경찰, "비상장 공모주 대신 사주겠다" 속여 12억 편취한 일당 검거

비상장주식 공모주를 위탁 판매한다고 속여 42명으로부터 12억 원 상당을 편취한 투자리딩방 사기 범죄 단체 조직원 등 31명이 경찰에 붙잡혔다. 이 중 9명을 구속하고 22명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다.경찰은 또한 이 투자리딩방을 급습해 1억 원 상당의 금품의 강취하고 상해를 입힌 경기 남부 지역 20~30대 폭력 단체 조직원 11명도 검거했다. 이 중 10명을 구속하고, 1명을 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.경찰은 "깡패들이 불법 사무실을 털었다"는 첩보를 입수해 수사를 하던 중 피해자들이 사기 범죄 단체 조직원인 사실을 확인했다.29일 경기 남부경찰청에 따르면, 사기범들은 지난 2024년 7월께부터 2025년 3월경까지 경기 남부 지역에 콜센터 사무실을 차려 놓고 비상장주식 공모주를 위탁하여 매수 해주겠다고 피해자들을 속였다.투자리딩방 총책 A씨는 과거 교도소에서 수감 중, 고등학교 친구 B씨 등 20여명과 함께 투자리딩방 사기 조직을 새롭게 설립·운영할 계획을 세웠다.이들은 2~3개의 팀으로 나뉘어 사무실을 운영하면서, 개인정보 데이터베이스에 기재된 전화번호로 전화해 '비상장주식 공모주를 위탁해서 매수해, 큰 수익을 얻게 해주겠다'라고 속여, 피해자들을 끌어들였다고 한다.투자리딩방 사무실을 습격해 금품을 갈취한 조직폭력배 C씨는 교도소에서 만난 D씨로부터 '투자리딩방 콜센터 사무실을 털면 수억 원을 챙길 수 있다'는 이야기를 듣고, 같은 폭력범죄단체 조직원 E씨 등 10명을 모아 범행을 공모했다.조직 폭력배들은 모두 20~30대로 흉기(48cm) 7개, 장갑, 마스크, 복면 등을 구매하고 투자리딩방 사무실 위치, 출근 시간, 내부 인원을 파악하는 등 범행을 준비했다는 게 경찰 설명이다.폭력배들은 사무실에 침입해 콜센터 조직원 20여명을 흉기로 위협했다. 리딩방 총책 A씨로부터 테더코인 4만3700개(시가 6441만원)를 빼앗는 등 1억원 상당의 금품을 강취했다. 한 조직 폭력배는 콜센터 조직원 얼굴을 무릎으로 가격해 치아 3개를 부러뜨리기도 했다.경찰은 "최근 20~30대 청년들이 손쉽게 돈을 벌기 위하여 피싱 사기 범죄단체에 가입·활동하는 양태를 엄중하게 인식, 투자리딩방 사기 조직에 대하여 수사를 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다. "피싱 사기 범죄단체와 직·간접적으로 연결된 조직폭력배들의 범죄 행각에 대해서도 단속을 강화할 예정"이라고덧붙였다.또한 "'비상장주식 공모주를 대신 구매해주겠다, 공모주 투자로 큰 수익을 얻을 수 있다'며 투자를 권유하는 전화는 사기일 가능성이 매우 높다"며 각별한 주의를 당부했다.