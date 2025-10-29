이태원 참사 첫 정부 추모식, 대통령 "깊이 사죄, 하나하나 바로 잡겠다"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 비상대책위원장 등이 29일 서울 광화문광장에서 열린 10.29 이태원 참사 3주기 기억식에서 묵념하고 있다. 2025.10.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO(최고경영자) 서밋' 개회식에서 특별연설을 하고 있다. 2025.10.29 [공동취재] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 29일 이태원 참사 3주기를 맞아 "국민의 안전을 책임지는 대통령으로서 참사 유가족과 국민들께 깊은 사죄의 말씀을 올린다"라면서 "다시는 국가의 방임과 부재로 인해 억울한 희생이 발생하지 않도록 하겠다"라고 밝혔다.이 대통령은 이날 서울 광화문 북광장에서 열린 이태원 참사 3주기 기억식에서 영상 추모사를 통해 이러한 뜻을 전했다.이 대통령은 먼저 "3년 전, 서울 한복판 이태원 골목에서 일어난 사건으로 인해 159명의 소중한 생명이 너무도 허망하게 우리 곁을 떠났다"라며 "즐거워야 할 축제가 한순간에 아비규환의 현장으로 바뀌었던 그날의 참상을 결코 잊을 수 없다"라고 했다.특히 "그날, 국가는 없었다. 지켜야 했던 생명을 지키지 못했고, 막을 수 있던 희생을 막지 못했다. 사전 대비도, 사후 대응도, 책임지는 사람도 없었다"라며 "국가가 국민을 지켜줄 거란 신뢰는 사라지고 각자도생 사회의 고통과 상처만 깊게 남았다"라고 지적했다.이 대통령은 그러면서 "감히 어떤 말로도 위로가 될 수 없음을 잘 알지만, 국민의 안전을 책임지는 대통령으로서 참사 유가족과 국민들께 깊은 사죄의 말씀을 올린다"라고 밝혔다.또한 "미흡했던 대응, 무책임한 회피, 충분치 않았던 사과와 위로까지 이 모든 것을 되돌아보고 하나하나 바로 잡아가겠다"라며 "국가가 존재하는 가장 근본적인 이유는 국민의 생명과 안전을 지키기 위함이라는 기본과 원칙을 바로 세우겠다"라고 다짐했다.이 대통령은 "애끊는 그리움과 헤아릴 수 없는 고통을 짊어지고 살아가는 유가족들에게 국가가 또다시 등 돌리는 일, 이재명 정부에서는 결단코 없을 것"이라며 "진실을 끝까지 밝히고, 국민의 생명이 존중받는 나라, 모두가 안전한 나라를 반드시 만들겠다"라고 강조했다.아울러 "다시 한번 깊은 애도의 마음을 전한다"라며 "잊지 않겠습니다. 기억하겠습니다"라고 밝혔다.한편, '별들과 함께, 진실과 정의로'를 주제로 열린 이날 행사는 이태원 참사 이후 열린 정부의 첫 공식 추모식이다. 이 대통령은 이날 한미정상회담 일정 등이 확정되면서 참석이 어려워 영상으로 추모사를 전했다.