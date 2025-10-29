경주 보문단지에 울려퍼진 목소리, "트럼프 향해 레드카드를"

큰사진보기 ▲트럼프방한규탄 기자회견<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲권영국 정의당 대표<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제민중총회(International People’s Assembly) 비자이 프라샤드<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲금속노조 한국옵티컬하이테크지회 최현환 지회장<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 방한 규탄 기자회견<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제평화국 코라손 발데스 파브로스<국제민중행동 조직위원회>는 2025 APEC 정상회의가 개최되는 경주 보문단지에서 '관세폭탄, 경제수탈'로 세계경제전쟁을 벌이고 있는 트럼프 대통령 방한을 규탄했다. ⓒ 2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 관련사진보기

2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 참여조직(37개 단체, 10월 27일 현재) 국제전략센터, 균형사회를여는모임, 금속노조한국옵티칼하이테크지회, 너머서울, 노동자계급정당건설추진위원회, 노동당, 녹색당, 다극화포럼, 서대문은평시민연대, 서울여성회, 서울지역대학 인권연합동아리, 시민권력직접행동, 시민영화제작소 발언시간, 민주노총 서울본부, 아시아반전평화단체 AWC, 영등포시민연대 피플, 오월달빛동맹, 용산시민연대, 우주군사화와로켓발사를반대하는사람들, 이주노동자노동조합(MTU), 인권운동네트워크 바람, 일터와 삶터의 예술공동체 마루, 전국농민회총연맹 강원도연맹, 전국농민회총연맹 경북도연맹, 전국장애인차별철폐연대, 정의당, 좌파활동가 전국결집, 체제전환운동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회긴급행동, 평화를만드는여성회, 포항시민단체연대회의, 플랫폼C, 함께노동, 함께노원, 함께서울, 행동하는지역공동체동서울시민의힘, 국제민중총회(IPA)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 '2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회'의 언론팀에서 활동하고 있습니다.

