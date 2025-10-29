메뉴 건너뛰기

김태흠 지사 "도비 지원해서라도 서산공항 개항하겠다"

사회

대전충청

25.10.29 11:26최종 업데이트 25.10.29 11:26

서산시 방문해 예비타당성 조사 개선 필요성 강조

김태흠 충남지사가 서산공항에 대한 차질 없는 추진을 강조했다.

도민과의 대화를 위해 29일 서산시를 방문함 김 지사는 언론인 간담회에서 나온 사업비 500억 초과에 따른 타당성 재조사 여부에 대해 "500억 원이 넘는 상황이 온다면 협의를 통해 도가 일부를 부담해 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

내년 말 정도 착공해 2028년에는 개항할 수 있도록 하겠다는 계획을 밝힌 김 지사는 예비타당성 조사 제도 개선에 대한 생각을 재차 밝혔다.

김 지사에 따르면 지난 1999년 도입된 현행 예비타당성 조사에서는 총사업비 기준 500억 원 이상을 대상으로 하는데 현재의 물가를 적용하면 1000억 원이 넘는다.

29일 서산시를 방문한 김태흠 지사가 서산공항에 대해 발언을 하고 있다.
29일 서산시를 방문한 김태흠 지사가 서산공항에 대해 발언을 하고 있다. ⓒ 방관식

김 지사는 3선 국회의원 시절 관련 법률 개정을 추진한 사실을 꺼내며 자신감을 나타냈다.

국회 차원에서도 이에 대한 논의가 이뤄지고 있는 만큼, 서산공항도 이와 맞물려 가면 해결할 수 있다는 것이다.

끝으로 김태흠 지사는 "예타 금액을 1000억 원 이상으로 조정하는 것에는 큰 문제가 없다. 법 개정이 그때까지 안 된다면 도가 일부를 부담하겠다. 논의가 필요하겠지만 서산공항 개항에는 어려움이 없을 것으로 생각한다"고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#김태흠지사#서산공항#예타

방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사격렬비열도 보전 및 활성화 포럼 열린다

