4대강사업, 자연파괴·홍수예방 논쟁

큰사진보기 ▲세종보와 공주보 담수 계획 철회를 외치고 금강과 영산강의 보처리방안을 이행할 것을 촉구하며, 물길이 막힌 강은 더는 강이 아님을, 흘러야 강임을 외치고 있는 녹색연합 활동가들 ⓒ 녹색연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 국토해양위가 4대강 예산 3조5천억원을 원안대로 기습처리한 가운데 9일 오전 서울 여의도 국회 앞에서 김진애 민주당 의원과 홍희덕 민주노동당 의원, 유원일 창조한국당 의원, 조승수 진보신당 의원을 비롯한 4대강사업저지범대위 회원들이 기자회견을 열고 국회법을 무시하고 표결과정 없이 날치기 통과해 원천무효라며 재심의를 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이명박이 여론에 밀려 대운하 사업의 중단 의사를 밝힌 지 3~6개월 뒤 4대강 살리기 계획의 기본구상을 만들기 위한 비밀팀을 조직했고, 이 팀에는 청와대 관계자 두 명을 비롯해 국토해양부 공무원들이 포함됐어요. 김원 박사도 대운하 TF에 이어 이 비밀팀에 있었죠, 나중에 감사원 감사결과로도 발표됐지만, 취재 결과 4대강 사업은 이명박 지시에 의한 대운하 사업을 위한 표석이었고, 홍수와 가뭄 예방도 거짓이었어요. 이명박은 낙동강의 모래를 파내 수심을 6m로 유지하려 했는데, 이는 2500t 급 컨테이너 선이 다닐 수 있는 깊이예요.(...)



엄청난 사기극인 거예요. 이명박이 4대강 사업예산 22조원을 '인 마이 포켓(In my Pocket)'한 거라면 차라리 OK, 감방 가면 돼요. 그런데 이런 강을 완전히 파괴하는 거잖아요. (주석 2)

