<케이팝 데몬 헌터스>가 바꿔놓은 미국 핼러윈 분위기

10월 31일 핼러윈은 일 년에 딱 하루 있는 날이지만 미국은 10월은 31일 내내 할로윈이다. 10월이 되자마자 시작되는 핼러윈 장식부터 시작해서 핼러윈 부(Halloween Boo), 잭오렌턴(Jack- O -Lantern) 만들기, 핼러윈 퍼레이드, 파티, 트릿 오어 트릭(Trick or Treat) 등의 활동으로 한 달을 즐길 수 있기 때문이다. 어린이날이 따로 없는 미국에는 아이들이 집집마다 돌아다니며 사탕과 초콜릿을 받는 핼러윈이 어린이날로 여겨지기도 한다. 그래서 크리스마스보다 핼러윈이 더 좋다고 하는 아이들도 많다.잭오랜턴은 호박 속을 파내고 호박에 눈코입을 파내어 조각한 다음 그 안에 초를 넣어 밝히는 것이다. 미시간 로체스터 지역에는 역사적 유적지인 벤후센 농장 야외 공간에서 잭오랜턴을 만드는 행사가 있다. 낮 동안에는 호박 조각을 하고 밤 동안은 이를 벽에다가 세워 놓은 다음 랜턴에 불을 밝힌다. 미국인들은 어려서부터 잭오랜턴을 만들고 자라서 그런지 하나하나가 다 예술품이다. 사람들은 이 작품들을 감상하기 위해 모여들고 줄을 서서 관람한다.핼러윈 부는 10월이 되면 아이들이 있는 집에 익명으로 깜짝 선물 바구니를 주고 가는 것을 말한다. 일종의 벨치기 방식으로 선물을 놓고 난 다음 벨을 누르고 후다닥 도망가는 것이다. 이걸 받은 집은 또 다른 아이가 있는 집에 선물을 하는 방식으로 릴레이를 이어 나간다. 핼러윈 당일 전까지 계속되는 풍습으로 아이에게 기쁨과 즐거움을 더해준다.핼러윈이 되면 집집마다 해골, 유령, 광대 등의 공포스런 핼러윈 용품과 조명으로 외부를 장식한다. 뿐만 아니라 집안도 핼러윈 장식품으로 꾸민다. 이게 좀 과하다 싶은 집은 저것들을 대체 어디다 보관을 할까 싶을 정도다.미국 미시간에 있는 틸슨 스트리트는 거리 상에 위치한 모든 집들이 테마파크처럼 집들을 장식한다. 시작은 '이'씨 성을 가진 가족이 딸 생일이 핼러윈 즈음이어서 장식을 크게 했다고 한다. 그러면서 동네에 아이들이 있는 젊은 세대들이 유입이 되었고, 한 집 두 집 동참하다보니 거리 전체가 참여하게 된 것이다.동네 입구에 작은 귀신의 집도 있고, 저녁이 되면 마을 아이들이 마이클 잭슨 스릴러 노래에 맞춰서 단체로 춤을 추기도 한다. 이 때문에 핼러윈이 되면 이를 구경하기 위해 많은 사람들이 발길이 이어지고 있다.미국 초등학교는 10월에 핼러윈, 12월 크리스마스, 2월에 밸런타인, 그리고 학년이 끝나면 학년말 파티 이렇게 1년에 4번 파티를 한다. 그 중에서도 핼러윈 파티가 새학년 새학기가 시작되고 처음으로 하게 되는 파티다. 이때 학생들은 핼러윈 코스튬을 입고 학교에 가서 교실 내에서 진행되는 파티에 참석도 하고, 전교생이 학교 복도를 돌아다니는 퍼레이드도 한다.유령들이 사람을 못 알아보게 분장하는 것에서 시작한 것이니 만큼 유령 관련 코스튬은 기본 중의 기본이다. 그러나 오늘날 핼러윈 코스튬은 이에 국한되지 않고 동물, 유명인, 만화 캐릭터 심지어 바나나, 샌드위치, 핫도그 같은 음식물 또한 코스튬으로 등장한다. 그 외에도 각양 각색의 기상천외한 것들도 많이 볼 수 있다.반려동물을 가족처럼 생각하는 미국에서 고양이나 개가 입는 코스튬 또한 빼 놓을 수 없다. 올해는 특히 넷플릭스 인기 에니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 크게 성공을 거두면서 핼러윈 코스튬 업계를 장악했다. 