29일 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 개최로 뜨거운 경북 경주 보문단지 앞에서 '관세폭탄, 경제수탈! 트럼프 방한 규탄! 기자회견'이 열렸다.이날 기자회견에는 약 50명이 참가했으며, 참가자들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책과 대규모 대미 투자 요구 등 일방주의적 경제 행태를 비판하며 목소리를 높였다.기자회견은 국내외 진보정당, 노동조합, 시민사회 등 37개 단체로 이루어진 '2025 APEC 반대 국제민중행동(아래 국제민중행동)'이 주최했다. 국제민중행동은 "APEC이 트럼프 중심의 세계 경제 패권 구조를 강화하는 행사"라며 "이에 맞서 국제 민중 연대를 구축하겠다"라는 목적을 밝혔다.참가자들은 기자회견에 앞서 "한국은 머니머신이다", "다른 나라도 돈을 내고 관세를 낮추는 것을 허용하겠다", "미국의 성별은 남녀 두 개뿐이다" 등이 써진 말풍선을 든 트럼프에게 레드카드를 붙이고, 포승줄로 묶는 퍼포먼스를 진행했다.이날 기자회견은 김종민 함께서울 공동대표의 여는 발언으로 시작되었다. 김 공동대표는 "2025 경주 APEC은 트럼프의 원맨쇼로 전락했다"며 비판했다.그는 "트럼프 경제 전략은 '수탈의 신자유주의'를 '약탈적 신자유주의'로 바꾼 것에 불과하다"며 "인류가 직면한 노동위기, 기후위기, 불평등 위기, 전쟁, 이주민 차별 등 인류의 딜레마를 해결할 수 없다"고 지적했다.또한 "트럼프의 경제전쟁이 순조롭게 관철되는 것을 더 지켜볼 수 없어 행동에 나섰다"며 이번 기자회견이 트럼프 방한과 세계 패권 경제 구조를 규탄하기 위해 마련됐음을 설명했다.권영국 정의당 대표는 "대선 토론회에서 트럼프를 향해 레드카드를 들었던 것은 전 세계 국가와 시민을 자기 발 아래로 보는 제국주의적 약탈자에 대한 정당한 항의의 표시였다"며 "이제 이곳 경주에서 우리 모두가 트럼프를 향해 거대한 레드카드를 꺼내야 할 차례"라고 밝혔다.권 대표는 또한 "미국의 요구에 각자도생하는 행태를 보이며 국제 협력을 이야기하는 것은 모순적이다. 국제경제질서를 파괴하는 강대국에 한마디 견제도 못하는 회의가 지역의 제대로 된 번영을 가져올 수 없다"고 외쳤다.이날 기자회견에선 트럼프 대통령에 맞서 국제 진보운동을 만들고자 하는 하는 해외 연사들의 발언도 이어졌다.인도 출신 역사학자이자 국제민중총회(International People's Assembly, IPA) 활동가인 비자이 프라샤드는 미국이 팔레스타인 집단학살에 침묵하는 것은 학살에 동조하는 것이라고 주장하며 "이스라엘의 네타냐후가 범죄자라면 트럼프도 범죄자다. 한국 정부는 왜 이런 인물을 환영하는가"라고 말했다.이어 그는 "아시아에서 이런 집단학살이 반복돼서는 안 된다"며 참석자들과 함께 'Hands off Asia!(아시아에서 떠나라!)'를 외쳤다.국제평화국의 코라손 발데스 파브로스는 "트럼프의 관세 정책은 여러 나라에 피해를 입히고, 자국의 국민에게도 나쁜 영향을 미친다. 제국주의 타파를 외쳐야 한다"며 "오늘 우리가 레드카드를 흔든 것은 트럼프에게 보내는 최후통첩이다"라고 했다.이날 기자회견에서는 노동자, 농민, 시민들의 발언도 이어졌다. 참석자들은 APEC과 트럼프의 경제 정책이 소수 기득권층을 위한 것일 뿐, 일반 시민의 삶은 충분히 고려되지 않고 있다고 지적하며 저항의 목소리를 높였다.민주노총 서울본부 김혜정 수석부본부장은 "미국이 요구하는 3500억 달러는 평균 연봉 4천만 원인 노동자 1080만 명의 일자리에 해당한다"며 "21세기형 경제 침탈과 노동 약탈에 맞서 굴종적 외교를 멈추고, 노동과 산업을 지키는 주권 외교로 가야 한다"고 주장했다.전국농민회총연맹 경북도연맹 이재동 의장은 "한국 농민들은 연 1천만 원의 소득도 못 올리고 삶이 무너졌다. 기후 위기 때문에 농사짓기 어려운데, 트럼프는 콩을 더 수입하라고 강요하고 있다"고 지적했다. 이어 이 의장은 "전 세계 민중 10억 명이 배고픔에 시달리고 있으며, 먹거리 주권이 지켜지지 않는 현실을 바꿔야 한다. 국제 조직과 함께 활기차게 투쟁하겠다"고 말했다.경북지역 시민들도 기자회견에 참여했다. 김명동 전 포항시민사회단체연대회의 상임대표는 "세계 경제의 60%를 움직이는 막강한 정상들이 모인다 해서 분노와 간절함에 이 자리에 섰다"고 말문을 열었다.김명동 대표는 "민중들은 폭염, 홍수, 가뭄, 산불 등으로 속절없이 죽어가고 있다"며 "국민들의 혈세를 모아 먼 곳까지 왔으면 일을 해야 한다. 쓰레기만 배출하는 APEC은 없어지는 것이 낫다. 단 한가지, 단 한 사람이라도 살려내는 일을 해주시기 바란다"고 외쳤다.최현환 금속노조 한국옵티컬하이테크지회 지회장은 "이 시기 열리는 APEC은 패권국과 글로벌 자본의 이해를 전적으로 대변할 수밖에 없다"고 말했다.최 지회장은 "우리를 부속품 취급하며 부당하게 해고했고, 화재보험금만 챙기고 먹튀한 글로벌기업 니토덴코에 책임을 묻기 위해 600일동안 고공농성을 벌였으나, 아직 아무 것도 해결되지 않았다"며 "글로벌한 잔치판은 빛좋은 개살구다. 경제는 사람을 위한 것이어야 한다"고 강조했다.참가자들은 기자회견문을 통해 "APEC 정상들은 트럼프의 목소리가 아닌 세계 민중의 목소리에 귀 기울여야 한다"고 외치며 "진정한 평화를 위해, 소수만을 위한 경제가 아닌, 모든 민중을 위한 경제를 모색해야 한다"고 강조했다.이후 참가자들은 미국에서 벌어지고 있는 반트럼프 시위 구호인 'No kings, No Trump(왕도, 트럼프도 안 된다)'를 외쳤다.국제민중행동은 이어서 금속노조 한국옵티칼하이테크지회의 'Nitto Denko 고발 APEC 투쟁 행진'과 연대기도회에 참여했다. 민주노총 결의대회에서도 국제민중총회(IPA) 활동가 비자이 프라샤드가 무대에 올라 발언했다.한편 국제민중행동은 오는 10월 30일 '2025 APEC 반대! 트럼프 반대!'를 주제로 국제민중컨퍼런스와 국제연대 교류의 밤 행사를 진행한다. 10월 31일에는 서울 광화문 일대에서 트럼프 방한 결과보고 및 규탄 기자회견이 열린다.11월 1일에는 APEC 정상회의가 진행되는 경주에서 국제민중회의를 진행하고, 국제민중대행진을 통해 APEC과 트럼프의 일방적, 위협적 경제체제에 맞서는 국제연대 투쟁이 예정되어 있다.