 이유로 북한군에 의해 대전형무소에서 희생됐다며 진실규명 결정을 내렸다.