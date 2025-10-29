"김건희 국보농단 사례 더 있나", 근정전 동행 비서관 "제 기억엔 없다"

▲황성운 전 대통령실 문화체육비서관이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 및 산하기관에 대한 종합감사에서 김건희 여사의 경복궁 근정전 어좌 착석과 관련한 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기