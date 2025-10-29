울산시 "시내버스 개편 후 배차 간격 감소, 이용객 증가세... 긍정적 효과 나타나"

큰사진보기 ▲임현철 울산시 대변인이 29일 시청 프레스센터에서 시내버스 노선 전면 개편의 효과를 분석한 결과를 발표를 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

AD

울산시가 29일, 지난해 12월 21일 시행한 시내버스 노선 전면 개편 효과를 분석한 결과를 발표하며 "운행 횟수 142회(2.8%) 증회로 배차 간격이 1분(3.2%) 감소하고, 일평균 이용객이 매년 감소하다 5162명(2.6%) 증가로 돌아서는 등 긍정적 효과를 보였다"고 밝혔다.임현철 울산시 대변인은 이날 시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "지난 7월 5일까지 네 차례 '노선 미세조정'을 완료한 후 2개월간(7월 5일~9월 4일) 데이터를 분석한 결과, 일평균 이용객이 2.6% 증가하고 환승률은 0.9%포인트 감소하는 등 긍정적 효과가 확인됐다"고 밝혔다.그러면서 "이는 울산시가 노선 개편 이후 시민 불편 최소화를 위해 다양한 보완 조치를 시행한 결과"라고 덧붙였다.이같은 울산시 발표는 최근까지도 진보당을 비롯한 일각에서 "시내버스 노선 개편으로 시민불편이 가중됐다"며 항의하고 있는 것과는 상반된 내용이라 주목된다.임현철 대변인은 시내버스 노선개편 이후 이용객이 일평균 5162명 늘난 것에 대해 "이는 네 차례의 미세조정으로 시민 불편 해소와 개편 노선에 대한 시민 적응이 진행된 데다 75세 이상 어르신 무료화 정책의 효과가 더해진 결과로 분석된다"고 밝혔다.이어 "특히 최근 10년간 울산의 인구는 연평균 1.21% 감소한 데 비해 승용차 대수는 연평균 2.04% 증가하고, 시내버스 이용객은 연평균 4.4% 감소해 시내버스 수송분담률이 연평균 5.5% 감소하고 있는 상황"이라며 "이는 울산과 비슷한 규모의 광주(-2.8%), 대전(-4.3%) 등에서도 공통적으로 나타나는 현상인데 이 같은 상황에서 이용객이 증가세로 돌아선 것은 개편 효과가 나타나고 있음을 보여주는 상당히 고무적인 지표"라고 평했다.임현철 실장은 세부 내역으로 "노선(번호) 변경과 환승 적응을 돕기 위해 버스정보앱을 개선하고, 버스정류소에 목적지별 주요 노선 안내문 부착, 버스 전면에 주요 경유지 표기, 시내버스 점검(모니터)단을 주요 정류소에 배치했다"고 밝혔다.또 "노선 통합으로 발생하는 특정 노선(구간)의 혼잡 해소를 위해 지난 1월~ 2월 114·118·134·713번 노선을 증회(증차) 운행했다"며 "운행 지연과 결행을 방지하고 정시성 확보를 위해 1월 중순부터 5월 까지 8차례에 걸쳐 총 55개 노선의 운행 횟수를 최적화했다"고 덧붙였다.이어 "3월부터 7월까지는 시민들의 노선 조정 민원을 반영해 네 차례에 걸쳐 총 26개 노선의 경로 또는 기·종점을 조정하는 미세조정을 실시했다"고 덧붙였다.그러면서 "다양한 보완 조치를 시행하고 네 차례 미세조정이 끝난 이후 2개월간 버스노선 개편에 따른 효과를 분석한 결과"라며 ▲평균 배차간격 1분 단축 ▲노선개편 이후 이용객 일평균 5162명 증가 ▲환승률 13.8%에서 12.9%로 0.9% 감소 ▲직행 좌석 노선 증가로라 외곽에서 도심, 도심에서 외곽으로의 접근성 개선 등의 지표를 제시했다.임현철 대변인은 "이번 노선 개편 이후 일부 단체에서 노선개편으로 이동 불편이 가중되었다는 사유로 노선의 원상복구를 요구하는 경우가 있는데, 이는 개편 초기에 접수된 민원 내용과 대부분 동일하며, 네 차례에 걸친 미세조정으로 이미 해결된 사안이 다수 포함되어 있다"라고 말했다.이어 "이번 개편은 하루 4억 4000만 원이 투입되는 시내버스의 효율성을 높여 더 많은 시민이 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 하는 것이 목적"이라며 "앞으로도 시민 의견에 귀를 기울이고 데이터 기반의 노선 효율화와 서비스 개선을 이어가면서, 트램 1호선 도입 등 대중교통 서비스 강화에도 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편 현재 울산 시내버스는 185개 노선, 945대가 운행 중이다. 1일 운행 횟수는 개편 전 5064회에서 5206회로 142회(2.8%) 늘었다. 이에 따라 평균 배차간격은 31분에서 30분으로 1분(3.2%) 줄었다.중복·장거리·굴곡 노선을 재정비한 결과, 노선별 평균 운행 거리도 46.5㎞에서 43.1㎞로 3.4㎞(7.3%) 감소했다. 노선 서비스 구간도 개편 전 1057.0㎞에서 개편 후 1098.7㎞로 41.7㎞(3.9%) 증가했다.