여주시, 남한강 출렁다리서 기념 포토· 캐리커처 행사 개최

큰사진보기 ▲경기 여주시가 ‘2025 여주 관광 원년의 해’를 기념해 오곡나루 축제가 열리는 기간 중 11월 1일부터 2일까지 양일간, 여주 남한강 출렁다리 북단 광장에서 ‘포토?캐리커처 행사’를 개최한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 여주시가 '2025 여주 관광 원년의 해'를 기념해 오곡나루 축제가 열리는 기간 중 11월 1일~ 2일 여주 남한강 출렁다리 북단 광장에서 '포토‧캐리커처 행사'를 개최한다.이번 행사는 여주 대표 관광명소인 여주 남한강 출렁다리를 배경으로 특별한 추억을 남길 수 있는 체험형 홍보 프로그램으로, 시민과 관광객이 함께 참여할 수 있도록 다양한 콘텐츠로 구성됐다.특히 올해 행사에서는 최근 설치된 여주 남한강 출렁다리 포토스팟 홍보 조형물도 함께 선보인다.여주 남한강 출렁다리를 배경으로 조성된 이 조형물은 여주시의 관광브랜드 이미지를 상징하는 새로운 포토스팟으로, 방문객들에게 특별한 인증샷 명소가 될 것으로 기대된다.주요 프로그램으로는 ▲전문 포토그래퍼가 출렁다리를 배경으로 촬영한 사진을 현장에서 즉시 인화해 액자 형태로 제공하는 '포토타임' ▲디지털 드로잉 장비를 활용해 개성 있는 초상화를 제작하는 '디지털 캐리커처' ▲강천섬의 가을 정취를 담은 '은행나무 엽서 쓰기 이벤트' 등이 있다.'포토타임'은 누구나 참여할 수 있으며, '디지털 캐리커처' 체험은 ▲오곡나루 축제에서 2만 원 이상 구매 인증 ▲여주시 유튜브 및 인스타그램 구독 인증 ▲여주 남한강 출렁다리 포토스팟 사진 SNS 인증 중 한 가지 조건을 충족하면 1회 무료로 이용할 수 있다.또한 부대행사 '강천섬 은행나무 엽서 쓰기 이벤트'에서는 엽서에 메시지를 작성해 '은행나무 우체통'에 넣으면 무료로 발송된다.모든 체험 및 이벤트는 선착순으로 진행되며, 준비된 수량 소진 시 조기 마감될 수 있다.여주시 관계자는 "오곡나루축제를 찾은 시민과 관광객이 여주의 가을 정취 속에서 특별한 추억을 남길 수 있도록 다채로운 체험 행사를 준비했다"며 "앞으로도 지역 관광자원을 활용한 다양한 참여형 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.