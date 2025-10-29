"디카시, 디지털 시대의 시대정신을 탁월하게 보여줘"

AD

큰사진보기 ▲제3회 세계디카시축제. ⓒ 창신대학교 관련사진보기

디지털카메라로 자연‧사물에서 시적 형상을 포착하여 찍은 사진에다 시를 쓴 문학인 '디카시'를 세계적으로 확산하기 위한 행사가 열린다. 오는 11월 1일 창신대학교 세미나실에서 열리는 '제3회 세계디카시축제'다.디카시는 창신대 문예창작과 교수로 있었던 이상옥 시인이 집인 고성과 대학을 오고 가면서 사진을 찍고 시를 써서 붙인 작품(<고성가도> 등)을 인터넷 서재에 올리며 붙인 명칭에서 시작되었고, 지금은 문학의 한 장르로 자리잡았다.이번 축제는 창신대(총장 최경희)와 한국디카시인협회(회장 김종회)가 창원시, 경남은행, 한국디카시연구소의 후원으로 열린다.한국디카시인협회는 "디카시 태동지인 창신대에서 시작된 디카시는 벌써 21주년을 맞아, 디지털 시대에 최적화된 새로운 서정양식으로 확고히 자리를 잡았다"라며 "근래에는 한글과 한국문화를 해외에 알리는 한국(K)-문화로 도약하며 그 위상을 높이고 있다"라고 소개했다.이번 축제는 창신대 대학혁신지원사업단과 문덕수문학관이 주관하며, 총 732편이 응모된 역대 최대 규모의 청소년 세계디카시 공모전 시상식과 국제토론회가 한자리에서 펼쳐진다.국제토론회는 "디카시의 세계화와 한국(K)-문학으로서의 역할"이라는 주제로 이날 오후 2시부터 열린다. 박혜진 창신대 도서관장의 사회로 김종회 회장과 최경희 총장이 인사말을 한다.김종회 회장이 "디카시의 세계화와 한국(K)-문학으로서의 역할"을 주제로 기조 강연한다. 강정구 성결대 교수의가 "디카시의 특성과 세계화의 방안"에 대해 발표하고, 류모니카 미국 한국어진흥재단 이사장, 박우민 영국지부장, 이명이 인도지부장이 각국의 디카시 운동 현황과 가능성을 주제로 발표한다.이후 황미광 뉴욕지부장, 박인애 텍사스지부장, 신금재 캘거리 지부장, 차민기 평론가. 장한라 시인, 임봄 평택 지부장 등 국내외 전문가들이 참여하는 종합토론이 이어진다.이어 이기영 한국디카시인협회 사무총장의 사회로 '제2회 국제디카시인상'과 2025년도 지부 운영 최우수지부상' 시상식이 열린다.세계디카시인상 수상자는 미주 지역에서 활동하며 디카시집 <하늘에 걸린 가로등>을 펴낸 이병석 시인이 선정되었고, 상금은 500만원이다. 한국디카시인협회 2025년도 지부운영 최우수지부로 해외 미국 워싱턴지부, 서울중랑지회가 선정되었다.세계 초·중·고등학생을 대상으로 했던 청소년디카시공모전에는 총 732편의 작품이 응모되었다. 초등부는 김지민 학생(마산해운초 5년)의 "같아", 중등부는 이슬아 학생(경기한빛누리중 1년)의 "그래도 괜찮아", 고등부는 이예준 학생(부산광명고 1년)의 "마른 우물"이 각각 대상으로 선정되었다. 이밖에 초중고 각각 금상, 1명, 은상 2명, 동상 7명 총 33명이 수상한다.창원세계디카시전시회는 지난 27일부터 11월 15일까지 3.15해양누리공원에서 열리고 있다.최경희 총장은 "이번 행사는 창신대가 소재한 창원시가 세계 디카시의 새로운 중심임을 대내외에 알리는 계기가 될 것"이라고, 김종회 회장은 "디카시가 디지털 시대의 시대정신을 탁월하게 보여주는 시금석이었다"고 말했다.