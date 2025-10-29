"잊지 않겠습니다"... 대전 각 정당, 이태원 참사 3주기 추모 논평

큰사진보기 ▲민주당대전광역시당 ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당대전광역시당 ⓒ 조국혁신당대전광역시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회민주당. ⓒ 사회민주당 관련사진보기

10월 29일 이태원 참사 3주기를 맞아 대전지역 주요 정당들이 잇따라 추모 논평을 발표했다. 이들은 159명의 희생을 애도하며 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 안전사회 건설과 국가의 책임 강화를 약속했다.더불어민주당 대전광역시당은 이날 논평에서 "159명의 안타까운 희생을 깊이 추모하며, 여전히 고통 속에 계신 유가족과 생존자들께 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.민주당은 "3년이 지났지만 '왜 막지 못했나'라는 질문이 여전히 남아 있다"며 "정부 차원의 첫 공식 추모행사가 늦었지만 의미 있는 걸음"이라고 평가했다.이어 "특별조사위원회는 참사의 구조적 원인을 철저히 밝히고 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련해야 한다"며 "늦어진 진상규명은 조속히 마무리되어야 한다"고 촉구했다.또한 민주당은 "피해자와 생존자, 구조 인력 모두의 온전한 치유와 회복을 위한 국가적 지원이 절실하다"며 "피해자들을 향한 2차 가해는 즉시 중단돼야 한다"고 덧붙였다.대전시당은 "기억은 책임을 다할 때 비로소 완성 된다"며 "다시는 이 같은 비극이 반복되지 않는 안전한 사회를 만들기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 다짐했다.조국혁신당 대전광역시당도 이날 논평을 내고 "참사는 끝나지 않았다. 유가족의 삶과 국가의 책무가 완성될 때까지 애도는 지속되는 실천이어야 한다"고 밝혔다.조국 비상대책위원장이 '유가족이 원하는 방향으로 이태원 특별법을 개정하겠다'고 약속한 데 대해, 대전시당은 "이 약속을 엄중한 책임으로 공유하며 국회와 정부가 유가족의 목소리를 있는 그대로 반영하도록 끝까지 함께하겠다"고 다짐했다.조국혁신당은 특별법 개정의 방향으로 ▲유가족 참여권·조사권의 실질화 ▲2차 가해 방지 및 치유 지원 제도화 ▲진상규명 및 책임 사슬 확인 ▲재발방지 권고 이행을 제시했다.또한 "혐오와 차별의 2차 가해를 막기 위해 온라인·오프라인상의 허위 정보를 차단하고, 국가가 피해자 보호의 최종 책임자임을 명확히 해야 한다"고 강조했다.대전시당은 구체적인 지역 실천 계획도 내놨다. "대전 서구청·의회·경찰·소방과 협의해 지역 축제·행사 안전 매뉴얼을 공개 점검하고, 군중 밀집 위험지점에 대한 사전평가 및 대응훈련을 정례화하겠다"고 밝혔다.아울러 "국회는 특별법 개정안을 조속히 처리하고, 정부는 피해자 장기 치유 및 생계 지원을 즉시 보완하라"고 촉구하며 "우리는 말로만 공감하지 않겠다. 실천으로 애도하고 제도로 응답하겠다"고 다짐했다.사회민주당 대전광역시당은 "2022년 이태원 참사는 예측 가능한 위험에 대한 정부의 무대응과 시스템 부재가 빚은 사회적 재난이었다"며 "3년이 지났지만 진상규명과 책임자 처벌이 미흡하다"고 비판했다.또한 "이는 국민의 생명과 안전에 대한 국가의 책임 방기"라며 "독립적 조사기구 설치와 철저한 진상규명이 필요하다"고 주장했다.사회민주당은 "대전시와 각 구청은 대형 행사와 축제의 안전관리 체계를 전면 재점검하고 시민이 참여하는 지역 안전협의체를 상설화해야 한다"며 "진상규명과 제도개혁, 안전사회 실현을 위해 끝까지 함께할 것"이라고 밝혔다.이태원 참사 3주기를 맞은 이날, 대전 각 정당은 한목소리로 "기억을 실천으로, 추모를 제도로 이어가야 한다"고 강조했다. 세 정당 모두 '안전사회 실현'이라는 공통된 약속을 내놓으며, 159명의 희생이 헛되지 않도록 하겠다고 다짐했다.