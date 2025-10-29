이태원 참사 3년, 아직 끝나지 않은 밤... "기억하라"

큰사진보기 ▲2022년 10월 31일 오후 서울 용산구 이태원역 1번 출구앞에 마련된 이태원 압사 참사 희생자 추모공간에 내외국인들이 희생자들을 추모하며 꽃, 술, 추모 글이 적힌 종이를 놓고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤희근 경찰청장이 2022년 10월 31일 오전 서울시청 앞 '이태원 사고 사망자 합동분향소'에서 조문을 마치고 돌아서고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 서울 시청광장에서 열린 이태원 참사 3주기 시민추모대회에서 외국인 희생자 유가족 등 참석자들이 묵념을 하고 있다. 2025.10.25 공동취재사진 한겨레 김태형 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"잊지 않겠습니다. 당신들의 이름을, 그날의 침묵을, 그리고 인간의 존엄을."

2022년 10월 29일, 서울 한복판에서 159명의 생명이 스러졌다. 그날 밤, 이태원은 더 이상 축제의 공간이 아니었다. 웃음과 음악, 자유와 열정으로 가득하던 그 골목은 순식간에 절규와 혼돈의 장소로 바뀌었다. 누군가는 친구의 손을 놓쳤고, 누군가는 마지막 메시지를 남기지 못했다. 그날의 공기에는 젊음의 환희 대신 절망과 공포가 짙게 깔려 있었다.그러나 이 참사는 단순한 '사고'가 아니다. 그것은 우리 사회의 구조적 실패, 국가의 무능, 공동체의 무관심이 한순간에 폭발한 비극이었다. 그날의 밤은 우리에게 묻는다.'국가는 어디에 있었는가?''누가 그들의 생명을 지켜야 했는가?''이 사회는 정말 인간의 존엄을 기억하는가?'이태원 골목의 인파는 그해 핼러윈 기간 내내 증가하고 있었다. 주변 상인들은 "사람이 너무 많아 위험하다"고 말했고, 시민들은 SNS에 "압사 사고 날 것 같다"고 올렸다. 그럼에도 행정은 움직이지 않았다. 관할 경찰은 '인력 부족'을 이유로 축제 현장을 부실하게 관리했고, 지자체는 "주최가 없는 행사"라며 책임을 회피했다. 결국 그 무책임의 공백 속에서 수많은 젊은 생명이 희생됐다.비극 이후 정부는 수많은 대책을 내놓았다. '대규모 인파 관리 매뉴얼', 'AI 인파 예측 시스템', '행사 사전 승인제' 등 기술적 조치들이 쏟아졌다. 그러나 진정한 문제는 기술이 아니라 감수성과 책임의 결여였다. 재난의 원인은 언제나 시스템의 고장이 아니라 인간의 무관심에서 비롯된다. 그날 이태원에는 장비가 부족했던 것이 아니다. 국가의 마음이 부재했다.이태원 참사는 대한민국의 '안전 불평등'을 적나라하게 드러냈다. 정치·경제 중심지는 수많은 예산과 인력이 투입되어 철저히 관리된다. 그러나 젊은이들이 모이는 거리, 외국인과 서민이 어우러지는 공간은 주변부로 밀리곤 한다. 이태원은 '다문화와 젊음의 상징'이었지만, 국가의 행정에서 보면 '관리 대상 밖의 지역'이었다.안전은 결코 사적인 문제가 아니다. 헌법 제10조는 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가진다"고 규정하고, 제34조는 "국가는 재해로부터 국민을 보호할 의무를 진다"고 명시한다. 그럼에도 그날 국가는 그 의무를 다하지 않았다. 시민의 생명을 지키는 최소한의 책임이 작동하지 않았고, 공공의 안전이 개인의 판단으로 전가되었다. 이것이야말로 '시스템의 실패'가 아니라 국가의 부재였다.참사 이후 정부와 정치권은 서로의 책임을 회피했다. 정치인들은 "정쟁으로 비화되지 않길 바란다"고 말했고, 일부 언론은 "과도한 애도는 혼란을 부른다"고 보도했다. 그러나 애도는 결코 정치가 아니다. 