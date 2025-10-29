메뉴 건너뛰기

미국 할로윈 올해 최고의 인기 코스튬은?

민족·국제

25.10.29 14:24최종 업데이트 25.10.29 14:24

미국 할로윈 시장 점령한 케이팝 데몬 헌터스

케이팝 데몬 헌터스 코스튬 코스튬 전문 판매 업체 스피릿 할로윈에서 출시한 케이팝 데몬 헌터스 코스튬
케이팝 데몬 헌터스 코스튬코스튬 전문 판매 업체 스피릿 할로윈에서 출시한 케이팝 데몬 헌터스 코스튬 ⓒ 스피릿 할로윈

넷플릭스의 역대 최다 시청기록을 세운 에니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 인기는 할로윈에도 영향을 미쳤다. 악마와 싸우는 헌트렉스와 저승사자로 구성된 보이 밴드 사자보이즈 캐릭터가 미국 내에서 K-코스튬 열풍을 일으킨 것이다. 구글 검색 데이터에 따르면 검색 상위 5위에 해당하는 코스튬이 루미, 조이, 미라, 진우, 베이비 사자 모두 케이팝 데몬터스의 캐릭터다. 코스튬 판매 전문 업체인 스피릿 할로윈(Spirit Halloween)에서 이미 케이팝 데몬 헌터스 캐릭터 코스튬의 성인과 어린이 사이즈 모두 완판됐다.

넷플릭스는 넷플릭스샵을 통해 케이팝 데몬 헌터스의 굿즈를 공식 판매하고 있다. '해피 혼문(인간과 악마세계를 나누는 문)'이라는 문구와 함께 응원봉, 캐릭터 의상, 가방, 핸드폰, 케이스 등 다양한 상품을 판매하여 영화 외의 추가적 수익을 올리고 있다. 판매실적이 좋자 넷플릭스는 도로변 광고에 "이번 할로윈에 업업업(Up Up Up, OST 가사) 입어줘서 고마워"라는 감사의 메시지 올렸다.

더피 호박 미국내 할로윈 호박 장식으로 인기를 끌고 있다.
더피 호박미국내 할로윈 호박 장식으로 인기를 끌고 있다. ⓒ Michelle Mae

뿐만 아니라 케이팝 데몬 헌터스 팬들도 소설미디어를 통해 케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터를 코스플레이한 사진을 공유하고 있다. 할로윈이 되면 호박을 가지고 잭오랜턴을 만드는 풍습에도 새로운 캐릭터가 등장했는데 바로 파란색 호랑이 더피다. 주황색 호박을 파랑색으로 칠하고 더피의 얼굴을 그려 놓은 것이다.

펀코 팝스 케이팝 데몬 헌터스 케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터 피규어를 출시한 펀코 팝스
펀코 팝스 케이팝 데몬 헌터스케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터 피규어를 출시한 펀코 팝스 ⓒ 펀코팝스

이러한 케이팝 데몬 헌터스의 인기를 인식한 것은 비단 코스튬 업계만이 아니다. 영화에 나오는 캐릭터들을 귀여운 피규어로 만들어 판매하는 회사 펀코 팝에서도 케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터 미라, 조이, 진우, 더피, 무리를 만들어 판매했고 역시 회사에서 찍어낸 모든 물량이 소진된 상태다. 공식 홈페이지에서 해당 상품의 주문을 받고 있지만 현재 주문하면 내년 1 30일 이후 물건을 받을 있다.

케이팝 데몬 헌터스 스케이트 나잇 미국 미시간의 한 롤러스케이트장에서 케이팝 데몬 헌터스 팬들을 위한 행사가 열렸다.
케이팝 데몬 헌터스 스케이트 나잇미국 미시간의 한 롤러스케이트장에서 케이팝 데몬 헌터스 팬들을 위한 행사가 열렸다. ⓒ The New Rink

미국 미시간에 있는롤러스케이트장에서는 '케이팝 데몬 헌터스의 날' 행사가 있었다. 등장 인물의 코스튬을 입고와 영화 OST 들으며 스케이트를 있도록 기획한 것이다. 케이팝 데몬 헌터스가 몰고온 새로운 할로윈 풍조에 대해 미국 언론매체에서도 연일 보도 중이다. 한국 문화가 할로윈에 진심인 미국 업계를 점령하며 다시 한 번 소프트 파워 강국으로서의 위상을 체감시켜주고 있다.


#케이팝데몬헌터스코스튬#케이팝데몬헌터스열풍#케이팝테몬헌터스할로윈

