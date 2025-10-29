무궁화 대훈장에 신라 금관에... 트럼프에 주는 극진한 선물꾸러미

큰사진보기 ▲경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산 김해국제공항에 도착해 전용기 에어포스원에서 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

27일 국립경주박물관에서 공개된 신라 금관. 이 대통령은 방한한 트럼프 대통령에게 신라 금관의 모형을 선물할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 1박 2일 일정으로 국빈방문차 방한했다.대통령실은 트럼프 대통령의 이번 방한이 "이재명 정부 출범 후 역대 최단기간인 147일 만에 한미 정상 상호 방문을 완성한다는 의미를 가지며, 트럼프 대통령은 한국을 2번이나 국빈으로 방한하는 첫 외빈으로 기록된다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 문재인 8년 전인 지난 2017년 11월에도 국빈방문해 문재인 대통령을 만난 적 있다.이날 오전 일본을 떠난 트럼프 대통령은 김해공항을 통해 입국했으며 전용 헬기인 마린원을 타고 경주로 이동했다.그는 곧바로 경주박물관을 방문해 국빈방문의 첫 일정을 시작한다. 전통 취타대의 선도·호위 속에 입장해 천년미소관 앞에서 이재명 대통령의 환영을 받는다. 양 정상은 함께 박물관 안으로 이동해 방명록에 서명한 후 트럼프 굿즈 전시를 둘러보며 일대일 환담을 나눌 예정이다.이어지는 공식 환영식에서 의장대를 함께 사열한 뒤, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 한반도 평화 실현을 위한 업적을 평가하고 '피스메이커'로서의 역할을 당부하는 차원에서 우리 정부의 최고 훈장인 '무궁화 대훈장'을 서훈한다. 미국 대통령으로서는 최초다.이 대통령은 또 트럼프 대통령에게 방한 선물로 천마총 금관 모형을 준비했다.이어지는 오찬을 겸한 회담에서는 무역·투자 및 경제안보 협력, 동맹 현대화, 한반도 평화를 포함한 한미동맹의 전방위적 발전 방향에 대해 논의할 예정이라고 대통령실은 밝혔다. 오찬장에는 '평화'의 의미를 담은 꽃인 '피스 릴리'가 배치되며 국제 평화를 위한 트럼프 대통령의 노력이 한반도에서도 꽃피우기를 기원한다는 의미를 부여했다.오찬은 트럼프 대통령의 고향인 뉴욕에서의 성공스토리를 상징하는 사우전드 아일랜드 드레싱이 가미된 전채요리를 시작으로, 경주햅쌀로 지은 밥과 전국 각지의 제철 식재료, 지역 특산물을 트럼프 대통령 기호에 맞춰 한식 3코스로 준비했다. 식사는 한미동맹의 전성기와 평화를 기원하는 황금빛 디저트로 마무리된다.또한 이날 저녁 이 대통령은 트럼프 대통령을 비롯한 미국을 비롯해 베트남, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 태국, 싱가포르 등 7개국 정상들을 초청해 '대통령 주최 정상 특별 만찬'을 갖고, '인도태평양 지역 내 경제협력'을 주제로 자유로운 의견을 나눌 예정이다.이번 만찬에서 이 대통령은 "변화하는 국제 정세 속에서 역내 국가들 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다는 점을 강조"하면서, "대한민국이 역내 기술 선도국과 신흥시장 국가 간의 적극적인 가교 역할을 해나가겠다"는 의지를 피력할 것으로 보인다.한편 트럼프 대통령은 이날 오전 한국으로 이동하는 전용기에서 김정은 북한 위원장을 만나느냐는 질문에 "모르겠다. 난 그들이 원한다고 생각하고 나도 원한다"면서도 "하지만 난 중국에도 집중하고 싶다. 이제 우리의 초점은 내일 중국(미중 정상회담)이며 난 그게 초점이 되기를 바란다"고 말했다. 또 "하지만 우리는 돌아올 것이며 어느 시점에, 너무 머지않은 미래에 북한과 만나겠다"고 말했다.김 위원장과의 만남은 어려워졌고 다음을 기약한다는 말로 해석된다.이날 오전 북한이 미사일을 시험발사한 것에 대해서는 "모르겠다. 그(김정은)는 수십 년간 미사일을 발사해왔고 또 다른 미사일을 발사했다"며 "난 그와 항상 좋은 관계를 갖고 있었다. 난 어느 시점에 그를 만날 것이다. 알다시피 그는 스케줄이 매우 바쁘다"라고 말한 것으로 전해졌다.