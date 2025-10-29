이말산에서 만난 예술의 저녁? '어스름 투어' 현장을 가다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

▲해 지기 한 시간 전 동네를 걷는 특별한 여행 '어스름 투어'

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

▲해 지기 한 시간 전 동네를 걷는 특별한 여행 '어스름 투어' (사진 = 어스름투어)

▲산에 등을 대고 누워본 것이 얼마만인가 (사진 = 어스름투어)

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

지난 일요일(26일) 일몰 시각은 오후 5시 42분이었다. 가을은 깊어가고 해는 짧아졌다. 짧아진 해를 역행하듯, 해 지기 한 시간 전 동네를 걷는 특별한 여행이 시작됐다. 이름하여 '어스름 투어'.어둑어둑해지는 시간에 여행을 나선다고 하니 무슨 꿍꿍이인가 궁금했다.'어스름 투어'라는 특별한 여정은 한국예술인복지재단에서 주관하는 '예술로 협업 사업'의 일환으로 시작됐다. 은평뉴타운도서관과 지역 예술인들이 힘을 합쳐 탄생한 이 프로그램은 주민들이 자신의 삶터인 공간을 새로운 감각으로 느끼고, 장소에 대한 기억을 재구성할 수 있도록 기획되었다. 도서관과 예술가의 역할을 고민하고, 인간과 비인간이 공존해 온 흔적을 더듬었다. 음악가, 극작가, 설치미술가 등 6인의 예술가들은 각자의 전문 역량을 발휘해 '예술적인 걷기' 프로그램을 만들어낸 것이다.지난 6월부터 진관동을 중심으로 탐색하며 이 땅에 쌓인 인간과 자연의 역사를 살피고 준비해 왔다. 10월 24일부터 26일까지 사흘간 진행된 투어는 회차당 단 7명만을 허용하는 소박함에도 불구하고 일찌감치 매진되었다. 단순하게는 진관동 이말산을 약 1시간가량 걷는 코스였으나, 주민들의 관심은 뜨거웠다.이말산은 높이 133m의 야트막한 흙산이다. '이말산'이라는 이름은 '이말'이라는 식물이 많아서 붙여진 이름이라고 한다. 조선 시대 사대부와 중인, 내시와 궁녀 등 다양한 계층의 무덤 1천여 기가 밀집된 곳으로 알려져 있다. 형조판서를 지낸 세도가의 화려한 무덤부터 이름 없는 수많은 이들의 묘가 공존한다. 홀로 산을 지키는 비석과, 땅에 묻혀 한 귀퉁이만 내민 채 뒹구는 상석이 외로움을 더한다.구파발역에서 이말산을 올라가는 길도 잘 마련돼 있지만, 은평뉴타운 2단지나 5단지에서도 쉽게 오를 수 있다.이번 어스름 투어에서는 '비(雨), 안유현', '까치, 조혜영', '이끼, 김수민', '매(鷹), 구수현', '안개, 김제형', '버섯, 박소현' 등 6명의 예술가들이 산을 안내했다. 알고 보면 그들 모두 산과 숲의 친숙한 동반자들이다.투어는 일반인의 접근이 쉽지 않은 은평뉴타운도서관 서고(書庫)에서 시작되었다. 책이 쉬고, 또 다른 운명을 기다리는 공간. 사라지고 죽고, 다시 태어나는 삶의 순환이 이곳에 깃들어 있다. 눈앞에서 사라진 것이 영원히 없어진 것이 아니라, 시간이 다하여 또 다른 생명을 위한 자리를 비워주는 것이라는 깨달음과 함께 여행자는 주머니에 '나의 동반 돌멩이'를 넣고 뉴타운 5단지를 지나 이말산으로 향한다.산의 각 지점마다 설치된 QR코드는 오디오 가이드로 변신하여 조용한 산책길을 열어주었다. 우리의 발걸음이 다른 이들을 방해하지 않도록 배려된 고요한 여정. 걷다 보면 '안개 작가'가 설치한 거울 버섯이 발걸음을 멈추게 한다. 문득 걷다가 발견한 버섯처럼, 여행자는 잠시 멈춰 자신의 발자국을 되돌아본다. 동반 돌멩이에 염원을 담아 돌탑을 쌓으며, 이곳을 찾는 다른 이들의 발걸음 또한 무해하기를 기원한다.함께 왔지만 각자의 길을 걷는 시간. 휴대전화와 이어폰이라는 문명의 이기는 역설적으로 나만의 온전한 여행을 가능하게 했다. 일곱 번째 지점에선, 몸통만 남아 여전히 자리를 지키는 문인석의 속삭임이 들린다."깊은 숲속, 아무도 찾지 않은 이곳까지 날 찾아와 주어 고맙습니다."산에 누워 나뭇가지로 수놓인 하늘을 바라보고, 숲의 소리에 귀 기울였던 특별한 시간. 늘 다녔던 산이지만, 산에 등을 대고 누워본 것이 얼마만인가. 평안함이란 바로 이런 것이 아닐까.'어스름 투어'는 지극히 소박한 여행이다. 해 질 녘, 내가 사는 동네를 낯선 눈으로 걸어보자는 제안이다. 동시에 반전(反轉)의 여행이기도 하다. 모두가 산에서 내려올 시간에 우리는 비로소 산책을 시작한다. 특히 후손 없는 궁녀와 궁궐 사람들의 묘가 많은 이말산을 걷는다는 점은 '어스름' 여행다운 쓸쓸하면서도 깊은 서사를 더한다.여행이란 그저 내가 가보고 싶고 사랑하는 공간을 함께 즐기고 이해하는 것이 아닐까. 이말산이라는 공간은 예술가들의 감상이 덧입혀지며 멋진 여행 상품으로 탈바꿈할 잠재력을 품고 있다. 서울에 이런 서사를 가진 곳이 또 있을까? 게다가 최근 외국인 관광객들이 많이 방문하는 한옥마을과도 멀지 않다.이번 '어스름 투어'는 이말산 전체를 무대로 펼쳐진 한 편의 극(劇)과 같았다. 나 홀로 자연과 만나 대화하는, 고독하고도 충만한 '일인극' 같은.10월 24일 금요일부터 토·일 3일간 하루 한 회차씩 진행된 투어에는, 친숙한 곳을 새로운 시선으로 알아가고 싶은 이들이 참석했다. 그만큼 우리가 사는 지역과 동네에 관한 관심도 깊어지고 있다.세상을 다르게 보는 작가들, 삶을 멋지게 만드는 예술가들. 6인의 작가들이 '작당모의'할 수 있도록 도운 은평구립뉴타운도서관의 역할 또한 빛난다. 이들의 시작이 '어스름'에서 끝나지 않고, 시나브로 '저녁'이 되고, 마침내 '밤'을 부르는 투어가 되기를. 그리고 그 밤이 지나 다시 '아침'을 맞이하는 영속적인 여행이 되기를 기원한다.