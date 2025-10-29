▲김태흠 지사 “도비 지원해서라도 서산공항 개항하겠다” 도민과의 대화를 위해 29일 서산시를 방문함 김 지사는 언론인 간담회에서 나온 사업비 500억 초과에 따른 타당성 재조사 여부에 대해 “500억 원이 넘는 상황이 온다면 협의를 통해 도가 일부를 부담해 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲29일 서산시를 방문한 김태흠 지사가 서산공항에 대해 발언을 하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

김태흠 충남지사가 서산공항에 대한 차질 없는 추진을 강조했다.도민과의 대화를 위해 29일 서산시를 방문함 김 지사는 언론인 간담회에서 나온 사업비 500억 초과에 따른 타당성 재조사 여부에 대해 "500억 원이 넘는 상황이 온다면 협의를 통해 도가 일부를 부담해 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.내년 말 정도 착공해 2028년에는 개항할 수 있도록 하겠다는 계획을 밝힌 김 지사는 예비타당성 조사 제도 개선에 대한 생각을 재차 밝혔다.김 지사에 따르면 지난 1999년 도입된 현행 예비타당성 조사에서는 총사업비 기준 500억 원 이상을 대상으로 하는데 현재의 물가를 적용하면 1000억 원이 넘는다.김 지사는 3선 국회의원 시절 관련 법률 개정을 추진한 사실을 꺼내며 자신감을 나타냈다.국회 차원에서도 이에 대한 논의가 이뤄지고 있는 만큼, 서산공항도 이와 맞물려 가면 해결할 수 있다는 것이다.끝으로 김태흠 지사는 "예타 금액을 1000억 원 이상으로 조정하는 것에는 큰 문제가 없다. 법 개정이 그때까지 안 된다면 도가 일부를 부담하겠다. 논의가 필요하겠지만 서산공항 개항에는 어려움이 없을 것으로 생각한다"고 말했다.