윤종오 "윤석열 '감세'로 부동산은 오르고 종부세는 줄어, 환원 해야"

정부의 부동산 안정 대책에도 가격이 잡힐 기미를 보이자 윤종오 진보당 원내대표(울산 북구, 이하 의원)가 보유세 인상을 촉구하고 나섰다.
특히 윤 의원은 "윤석열 정권이 감세를 추진하면서 부동산 가격은 올랐는데 종부세는 오히려 2조 6천억원이 줄었다"며 "감세환원을 통해 집값 안정 뿐만 아니라 불로소득 환수, 조세체계 정상화 차원에서 일관되게 추진해야 한다"고 강조했다.
윤종오 의원은 29일 국토위 종합감사를 시작하기 전 입장을 발표하며 "오늘 국토위 종합감사에서는 보유세 인상과 윤석열 정권 때 추진한 감세의 환원, 그리고 세입자보호 대책을 강조할 것"이라고 말했다.
윤 의원은 앞서 지난 15일 정부가 '토지거래허가구역 확대, 대출규제 강화' 정책을 발표한 후 "과감한 보유세 정상화 대책을 추진해야 한다"고 촉구한 바 있다(관련기사 : 윤종오 "10·15 대책에 보유세 정상화 빠져...더 과감한 대책을"
).
윤 의원은 보유세 인상 요구 이유에 대해 "우리나라 보유세 실효세율은 0.15% 내외 수준으로, OECD 0.3%~0.54%의 절반 수준 밖에 안된다"며 "이는 다른 나라에 비해 부동산은 비싼데 세금은 덜 낸다는 뜻이다"라고 밝혔다. 이어 "국제 수준에 맞추려면 보유세를 더 올리는 게 맞다"고 밝혔다.
윤 의원은 이와 함께 주거안정성 보장을 위해 임대차등기 의무화같은 세입자보호 대책 필요성을 제기했다.
윤 의원은 "지금은 세입자가 전입신고를 하고 확정일자를 받는 방식인데, 전세사기 사태로 이것만으로는 부족하다는 지적이 많다"며 "임대차등기 의무화같은 보다 근복적인 대책이 필요하다"고 밝혔다.
그러면서 "전세사기 피해자나 주거취약계층의 요구는 '비싼 아파트를 구매할 수 있게 해달라'는 게 아니라, 전세라도 안심하고 살 수 있게 해 달라는 것"이라며 관련 법 개정에 협조를 촉구했다.