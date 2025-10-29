한국자유총연맹 대전지부, 자유수호 희생자 합동위령제

큰사진보기 ▲한국자유총연맹 대전지부가 29일 오전 10시 30분 대전 중구 중촌동 자유회관 내 반공애국지사 영령 추모탑에서 '제 45회 자유수호 희생자 합동위령제'를 개최하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲캘리그라피 김소연 씨가 '한마음을 세운 조국, 그 위에 피어난 평화의 꽃'이라고 쓰고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국자유총연맹 대전지부이 29일 오전 10시 30분 대전 중구 중촌동 자유회관 내 반공애국지사 영령 추모탑에서 '제 45회 자유수호 희생자 합동위령제'를 개최하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

1950년 북한군에 희생된 1559위의 영혼을 추모하고 유가족을 위로하기 위한 '자유수호 희생자 합동위령제'가 열렸다.한국자유총연맹 대전시지부는 29일 오전 10시 30분 대전 중구 중촌동 자유회관 내 반공애국지사 영령 추모탑에서 '제 45회 자유수호 희생자 합동위령제'를 개최했다. 이날 윤준회 대전지부회장은 추념사들을 통해 "자유민주주의의 고귀한 가치를 지키다 희생됐다"라며 "우리가 누리는 이 모든 것은 선열들의 노력과 헌신으로 이루어진 것"이라고 말했다. 이어 "그 뜻을 계승하기 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.이날 추모공연에서는 캘리그라피 김소연 씨가 나서 현장에서 '한마음으로 세운 조국, 그 위에 피어난 평화의 꽃'이라고 썼다.올해로 45회째를 맞는 합동위령제에는 200여 명의 각계 기관·사회 단체장 및 유가족과 시민 등이 참석했다.1950년 6.25 전쟁 직후인 6월과 7월 이승만 정부의 군인과 경찰은 대전형무소에 수감 중이던 정치범과 보도연맹원 등 민간인 수천 명을 골령골(대전 동구 낭월동)에서 집단 학살했다. 직후 대전과 충남을 점령한 북한군은 골령골 학살에 대한 보복으로 같은 해 9월 퇴각 직전 대전 충남지역 반공 인사와 민간인 1557명이 대전형무소에서 집단 학살했다. 북한군에 의한 희생자는 현재 이 곳 반공애국지사총에 합장돼 있다.한편 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 한국전쟁 당시 발생한 대전형무소 적대세력에 의한 희생 사건과 관련 1950년 9월 25일부터 나흘 동안 우익세력 협조자라는 이유로 북한군에 의해 대전형무소에서 희생됐다며 진실규명 결정을 내렸다.