위험 무릅쓴 올리브 수확, 이스라엘 정착민의 농민 공격 '급증'

큰사진보기 ▲28일(현지 시간) 팔레스타인 농부들이 서안지구 라말라 시 인근 이스라엘 점령 지역 투르무스 아야 마을 근처에서 올리브를 수확하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일(현지 시간) 팔레스타인 서안지구 라말라 인근 이스라엘 점령 지역 투르무스 아야 마을 근처에서 팔레스타인 농부들과 외국인 자원봉사자들이 올리브 수확을 시도하고 있는 가운데, 이스라엘 군인들이 다가오고 있다. 이스라엘 군대는 농부들과 자원봉사자들이 수확을 거두지 못하도록 최루탄을 던졌다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

10월 초 올리브 수확철이 시작된 이후 팔레스타인 서안지구(웨스트뱅크)에서 팔레스타인 농민들에 대한 이스라엘 정착민들의 공격이 급증하고 있다. 이스라엘군의 노골적인 위협과 방해도 계속되고 있다. 팔레스타인 농민들과 노동자들은 위험을 무릅쓰고 올리브를 따거나, 정착민들과 이스라엘군의 방해로 아예 올리브 수확을 하지 못하고 있다.지난 주말엔 서안지구의 투르무스 아야라는 마을에서 복면을 쓴 한 유대인 정착민 남성이 기다란 몽둥이를 들고 올리브를 수확하는 여성을 때리는 모습이 담긴 영상이 전 세계에 공개됐다.호주 ABC 보도에 따르면, 피해를 입은 여성은 53세의 아파프 아부 알리아였다. 이 모습을 촬영한 사람은 근처에 주차하고 있었던 미국 기자 재스퍼 나다니엘. 영상에 따르면, 아파프가 쓰러지자 정착민 남성은 다시 그녀를 내리쳤다. 이 남성은 올리브 수확 농민들을 보호하기 위해 주변에서 지켜보고 있던 자원봉사자들까지 뒤쫓았고 이 중 한 명에게도 몽둥이를 내리쳤다. 머리와 몸에 부상을 입은 아파프는 곧장 병원으로 이송됐다. 이 사건과 관련해 이스라엘군은 성명을 내고 군과 경찰이 현장에 파견됐다고 언급했다. 그러나 공격 상황을 촬영한 나다니엘 기자는 ABC 뉴스에 "현장에 경찰은 나타나지 않았다"고 말했다.같은 날 인근의 다른 곳에서도 정착민들의 공격이 있었다. ABC 뉴스는 주민들의 말을 인용해, 12명의 젊은 정착민 남성들이 올리브를 수확하는 농민들에게 돌을 던지고 3대의 차에 불을 질렀다고 보도했다. 이에 대해 ABC 뉴스는 이스라엘 경찰에 사건들이 제대로 조사되고 있는지 문의했지만 경찰은 "조사 중"이라며 "더는 설명할 수 없다"고 답했다.이스라엘군과 경찰은 정착민 공격을 방관하거나 오히려 그에 협조하는 행태를 보여주고 있다. 팔레스타인 농민들은 어떤 보호도 기대할 수 없다. 올리브 농민인 카울라 자타르는 ABC 뉴스에 정착민 공격 때문에 "고용한 노동자들이 두려워하고 계속 주변을 살피면서 일을 한다"고 말했다. 그러면서 "공격이 있을 때 재빨리 떠나기 위해 올리브를 따는 즉시 차에 싣고 있다"고 전했다.<알자지라>도 올해 올리브 수확이 시작된 이후 발생한 여러 건의 정착민 공격 사건을 보도했다. 서안지구 라말라 동부의 카프르 말렉에서는 이스라엘 정착민들이 농민들에게 최루가스를 발사해 여러 명에게 부상을 입혔다. 베들레헴 근처의 나할린에서는 이스라엘 정착민 한 명과 군인 세 명이 가족과 함께 올리브를 수확하고 있는 65세의 농민을 구타했다. 헤브론 서남부의 베이트 아우와에서는 이스라엘군이 올리브 수확을 위해 농장에 가려는 농민들에게 최루가스를 발사하고 폭발음을 내며 위협했다. 나블루스 남부의 아크라바와 바발란에서는 무장한 정착민들이 개까지 끌고 와 농민들을 구타 및 위협하고 농기구를 빼앗았다. 이들은 세 명의 농민을 공격해 올리브 농장에서 쫓아냈다.정착민들뿐만 아니라 이스라엘군의 주민 공격과 올리브 수확 방해 사례도 늘고 있다. 팔레스타인 매체엔 <와파 뉴스>는 28일(현지시간)에도 이스라엘군이 올리브 수확을 하려는 농부들이 농장으로 가는 걸 막았다고 전했다. <와파 뉴스>는 시민단체인 팔레스타인 장벽과 정착촌 저항위원회(Palestine Wall and Settlement Resistance Commission)의 집계를 인용해, 올해 올리브 수확철이 시작된 이후 농민들에 대한 공격이 158차례나 있었는데 이중 이스라엘군의 공격이 17차례, 정착민 공격이 141차례였다고 보도했다.