한-미 AI·퀀텀·바이오 협력 강화한다

큰사진보기 ▲한국 대표로 하정우 대통령실 AI미래기획수석(사진 우측)과 미국 대표로 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장이 29일 한-미 기술번영 MOU 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 27일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 'AI 프론티어 국제 심포지엄 2025''에서 AI 석학 좌담회를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

한국과 미국이 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주에서 인공지능(AI), 양자(퀀텀), 우주, 6세대 이동통신(6G), 합성생물학 등 첨단 과학기술 분야 협정을 체결했다. 이번 협정식은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미 정상회담에 맞춰 진행됐다.이날 과학기술정보통신부는 '한-미 기술번영 MOU(Technology Prosperity Deal, TPD)'가 체결된다면서 핵심기술 관련한 모든 협력 체계를 강화하기 위해 'AI 응용 및 혁신 가속화'와 '신뢰할 수 있는 기술 리더십' 강화 등 합의를 담았다고 밝혔다. 체결식에는 하정우 대통령실 AI미래기획수석과 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장이 참석했다.이번 협정으로 양국은 인공지능(AI) 기술을 활용한 다양한 기술·산업 분야의 발전 속도를 높이기 위해 ▲혁신 친화적인 AI 정책 프레임워크 공동 개발 ▲AI 전 분야(full stack)에 걸친 AI 기술 수출 협력 ▲공동 AI 생태계 조성 등에 힘을 합친다.또 핵심 기술분야에서는 차세대 통신(6G), 제약·바이오기술 공급망, 양자 혁신, 우주 탐사 등 협력도 강화하기로 했다. 기초연구와 인력교류도 적극적인 지원이 이뤄진다. 나아가 양국은 경제·안보·산업 측면에서 과학기술 협력관계를 굳건히 하고 글로벌 경쟁에서 리더십을 확보하기 위해 노력하기로 했다.미국 대표로 서명자로 나서는 크라치오스 실장은 앞서 성명을 통해 "트럼프 행정부는 한국과 같은 동맹국들과의 상호 협력적 파트너십을 통해 미국의 기술적 리더십을 재정의하고 있다"며 "각각의 '기술 번영 협정(Technology Prosperity Deal)'은 과학적 발견을 가속화하고, 미국과 파트너들이 주도하는 혁신의 새로운 시대를 여는 계기가 될 것"이라고 발표했다.하정우 AI미래기획수석은 "사람 중심의 포용적 AI와 민간 주도의 혁신을 바탕으로 양국이 함께 기술 주권을 키우게 될 것"이라며 "한·미 간 AI 연구개발 및 AI 풀스택 수출 협력 등은 우리나라가 AI 3대 강국으로 크게 도약할 수 있는 발판이 될 것"이라고 전했다.배경훈 부총리도 "이번 MOU은 제목 그대로 양국 미래 세대의 번영을 위한 협력의 상징으로, 양국은 과학기술을 통한 자유와 상생의 연대를 더욱 단단하고 튼튼히 할 것"이라면서 "앞서 미국 블랙록, 오픈AI와 체결한 AI 생태계 협력 MOU에 이어 한-미 간 과학기술 교류와 투자가 더욱 활성화 될 것으로 기대한다"고 강조했다.한편 하 수석은 MOU 발표에 이어 크라치오스 실장과 양자 면담을 통해 이번 MOU의 이행 방안을 논의한다. 이를 토대로 내년에 워싱턴 디씨(D.C.)에서 한-미 과학기술공동위원회를 열고, 더욱 구체적이고 발전된 협력 방안을 마련할 예정이다.