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

우리 앞에 흐르는 저 강은 세 가지 역설을 가졌다.강은 흐르면서 쌓고 나누면서 하나로 아우르고 죽이면서 살린다. 강은 흐르면서 퇴적물을 쌓고 그 퇴적물에 풀과 나무 씨가 뿌리를 내려 숲을 이루고 숲에는 벌레와 짐승이 깃들여, 사람들은 그 풀과 나무, 동물들을 따라 마을을 만들고 문명을 이루고 이 위에 시간이 다시 흐르고 쌓이며 역사를 형성한다. 수십억 년 동안 퇴적물이 쌓이고 그 위로 숲이 생기고 온 생명이 깃들며 이루어진 우리네 강가에는 구석기시대부터 일제시대에 이르기까지 수십만 년 동안 조상이 터전을 이루며 살아간 흔적이 남아 있다. (주석 1)이명박 정부는 4대강 사업에서 1조 4천억 원을 들여 4대강에 16개보를 세우고, 2조 5천억 원을 들여 4대강 바닥에서 4억 5천만㎥의 모래와 흙을 파내었다. 1조 4천억 원을 투입하여 제방을 보강했다. 4대강 사업에 5조 3천억 원을 투입한 것이다.대통령 이명박은 국토의 대표적인 한강, 낙동강, 금강, 영산강을 정비한다는 구실로 국책 사업으로 선정하고 천문학적인 국가예산을 쏟아 부었다. 4대강 공사는 상당 부분이 일괄 수주 방식으로 진행되고 수주과정에서 대부분 건설사들의 담합행위가 벌어져 부패가 만연했다. 토건업자 출신으로 집권한 이명박은 대통령 인수위원회에서 한반도 태스크포스팀을 꾸리고자 한반도 대운하 프로젝트를 국책사업으로 선정하였다. 이 사업은 처음부터 학계의 격렬한 반대에 부딪혔다. 3면이 바다인 반도국가에서 대운하 공사는 의미가 없다는 주장이었다.서울을 비롯 내륙에서 생산한 수출품을 배에 실어서 항구나 공항으로 옮기는 데 운하를 이용한다는 것이다. 아무리 멀어도 내륙에서 바다까지 3~4시간이면 도착하는데, 수출품을 배에 싣고 하역하는 시간보다 화물차로 직송하는 편이 시간이나 비용 면에서 훨씬 손쉽게 절감됨으로 굳이 운하를 이용할 이유가 없다는 주장이었다. 대운하 공사 무용론은 다수 국민의 공감을 샀다.이명박은 한반도 대운하 프로젝트가 거센 반론에 부딪히면서 4대강 공사로 토목공사의 순위를 바꿨다. 국토해양부에 4대강 살리기 추진본부를 설치하고 <4대강 살리기 마스터플랜>을 만들었다. 속내는 한반도 대운하 사업을 하기 위한 전략적 후퇴였다.이명박 정부는 4대강 사업을 금수강촌 만들기, 문화가 흐르는 4대강 살리기로 확보되는 인프라와 수변경관을 활용한 다양한 연계사업 추진으로 약 34만 명의 일자리를 창출하고 생산유발 효과만 약 40조 원에 이르게 함으로써 지역발전에 기여한다고 선전했다. 그리고 4대강이 지금 4~5급수이니 2012년까지 4대강 본류 86%의 수질을 평균 2급수 이상으로 만들고, 생태하천 및 습지 조성, 농경지 정리 등을 통해 생태계를 복원한다고 내세웠다.(4대강 살리기 추진본부)이명박 정부의 약속은 대부분 엉터리 결과로 나타났다. 실업자는 더욱 늘어나고 4대강의 오염도는 더욱 심해졌다. 귀중한 문화재가 다수 침수되고 환경이 파괴되었으며 수몰지역 주민들은 정처 없이 고향을 떠나야 했다.4대강 사업은 한국의 천민자본주의의 모순에 신자유주의의 극단화한 모순이 중첩된 토대 위에서 MB라는 사악한 신자유주의적 개발형 독재자가 노무현 정권의 경제 실패에 대한 반대 급부를 이용하여 박정희 군사독재 정권이 만든 신화인 개발지향형 성장 이데올로기를 이용하여 민중을 총동원하고 이를 반대하는 모든 세력을 통제하고 억압한 채 감행하여 막대한 개발이익을 확보하고자 하는 개발프로젝트이자 이를 통해 민중과 지역의 지배를 공고히 하고자 하는 장기집권 프로젝트이다. (주석 3)이명박은 4대강 사업을 추진하면서 이 사업이 완료되면 강물 속을 헤엄치는 로봇 물고기가 수질 나쁜 곳을 감지해 중앙센터에 알린다는 등 사기성 발언을 늘어놓았지만 자연을 파괴한 4대강은 지금 녹조에 덮이고 물이 썩어가고 있다. 영남 주민들의 취수선인 낙동강은 녹조가 창궐해 수돗물 안전을 '위협하고' 있다.이승준 교수가 환경단체 활동가들과 낙동강·금강의 물로 재배한 쌀·배추·무·옥수수 같은 농작물을 분석한 결과 청산가리 100배 독성의 마이크로시스템이 다량 검출됐어요. 이어 인의협(인도주의실천의사협의회)으로부터 추천 받은 김동은 계명대 동산병원 이비인후과 교수는 낙동강 유역 주민 102명을 조사하는 일을 했죠. 공기 중 녹조 독소가 비강에 미치는 영향을 알아보기 위해서였어요. 그 결과 피검사자 46%의 콧속에서 녹조 독소가 검출됐습니다. (주석 4)김성호 환경부 장관이 2025년 8월 7일 "낙동강의 재자연화를 추진하겠다"고 밝혔다. 이재명 정부가 1차로 낙동강의 재자연화 추진에 나선 것이다. 4대강 전역으로 확대될 것이다.주석1> 이도흡, '4대강 사업, 자연과 사람과 마을, 그리고 민주주의의 죽음', <독단과 퇴행, 2년 이명부 정부 3년 백서>, 378쪽, 민주화를 위한 전국교수협의회. 외 편.2> 최승호, "고인 물은 썩는다는 진실... 이명박의 '사기극' 17년을 파헤쳤죠", <경향신문> 2025년 8월 6일.3> 이도흡, 앞의 책, 395쪽.4> 최승호, 앞의 글.