전화금융사기 모집총책 등 일당 12명 검거, 5명 구속

큰사진보기 ▲경상남도경찰청 마산동부경찰서는 대포통장을 모집하여 전화금융사기 조직에 전달하고, 피해자들로부터 가로챈 수익금 14억 3500만 원 상당을 가상화폐로 바꾸어 조직에게 전달한 통장모집 총책, 모집책, 자금세탁책, 계좌명의 대여자 등 12명을 검거하였다. ⓒ 경남경찰청 관련사진보기

전화금융사기(보이스피싱) 통장 모집총책과 자금세탁책을 비롯한 일당 12명이 경찰에 붙잡혔다. 이들 가운데 5명은 구속되었고, 범죄수익 5억 4000만원이 동결 조치되었다.29일 경상남도경찰청 마산동부경찰서는 대포통장을 모집하여 전화금융사기 조직에 전달하고, 피해자들로부터 가로챈 수익금 14억 3500만 원 상당을 가상화폐로 바꾸어 조직에게 전달한 통장모집 총책, 모집책, 자금세탁책, 계좌명의 대여자 등 12명을 검거하였다고 밝혔다.이들은 전기통신사기특별법 위반 혐의를 받고 있으며, 이 법 위반은 1년 이상의징역과 수입금 3～5배 벌금에 해당한다.경찰에 따르면, 관리총책인 피의자 ㄱ(30대)와 ㄴ(40대)씨는 지난 5월경 인터넷 카페 통장모집 광고를 통해 알게 된 ㄷ(30대), ㄹ(20대), ㅁ(20대)씨한테 대포통장 명의자들을 모집하도록 지시했다.ㄷ·ㄹ·ㅁ씨는 텔레그램을 이용해 모집된 계좌명의자들로부터 계좌번호, 계좌 비밀번호 등의 접근매체를 받아 불상의 전화금융사기 조직에 넘긴 혐의를 받고 있다.또 이들은 22명의 피해자로부터 가로챈 14억 3500만원 상당의 피해금을 가상화폐로 바꾸어 조직에게 전달해 범죄수익 세탁 혐의도 받는다.경찰은 "지난 5월경 피해신고를 접수해 수사에 착수하여 통장 명의대여자 1명으로부터 진술을 확보하고, 모집 장소에 대한 탐문 수사, CC-TV 분석 등을 통해 6월경 통장모집책 ㄷ씨와 ㅁ씨를 청주·광명에서 각각 검거했다"라며 "이후 윗선 수사를 통해 9월경까지 관리총책 ㄱ‧ㄴ씨와 자금세탁책 등 3명을 추가 검거하여 5명 모두 구속하였다"라고 밝혔다.경찰은 범죄수익금 중 대포통장에 남아있는 5억 4000만 원을 신속하게 동결하였고, 향후 기소 전 추징보전 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.