낙동강 상류 영풍석포제련소 환경오염 문제, 대한민국을 넘어 UN으로 가다

큰사진보기 ▲포럼 참가자몽골 외교부에서 열린 동북아 SDGs 이해관계자 포럼 참가자 ⓒ (사)안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)안동환경운동연합 김수동 이사장영풍석포제련소로 인한 낙동강 상류 환경오염 사례와 해결책’을 주제로 발표 ⓒ (사)안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲(주)영풍 석포제련소영풍제련소 1공장 ⓒ (사)안동환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 영풍석포제련소는 낙동강 최상류에서 1970년 공장을 운영하기 시작하여 반세기 넘는 동안 주변 환경을 파괴하고 낙동강 안동댐을 중금속으로 오염시켜왔다. 낙동강은 1,300만 국민의 식생활용수로 이용되고 있으나, 영풍석포제련소로 인해 수질을 위협받고 있다. 장항제련소 사례에서 보듯이 주민건강 피해 또한 사회적 문제로 대두될 것이다.그리고, 공장 가동 이후 55년 동안 22명의 노동자가 목숨을 잃은(박영민 전대표의 2024.12.3중처법 재판 중 발언 참고) 위험한 사업장이다.지속가능한사회를 위해 이 문제를반드시 해결해야만 한다.

지난 21일부터 23일까지 3일 동안 몽골 외교부에서 유엔 아시아-태평양경제사회위원회(UNESCAP) 제9회 동북아 지속가능발전목표 이해관계자포럼이 열렸다.행사는 동북아 시민사회 포럼과 본회의로 나눠서 진행됐다. 제9차 포럼 주제는 유엔 17개 지속가능목표 중 Goal 6(깨끗한 물과 위생), Goal 7(저렴하고 깨끗한 에너지), Goal 9(산업 및 혁신 인프라), Goal 11(지속가능한 도시와 커뮤니티), Goal 17(목표를 위한 파트너십) 다섯가지 목표였고 동북아의 한국, 몽골, 중국, 러시아, 일본 5개국 시민사회 대표들이 참가했다.필자는 유엔아태경제사회위원회(UNWSCAP)의 초청을 받아 참여 했으며, 시민사회포럼 Goal 6(깨끗한 물과 위생)세션에서 '영풍석포제련소로 인한 낙동강 상류 환경오염 사례와 해결책'을 주제로 발표했다.포럼 마지막 날인 23일에는 시민사회포럼에서 발표된 내용을 중심으로 동북아 시민사회 성명서(2025 NEA CSO Statement)가 채택되었다. 이 성명서는 유엔아태경제사회위원회(UNESCAP)에 제출되었으며, 2026년 2월 방콕 개최 예정인 아시아지속가능발전포럼(APFSD), 2026년 7월 뉴욕 개최 예정인 고위급 정치포럼(HLPF)에서 동북아 포럼 주요 논의 결과로 보고될 예정이다.참여한 동북아 시민사회는 '영풍제련소로 인한 공중 보건 위협, 토양과 수질 오염, 노동자의 사망사고가 이어지는 열악한 작업환경' 등은 시급히 해결해야 한다는데 목소리를 같이 했다.또한, 해결 방안 및 권장 사항으로는 1) 한국 정부가 태스크 포스를 구성하고, 제련소를 이전하여 제련소 일대를 브라운필드(Brown Field)로 지정할 것 2) 피해 주민들을 위해 포괄적인 공중보건 조치를 취할 것 3) 환경복원 후 지역과 함께 하는 재생에너지 단지 개발 계획을 고려할 것 등을 담았다. UN은 정부, 산업계와 함께 국제 모범 사례에 기반한 공정하고 지속가능한 전환을 권장한다는 내용도 함께 담았다.이제 이 문제는 대한민국을 넘어 유엔까지 확장됐다. 참가자들은 경제대국 11위인 대한민국에서 이런 오염이 아직되 지속되고 있는지 믿겨지지 않는다며 놀라워했다. 국회 국정감사에 몇 번이나 출석했지만 이 문제는 여전히 해결되지 않고 있다고 이야기하니 그 또한 놀랍다고 이구동성으로 말했다.한국은 전 세계에 민주주의의 모범을 보인 국가다. 환경오염으로 인한 공중보건, 환경악화는 우리가 자랑하는 민주주의를 퇴색시킨다.정부는 하루속히 이 문제해결을 위해 노력해줄 것을 다시 한번 촉구한다.