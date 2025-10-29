메뉴 건너뛰기

평택항만공사, 전국 항만 최초 통합 유지준설사업 협약

25.10.29 10:46

평택항만공사, 전국 항만 최초 통합 유지준설사업 협약

7개 기관 참여, 선박 안전성 확보와 준설 비용 절감 기대

경기평택항만공사는 28일 평택지방해양수산청을 포함한 7개 기관과 평택·당진항 액체부두의 안전하고 효율적인 운영을 위한‘평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업’의 실시협약을 체결했다.
경기평택항만공사는 28일 평택지방해양수산청을 포함한 7개 기관과 평택·당진항 액체부두의 안전하고 효율적인 운영을 위한'평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업'의 실시협약을 체결했다. ⓒ 평택항만공사

경기평택항만공사는 28일 평택지방해양수산청을 포함한 7개 기관과 평택·당진항 액체부두의 안전하고 효율적인 운영을 위한'평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업'의 실시협약을 체결했다.

평택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업은 기존 개별 유지준설 과정에서 발생하던 선박 입·출항 안전성 저하, 조수대기로 인한 부두 이용성 감소 등의 문제를 해소하고 준설 기간의 단축과 준설 비용 절감을 위해 추진되는 항만 통합 유지관리사업이다.

또한, 협약기관은 준설과 함께 수심측량을 실시해 액체부두의 퇴적 원인을 면밀히 분석하고, 그 결과를 토대로 체계적이고 지속적인 대책을 마련하여 부두 이용의 효율성과 안정성을 높이는'통합 유지준설 관리체계'를 구축할 계획이다.

협약기관인 평택지방해양수산청은 준설사업 관련 인·허가 업무를 지원하고, 한국가스공사 등 액체부두 운영사는 필요한 재원을 확보·조달한다. 경기평택항만공사는 이를 바탕으로 통합 유지준설사업 전체를 관리하며, 각 기관은 책임을 다해 공정하고 투명하게 사업을 추진할 계획이다.

경기평택항만공사 김석구 사장은 "민·관·공이 함께 거버넌스를 구축해 추진하는 전국 항만 최초의 통합 유지준설사업으로 항만의 안전성과 경쟁력을 확보하는 선도 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