그것은 인간의 도리이자 문명의 기본이다. 국가가 애도를 불편해하고, 사회가 기억을 불필요한 감정으로 여길 때, 그 사회는 이미 윤리적 감각을 잃은 것이다.유가족들은 지금도 광화문과 용산에서 '기억의 공간'을 지키고 있다. 그들은 단지 사적인 슬픔을 넘어, "다시는 이런 일이 일어나지 않게 해 달라"고 요구하고 있다. 그러나 그들의 목소리는 '정치적 시위'로 오해받았고, 때로는 냉소의 대상이 되었다.하지만 그들의 눈물은 개인의 감정이 아니라 공공의 경고다. "기억하라"는 그들의 외침은 단지 과거를 되새기자는 말이 아니라, "이 사회가 변하지 않으면 또 다른 이태원이 온다"는 절박한 호소다.기억은 고통스럽다. 그러나 망각은 더 위험하다. 기억하지 않는 사회는 같은 비극을 반복한다. 이태원 참사는 한 세대의 상처이자, 동시에 국가의 도덕적 시험이었다. 그럼에도 우리는 너무 쉽게 잊어버린다.정치 이슈가 바뀌면 관심도 함께 옮겨가고, 언론은 1주기만 지나면 보도를 줄인다. 시간이 흐르며 사람들은 "이제 그만하자"고 말한다. 그러나 그 말을 듣는 유가족의 가슴은 다시 무너진다. 그들에게는 '그날'이 아직도 끝나지 않았다.진정한 추모란 꽃을 놓는 일이 아니라, 기억의 구조를 사회 속에 새기는 일이다. 그것은 기록을 보존하고, 제도를 개혁하며, 교육을 통해 다음 세대에게 전하는 일이다. 그렇게 기억이 살아 있을 때만 비극은 반복되지 않는다.이태원 참사는 우리에게 근본적인 질문을 던진다. 국가는 무엇을 위해 존재하는가? 국민의 생명을 지키지 못한 국가는 과연 정당한가? 재난은 국가의 실체를 드러내는 거울이다. 국가란 단지 세금과 행정의 체계가 아니라, 국민이 위기에 처했을 때 함께 울어주고, 지켜주는 공동체적 약속이다.그러나 그날, 국가는 그 약속을 저버렸다. 시민들은 절규했고, 현장은 혼란에 빠졌으며, 지휘체계는 작동하지 않았다. 그것은 단순히 대응 실패가 아니라 국가가 국민을 향해 품어야 할 윤리적 책임의 상실이었다.이태원 참사로부터 3년이 지났다. 그러나 무엇이 달라졌는가? 안전 매뉴얼은 늘었지만, 현장의 인식은 변하지 않았다. 책임자는 여전히 제대로 처벌 받지 않았고, 진상 규명은 미완으로 남았다. "다시는 이런 일이 일어나지 않게 하겠다"는 말은 수없이 반복되었지만, 그 약속이 제도와 문화로 실현된 흔적은 희미하다.애도의 끝은 눈물이 아니라 변화여야 한다. 기억의 진정성은 슬픔의 크기가 아니라, 그 슬픔을 바탕으로 무엇을 바꾸었는가에 달려 있다. 국가가 진정으로 희생자를 애도한다면, 그 애도는 반드시 제도의 개혁으로 이어져야 한다. 책임 있는 행정, 현장 중심의 대응, 공공의 감수성 강화, 이 모든 것은 단지 행정조치가 아니라, 우리가 인간의 존엄을 어떻게 대하는가에 대한 물음이다.이태원 참사는 우리의 인간성을 시험했다. 우리는 그날의 죽음을 어떻게 받아들였는가? 타인의 고통에 귀 기울였는가, 아니면 피로감 속에 눈을 돌렸는가? 사회란 결국 타인의 고통에 공감할 수 있는 능력으로 유지된다.이태원 참사를 기억하는 일은 단지 과거를 붙드는 것이 아니라, 우리 안의 인간성을 되살리는 일이다. 그날의 희생자들은 이름 없는 숫자가 아니다. 그들은 우리의 이웃이었고, 친구였고, 자식이었다. 그들의 죽음을 통해 사회가 조금이라도 더 인간적으로 변한다면, 그들의 짧은 생은 헛되지 않을 것이다.이태원 참사는 한 세대의 비극이자, 다음 세대를 위한 사회적 경고문이다. 우리가 그 경고를 무시한다면, 이 사회는 다시 같은 비극을 맞이하게 될 것이다. 기억은 고통스럽지만, 그 고통이야말로 사회를 지탱하는 도덕적 기반이다. 망각의 편의보다 기억의 고통을 택해야 한다. 그것이 이 사회가 아직 인간다운 사회로 남아 있을 수 있는 유일한 길이다.우리는 오늘도 다짐해야 한다. 그날의 밤을, 그들의 이름을, 그리고 다시는 같은 비극이 일어나지 않아야 한다는 우리의 약속을.