핼러윈 코스튬 대표 판매 업체인 스피릿 할로윈(Spirit Halloween)은 핼러윈 시즌이 되면 폐업을 해 공실이 된 매장을 임대해 한시적으로 운영을 한다.미국의 현재를 반영한 포틀랜드 개구리 코스튬도 눈에 띈다. 최근 트럼프 행정부의 반이민정책에 항거하는 시위대가 착용한 것으로 여기서부터 평화적이로도 유머러스한 새로운 시위 문화가 탄생했다. 미 트럼프 대통령이 포틀랜드 시위대에 대해 폭력적이다, 전쟁을 방불케 한다는 표현을 한 것에 대한 반박에서 비롯된 아이디어에서 나왔다.포틀랜드 개구리는 무장한 ICE(이민 세관 단속국) 요원들 앞에서 전혀 두려워하지 않은 모습으로 불복종 시위를 하는 모습은 전세계인들에게 깊은 인상을 심어줬다. 이들의 평화적이고 즐거운 시위와는 대조적으로 코스튬 공기 주입구에 후추 스프레이를 뿌리는 요원의 모습은 미국인들의 반감과 공분을 일으켜 더 많은 사람들이 거리로 나가게 만들었다.이 때문에 10월 18일 미국 전역에 대대적으로 있었던 노킹스 데이 반 트럼프 시위 때도 개구리와 공룡, 유니콘 등의 동물 코스튬을 입고 시위에 나온 참가자들이 많았으며, 현재 포틀랜드 개구리 코스튬은 품절 상태다. 주문을 해도 핼러윈이 지나서야 받을 수 있는 실정이다.핼러윈은 비단 아이들만을 위한 날은 아니다. 어른들만은 위한 파티도 열린다. DJ나 밴드를 초대해 집을 공연장으로 만드는 파티가 있을 정도로 이들은 핼러윈을 진심으로 즐기기도 한다. 재미를 위해 핼러윈 코스튬 상 시상하는 파티도 많아서 그런지 다들 열과 성을 다해 꾸미고 온다.미국의 사교 파티는 보통 서서 돌아다니며 친목을 도모하는 스탠딩 파티가 많다. 참가자들은 다른 사람들의 코스튬을 서로 감상하며 투표를 통해 최고의 코스튬을 뽑는다.'사탕 아니면 골탕'이라는 말로 아이들이 사탕을 얻으러 다닐 때 외치는 일종의 구호 같은 것이다. 그러면 집 앞에서 아이들에게 사탕을 나눠주는 사람은 '사탕'이라며 아이들한테 사탕을 주는 것이다.트릿 오어 트릭은 보통 6시에서 8시 사이에 진행이 된다. 참여하는 집들은 불을 켜두고 그렇지 않은 집들은 불을 꺼서 아이들이 헛걸음하지 않도록 표시를 한다. 그러나 대부분의 집들이 아이들을 위해 트릿 오어 트릭에 참여를 해서 아이들이 동네 한 바퀴를 돌고 오면 1년치 먹을 사탕을 모을 정도다.미국의 핼러윈은 이 때를 위해 한 해를 열심히 사는게 아닌가 싶을 정도로 상업적이고도 자본주의적이다. 미국 사탕 소비의 25%를 차지하는 핼러윈 시즌은 사탕이나 초콜릿 업계에서도 대목 중 대목이다. 집집마다 80~100명 정도의 아이들에게 나눠줄 수 있는 정도의 사탕과 초콜릿을 구비해 놓으니 판매가 급증할 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 할로윈은 소비 문화로 분석되기만 한 것은 아니다. 경제 창출 효과의 긍정적 인식도 동반된다.대중이 향유하고 있는 문화가 지나치게 상업적이고 자본주의적일 수 있지만 또 한 편으로는 문화가 시장 경제를 활성화 해주고 많은 사람들에게 놀이와 즐거움을 선사하고 있으니 이를 꼭 부정적으로 볼 것만은 아니다.더군다나 이제 핼러윈은 미국에서 뿐 아니라 한국, 일본, 유럽 등으로 뻗어나가 세계가 즐기는 축제로 자리매김하고 있다. 이를 어떻게 즐기고, 또 어떻게 활용할 것인지를 고민해 보는 것이 필요할 때다.