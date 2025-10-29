아기유니콘 육성, 전남은 6년째 '0'…수도권 79% 집중

큰사진보기 ▲권향엽 국회의원 ⓒ 권향엽 국회의원실 관련사진보기

중소벤처기업부가 선정하는 '아기유니콘 육성사업'에서 전남은 사업 시행 6년 동안 단 한 곳도 선정되지 못했다.아기유니콘 육성사업은 혁신 사업모델과 성장성 검증받은 유망 창업기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 예비 유니콘기업(기업가치 1천억 이상)으로 육성하기 위해 지난 2019년부터 시작한 중기부의 중점사업이다.선정 기업은 신시장 조사‧발굴 등을 위한 시장개척자금 3억 원, 기술보증기금을 통한 특별보증 50억 원, 글로벌 컨설팅 등을 지원받는다.29일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 권향엽 의원(순천·광양·구례·곡성을)이 중기부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 6년간 아기유니콘에 선정된 기업은 서울 56.9% 경기 19.4%, 인천에 2.6%로 수도권 기업이 78.9%로 집중됐다. 비수도권 기업은 나머지 21.1%로 대전 3.4%, 광주 2.3%, 부산 2.3%, 대구 2.3% 순이었다.이에 권 의원은 "중기부 아기유니콘 선정에서 균형 발전은 실종됐다"며 "전남에도 정부의 실질적 지원이 필요하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 훌륭한 중소기업들도 많다"고 말했다.이어 "중기부는 지역 간 격차를 줄이기 위한 특단의 발굴 전략을 강구할 필요가 있다"고 덧붙였다.