트럼프 입국 공항 앞 "경제적 강압과 갈취를 멈춰라" 시위

큰사진보기 ▲부산평화와통일을여는사람들은 29일 오전 김해국제공항 쪽 김해경전철 덕두역 광남주차장 앞에서 “트럼프 대통령 방한 대응 1인시위”를 벌였다. ⓒ 부산평통사 관련사진보기

경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APFC) 정상회의와 한미정상회담을 위해 트럼프 미국 대통령이 한국을 방문하는데 맞춰 시민들이 "미국은 한국에 대한 경제적 강압과 갈취를 멈춰라"고 외쳤다.부산평화와통일을여는사람들(평통사)은 29일 오전 김해국제공항 쪽 김해경전철 덕두역 광남주차장 앞에서 "트럼프 대통령 방한 대응 1인시위"를 벌였다. 1인시위는 부산평통사 신차범 운영위원과 제일호 회원이 나서 손팻말을 들고 서 있었다.손팻말에는 "미국은 한국에 대한 경제적 강압과 갈취를 멈춰라. 주한미군 전략적 유연성 행사와 한국 국방비의 무분별한 증액을 멈춰라"라는 내용으로 되어 있었고, 영문도 함께 적혀 있었다.부산평통사는 이날 낸 자료를 통해 "29일 경주에서 열리는 한미정상회담에서 통상과 안보 관련 공동 팩트시트가 발표될 수도 있고, 안보 분야만 발표될 수도 있다고 한다"라며 "그러나 어떤 합의이든 미국의 이익만을 일방적으로 보장하고 한국의 경제와 안보는 나락으로 떨어뜨릴 수 있다"라고 밝혔다.미국의 요구와 관련해, 이들은 "한미가 합의한 4500억 달러의 대미 투자액은 한국 GDP의 무려 25%에 해당하는 것으로서 일본이나 유럽연합에 비해 그 불공정성과 불균형이 두드러진다"라며 "에너지 구입비 1000억 달러를 제외한 3500억 달러의 전체 규모 자체를 줄이는 것이 우선이다. 그렇지 않으면 많은 전문가가 지적하듯이 차라리 합의를 폐기하고 관세를 부담하는 것이 더 낫다"라고 주장했다.이들은 "타국 경제를 희생양 삼아 자국의 이익을 극대화하는 것은 협력적 국제관계를 전면 부정하는 전근대적 제국주의 발상입니다. 트럼프 정권은 관세를 무기삼아 자국의 패권경제를 추구하는 경제적 강압과 갈취를 중단해야 한다"라고 촉구했다.주한미군 관련해, 이들은 "주한미군의 전략적 유연성 허용은 미중 대결과 신냉전체제의 고착, 세계적 핵전쟁 위기의 고조 속에 한반도가 민족-인류 공멸의 전쟁에 휩쓸려 들어갈 수 있는 중차대한 문제이다"라며 "주한미군의 양안분쟁 개입은 침략전쟁을 금지한 국제법과 적용범위와 발동요건을 한국 방어로 엄격히 한정한 한미상호방위조약 3조를 위반하는 불법이다"라고 설명했다.부산평통사는 "한국의 국방비 증액은 전작권 회복을 명분으로 내세우고 있으나 전작권은 군사주권의 핵심으로 조건과 능력에 따라 환수 여부가 결정되는 게 아니다"라며 "한국은 북은 물론 중국, 러시아, 일본에 대해서도 방어충분한 전력을 갖추고 있기에 한반도-동북아의 군비경쟁만 가속화시킬 무분별하고 맹목적인 국방비 증액을 철회해야 한다"라고 강조했다.이들은 "한미정상이 섣부른 합의발표를 중단하고 호혜평등한 입장에서 호혜적 이익이 보장되는 합의에 이르도록 논의를 새로 시작할 것을 촉구한다"라고 밝혔다.