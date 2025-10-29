'최민희 신고' 연속 실패한 국힘, 결국 "온라인으로 신고할 것"

큰사진보기 ▲국힘 미디어특위, 최민희 갑질 의혹 신고국민의힘 미디어특위 문호철 수석부위원장을 비롯한 위원들이 29일 서울 여의도 국회 의원회관 내 더불어민주당 을지로위원회 앞에서 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 행정 직원에 대한 갑질 의혹과 관련해 신고를 하기에 앞서 신고 이유를 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국민의힘 미디어특별위원회가 더불어민주당 소속인 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장의 갑질을 신고하겠다며 민주당 을지로위원회를 찾았으나 퇴짜를 맞았다. 을지로위원회는 '을(乙)을 지키는 민생실천위원회'의 준말이고, 위원장은 민병덕 민주당 의원이다.국민의힘 미디어특위는 민병덕 의원실로 경로를 틀어 신고 서류를 접수하고자 했으나 또 퇴짜를 맞았다. 이들은 의원실 보좌진과 입씨름을 한 끝에 온라인 신고로 가닥을 잡았다. 한편 국민의힘 과방위 소속 위원들은 최 위원장의 사퇴를 요구하는 기자회견을 열기도 했다.국민의힘 미디어특위는 29일 오전 서울 여의도 국회에 있는 민주당 을지로위원회 사무국을 찾아 "최 위원장의 행태는 갑질 그 자체"라며 최 위원장의 갑질을 신고한다고 밝혔다.문호철 미디어특위 수석 부위원장은 "(최 위원장이) 국민과 언론이 지적한 잘못에 대해 겸허히 수용하기보다 '허위 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 암세포'라는 공격까지 했다"며 "적반하장 그 자체다. 과방위원장 자리에서 즉시 물러나야 한다"고 했다.이종배 서울시의원은 "(최 위원장이) 마치 사채업자처럼 수금하듯이 (딸의) 결혼식을 국정감사 기간에 맞춰서 했다"며 "돈 벌고 싶으면 사퇴하고 장사하라"고 말했다. 이어 과방위 소속 직원 3인이 쓰러진 일과 축의금 반환을 보좌진을 통해 한 일 등을 언급하며 "모든 게 자격 미달"이라고 지적했다.그러나 민주당 을지로위원회 사무국 문이 닫혀 있어 미디어특위 측은 신고 서류를 직접 전달할 수 없었다. 결국 이들은 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원의 국회 의원회관 사무실로 걸음을 옮겼다. 하지만 민 의원 역시 이태원 참사 3주기 추모 행사 참석으로 의원실을 비운 상태였다.이에 민 의원 측 보좌진은 "(의원실은) 신고 접수를 받는 곳이 아니다", "저희가 접수를 받을 수 없다", "신고 절차가 있다", "을지로위원회는 민생·경제 문제를 해결하는 곳이니 그곳에 접수하시면 민생 문제인지 판단할 것이다", "온라인 홈페이지로도 신고 접수는 가능하다"라며 설명을 이어갔다.실랑이를 벌이던 국민의힘 미디어특위 측이 결국 "을지로위원회 사무국은 문을 닫아놓고, 위원장인 민병덕 의원 사무실에 왔는데도 문을 닫아두고 있다. 일단 저희가 온라인으로 신고하겠다"고 말하며 상황은 일단락되었다.이어서 이날 정오께는 국회 소통관에서 과방위 소속 국민의힘 의원들이 최 위원장의 사퇴를 요구하는 기자회견을 열었다. 이들은 "사퇴 요구에 대한 최 위원장의 명확한 답이 나올 때까지 국민의힘은 과방위 국감에 협조할 수 없다"고 밝혔다.이들은 기자회견을 마친 직후 취재진과 만나 '최 위원장에 대한 당 차원의 법적 조치'를 묻는 말에 "고발장 (작성)이 거의 완료됐다. 조만간 뇌물죄로 고발할 것"이라고 말했다. 더해 최 위원장의 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법) 및 김영란법 위반 혐의는 "검토 중"이라고 밝혔다.