평양부터 신사동까지, 128년 여정 담은 숭실역사관

[평양 숭실의 시작]

[문학관]

[음악관(김연술 기념관)]

[용산과 신사동의 숭실]

[오늘의 숭실]

1897년 평양의 한 사랑방에서 시작된 숭실의 역사가 128년 만에 하나의 기록관으로 모였다. 서울 은평구 신사동에 새로 문을 연 숭실역사관은 평양 숭실의 건학 정신부터 오늘날 서울 숭실의 발자취까지, 학교의 신앙과 교육, 그리고 문화유산을 한눈에 보여주는 공간이다. 기자는 지난 27일 오후 숭실역사관을 둘러보며 숭실고 김진걸 연구실장의 안내를 들었다.전시의 첫 공간은 '대전시실'이다. 김 연구실장은 "이곳은 1897년 미국 북장로교 선교사 윌리엄 베어드 박사가 평양에 세운 숭실학당의 시작을 보여주는 핵심 공간"이라고 설명했다. 벽면에는 베어드 선교사의 선교 지도와 1897년 10월 2일자 '숭실 학당(Soongsil Academy)' 창립 관련 일지, 그리고 '최초의 교사(校舍)' 설립 당시의 건축 비용 내역이 함께 전시돼 있다.베어드는 서울과 부산을 거쳐 평양에 정착하며 선교와 교육을 병행했다. 그의 선교 동지인 제3대 마펫 교장은 관서지방 선교 개척자로 평양을 한국의 예루살렘으로 변화시켰고, 제4대 맥큔 교장은 신사참배를 거부해 교장직 인가 취소를 당했다. 김 연구실장은 "숭실은 일제의 강압에 굴하지 않고 성경을 가르치고, 기독교학교로서 신앙의 절조를 지켜 신사참배를 끝까지 거부하는 결단으로 문을 닫았다"라며, "그 정신이 오늘까지 숭실의 뿌리가 됐다"라고 덧붙였다.이번 전시에서 평양 숭실 관련 주요 자료들은 숭실대학교 박물관의 협조로 제공됐다.김 연구실장은 "평양 숭실의 교과서, 학적부, 졸업생 명부 등 다수의 원본 자료를 숭실대 박물관이 지원해 주셨다"며 "학교 간의 연대를 통해 숭실의 뿌리를 더욱 생생하게 보여줄 수 있었다"고 설명했다.당시 사랑방 학당에서 사용하던 문학 교과서, 수업 시간표, 평양 숭실의 첫 졸업생 3명의 명부도 함께 전시돼 있다. 세 졸업생 모두 독립운동가로, 그중 한 명은 임시정부 국무위원 차리석으로 확인된다.또한 숭실 학생들이 3·1운동에 참여하며 학교 인쇄소 '안라공업소'에서 독립선언문 3천 부를 인쇄·배포했다는 기록과 독립운동 관련자 86명의 이름이 새겨진 패널도 눈길을 끈다.두 번째 공간인 '문학관'은 숭실 출신 문인들의 흔적을 모았다. 윤동주 시인의 습작 노트와 교지 <활천>에 실린 첫 발표 시 '공상'이 전시돼 있으며, 유고 시집 초판본 '하늘과 바람과 별과 시'와 김환기 화백이 표지를 그린 증보판도 함께 볼 수 있다. 이 자료들은 모두 연세대학교 윤동주기념관의 협조로 확보됐다.문학관 한켠에는 소설가 황순원, 시인 김현승, 철학자 김형석의 원고와 사진도 전시되어 있다. 특히 김형석 교수의 육필 원고 「100년의 산책」, 안창호 선생에게서 철학의 길을 결심하게 된 계기를 기록한 메모, 간디와 톨스토이에 관한 자필 원고 등이 눈에 띈다.김 연구실장은 "김형석 선생은 평양 숭실의 마지막 졸업생이자, 숭실 정신의 산 증인"이라며 "이분의 철학은 신앙과 인간 이해라는 숭실의 전통을 보여준다"고 말했다.세 번째 전시 공간은 '음악관(김연술 기념관)'이다. 김연술 선생은 1970년부터 1979년까지 숭실고 음악교사로 근무하며 한국 합창음악의 기틀을 세운 인물이다. 그의 사모는 남편의 뜻을 기려 학교에 1억 원을 기부했고, 그 기부금으로 음악관이 완성됐다. 이곳에는 작곡가 김동진, 안익태, 박태현의 친필 악보, 첼리스트 전봉초 동문이 기증한 첼로가 전시돼 있다. 특히 안익태 선생의 '애국가' 친필 영인본과 1980년대 숭실합창단이 발매한 LP판 음반 '코리아 판타지' 악보는 숭실 음악의 뿌리를 상징한다.역사관의 마지막 전시는 평양 폐교 이후 서울로 이어진 재건의 여정이다. 한국전쟁 중 대구에서 피난 학교로 재건된 숭실은, 1953년 용산 해방촌의 임시교사에서 다시 교실을 열었다. 당시 가건물의 열악한 환경 속에서도 수백명의 학생들이 수업을 받았고, 수업료는 800~900환 수준이었다고 한다.1956년 신축 교사를 세우며 '서울 숭실중·고'의 기반을 마련했고, 이후 교육 평준화 정책에 따라 은평구 신사동 현 교사로 이전했다. 신사동 본관의 머릿돌에는 당시 학생과 교직원이 함께 봉인한 타임캡슐 목록이 보관돼 있다.현재 숭실중·고는 북한산 자락 아래에서 여전히 기독교 교육의 전통을 이어가고 있다. 학교 안에는 1997년 설립된 100주년 기념관과 체육관, 급식실, 잔디구장 등 현대적 시설이 들어섰고, 역사관 5층 전시실에서는 매주 학생들이 숭실의 건학정신을 배우는 시간을 갖는다.숭실역사관은 단순한 기록의 전시 공간을 넘어, 128년 동안 이어온 신앙의 교육, 자주정신, 민족의 양심을 후대에 계승하기 위한 숭실의 의지를 상징한다. 특히 평양 숭실의 정신을 이은 서울 숭실이, 은평 신사동에서 다시 그 발자취를 정리함으로써 '역사를 기억하는 교육'의 중요성을 되새겼다는 점에서 의미가 깊다.역사관 건립을 총괄한 김순환 이사장은 "숭실은 언제나 신앙의 길 위에서 교육의 사명을 감당해왔다"며 "이 역사관이 후학들에게 숭실의 건학이념을 일깨우고, 세상 속에서 믿음으로 살아가는 인재를 길러내는 신앙의 터전이 되길 바란다"고 말했다.