올리브 수확은 10월부터 11월 중순까지 이뤄지는데 팔레스타인 주민들에게는 중요한 경제 활동이다. 유엔에 따르면, 올리브 수확과 올리브유 생산은 약 8~10만 정도 가구의 주요 수입원이다. 올리브는 팔레스타인 주민들에게 민족적 정체성과 저항을 상징하는 중요한 문화적 의미 또한 가지고 있다. 이런 이유 때문에 이스라엘 정착민들은 지난 수십 년 동안 올리브 농사를 방해하고, 올리브 나무를 훼손하고, 수확을 방해하고, 수확한 올리브를 훔치고, 농민들을 공격하는 등 온갖 폭력을 저질러왔다. 특히 가자지구 전쟁이 시작된 이후 농민들에 대한 위협과 공격, 그리고 올리브 수확 방해 사례가 급증했다.정착민 공격으로 올리브 농사는 갈수록 힘든 일이 되고 있다. 팔레스타인 자치정부의 리즈크 살리미아 농업장관은 기자회견을 통해 "이번 올리브 수확철이 지난 60년 중 최악"이라면서 국제사회에 올리브 농부들과 노동자들에 대한 보호를 촉구했다. 유엔 인권사무소 팔레스타인 지부의 아지스 성그하이 국장도 성명을 통해 올해 수확철에 정착민들의 "심각한 공격"이 계속되고 있다며 "정도와 빈도 면에서 폭등했다"고 말했다. 그러면서 범죄자들에 대한 이스라엘의 "위험한 수준의 사면"을 비난했다.올리브 농민에 대한 정착민들의 위협과 올리브 나무 훼손은 수확철만이 아니라 일상적으로 일어나고 있다. 지난 8월 BBC는 나블루스 남부의 마을에 복면을 쓴 10여 명의 정착민이 들이닥쳐 올리브 나무를 자르고 농민들의 집과 차를 불태우는 영상을 보도했다. 피해를 입은 농민이자 수 세대에 걸쳐 올리브 농사를 짓고 있는 브라힘 하마이엘은 이들 정착민들이 주변 전초기지(outpost)에 거주하는 사람들이라고 말했다. 전초기지는 이스라엘 유대인들이 팔레스타인 땅에 무단으로 지은 주거지를 말한다. 이스라엘이 후에 이런 전초기지를 합법화시키기 때문에 많은 정착민이 이런 식으로 팔레스타인 땅에 정착하고 있다.유엔 인권사무소 팔레스타인 지부는 보고서를 통해 정착민 공격으로 올리브를 수확하지 못하는 일이 늘고 있다고 밝혔다. 보고서는 2023년에 수확하지 못한 올리브 농장 면적이 약 9,600 헥타르에 달해 농민들이 약 1천만 달러의 손실을 입었고 이런 상황은 2024년에도 계속됐다고 밝혔다.또한 올리브 나무를 불태우거나 자르는 등 훼손하는 행위, 그리고 농민들의 집과 농업 기반시설을 파괴하는 행위도 증가하고 있다고 밝혔다. 정착민 공격 문제를 담당하는 팔레스타인 자치정부의 무아야드 샤반은 올리브 수확이 시작된 첫 주에만 정착민들이 700그루 이상의 올리브 나무를 뽑아버리거나 잘라버리거나 독극물을 살포하는 등의 피해를 입혔다고 밝혔다.서안지구의 이스라엘 정착민 폭력은 올리브 농민에게만 가해지는 건 아니다. 팔레스타인이 자신들의 땅이라고 주장하는 정착민들은 팔레스타인 주민들을 쫓아내기 위해 수시로 공격하고 집을 불태우는 등의 폭력을 저지르고 있다. 특히 이스라엘 군과 경찰이 이러한 범죄를 제대로 처벌하지 않고 오히려 보호하고 있어, 정착민들의 폭력은 더욱 증가하고 있다.가자지구 전쟁 시작 이후 정착민 공격은 급증했다. 유엔은 지난 2년 동안 정착민들이 팔레스타인 주민과 재산에 대해 2,400차례 이상 공격을 가했고 이로 인해 3천 명이 넘는 주민이 이주민이 됐다고 밝혔다. 가장 심각한 문제는 인명 피해로 팔레스타인 자치정부 보건부는 전쟁 이후 서안지구에서 1천 명 이상의 팔레스타인 주민이 살해됐고 1만 명 이상이 부상을 당했다고 밝혔다. 서안지구의 250개 이상의 정착촌과 전초기지 등에 거주하는 이스라엘 정착민은 70만 명이 넘는다. 정착촌은 국제법에 따라 불법이지만 이스라엘은 국제사회의 경고는 아랑곳하지 않고 오히려 정착촌을 늘려가고 있다.정착민의 공격과 협박, 이스라엘군의 노골적인 방해와 위협이 늘고 있는 가운데 올리브 농민들은 위험을 무릅쓰고 올리브를 수확하거나 아예 수확을 포기할 수밖에 없는 힘든 상황에 처해 있다.