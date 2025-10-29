'평범함의 가치를 잃어버린 사회' 고교학점제가 만든 착각

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험 D-100일을 하루 앞둔 지난 8일 4일 부산 수영구 덕문여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 자율학습을 하고 있다. 글과 직접적 관련이 없는 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

고교학점제는 모든 학생에게 맞춤형 교육을 제공하겠다는 이상으로 내세운다. 하지만 이는 결국 모두가 특별한 능력을 갖추어야 한다는 강요로 작동한다. 제도는 끊임없이 묻는다. 너는 어떤 진로를 택하고, 어떤 적성을 계발할 것이며, 어떤 과목을 선택해 스스로의 길을 설계할 것이냐고 다그친다.하지만 삶의 모든 순간에 명확한 방향과 목표를 설정하고 실천하는 것은 어렵다. 각 개인은 평범한 일상 속에서 기쁨과 의미를 느끼며 살 수 있어야 한다. 그런데 지금의 교육정책은 그런 평범함을 하찮게 여긴다. 되는대로 살아도 괜찮다는 말을 들을 권리가 사라졌다. 이른 나이에 진로를 정하지 못하면, 적성을 못 찾으면 안될 것 같고, 실제로 정하지 못하고 표류하면 입시에도 타격을 받는다.특별하지 않으면 존재할 이유가 없다는 사회적 압박이 교육을 통해 내면화된다. 고교학점제는 이 압박을 더욱 냉정하게 제도화했다. 학생들은 선택의 자유를 얻었다기보다, 선택을 해야만 하는 부담만 떠안았다. 제도는 고통을 겪는 학생들에게 더 노력하라고 말한다. 포기하지 말라고 한다. 평범하게 살아도 괜찮다고, 특별하지 않아도 충분하다고 말해주는 메시지가 사라졌다.교육부와 제도 설계자들은 모두에게 평등한 기회를 줄 수 있다고 말하지만, 실상은 정보력과 자본, 거주 지역의 인프라가 기회의 크기를 결정하고 있다. 부모의 경제력과 사회적 지위가 학생의 '선택지'를 확장해주고, 지역 간 격차는 과목 개설의 다양성의 격차로 재현된다. 제도는 평등을 말하면서 불평등을 심화시킨다.학점제를 옹호하는 이들은 입시 왜곡, 심각해진 10대의 정신건강 문제 등이 고교학점제만의 책임이 아니라고 말한다. 틀린 말은 아니다. 하지만 분명한 것은, 이 제도가 서열화된 학벌 체제와 계층 양극화, 서울 일극 구조 속에서 그 모순을 완화하기는커녕 더 깊게 만들고 있다는 점이다. 수능 중심 정시가 사라지고 절대평가가 도입된다 해도, 구조적 불평등이 바뀌지 않는 한 고교학점제가 초래한 문제는 해소되지 않는다.설계자들은 책임교육을 강조한다. '최소성취수준 보장제'라는 이름으로 하위권 학생을 챙기겠다고 말한다. 하지만 그들이 말하는 학생의 선택과 진로, 적성 속에 과연 특성화고 학생들이 있는가. 특수교육대상자 학생들이 설계의 중심에 있었는가. '모두를 위한 교육'이라지만, 그 '모두'에 사회의 다층적 현실은 반영되어 있지 않다. 교육을 통해 학생의 다양성을 존중하겠다고 하면서도, 실은 상위권 중심의 진로지도, 중산층의 가치관, 수도권 이상의 학교 환경을 기본 전제로 한 제도다.그들이 말하는 '적성 개발'은 대학 진학과 창의적 인재 양성이라는 말로 수렴된다. 하지만 공교육이 가장 기본적으로 갖추어야 할 것은 사회의 생태계를 유지하는 다양한 삶을 존중하는 태도다. 누군가는 공장에서 제품을 만들고, 거리에서 손님을 맞이하고, 가게 문을 열고 닫으며 생계를 꾸린다.제조업 노동자, 자영업자, 서비스업 종사자들이야말로 일상의 기반을 지탱하는 사회의 기둥이다. 그들의 삶이 안정적이고 존중받을 수 있도록 상상하는 교육, 그 삶을 '성공'으로 인식할 수 있는 사회적 감수성이야말로 진짜 책임교육의 출발점이다. 그러나 고교학점제는 그런 기대와 존중의 시선을 잃어버렸다.교육이 학생에게 '무엇을 할 수 있는가'만 묻는 시대는 이제 멈춰야 한다. 학생이 '무엇이 되고 싶은가'보다 '어떻게 살아가고 싶은가'를 스스로 느낄 수 있게 해야 한다. 그 삶이 화려하지 않아도 된다. 매일 새벽 공단의 불빛 속에서 묵묵히 일하는 사람, 손님에게 따뜻한 커피 한 잔을 건네는 사람, 가족을 부양하며 조용히 하루를 버티는 사람, 이런 삶들이 존중받을 수 있는 사회야말로 진짜 교육이 지향해야 할 미래다.그냥 존재하는 것만으로도 괜찮다는 메시지가 교육으로 돌아와야 한다. 평범한 하루, 평범한 삶이 하찮지 않은 사회가 되어야 한다. 고교학점제의 이상이 진정으로 학생을 위한 것이라면, 그 출발점은 '특별함의 강요'가 아니라 '평범함의 존중'이어야 한다.