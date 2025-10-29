제9회 오지호 미술공모전 대상에 화순초 5학년 전진하 학생

큰사진보기 ▲제8회 오지호 미술공모전 대상-화순초 5학년 전진하作 ⓒ 박미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲오지호 미술공모전 입상작 심사 ⓒ 박미경 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제9회 오지호 미술공모전 최우수상-여수 예울초 4학년 백지유作 ⓒ 박미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲제9회 오지호 미술공모전 최우수상-화순 오성초 1학년 박세연作 ⓒ 박미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲오지호 미술공모전 입상작 심사 ⓒ 박미경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

전남 화순초등학교 전진하(5년) 학생이 제9회 오지호 미술공모전 '대상'을 수상했다. 최우수상은 저학년부에서는 화순 오성초 박세연(2년), 고학년부에서는 여수 예울초 백지유(4년) 학생이 차지했다.(사)한국미술협회 화순지부(지부장 김경호, 이하 화순미협)는 28일 화순군청 누리집에 오지호 미술공모전 심사결과를 발표했다.오지호 미술공모전은 화순군 동복면 출신으로 한국 근현대화단에서 인상주의 화풍의 대표작가로 손꼽히는 오지호 화백(1905~1982)의 예술혼을 잇기 위해 광주·전남 초등학생을 대상으로 매년 열리고 있다.이번 공모전에는 50여개 학교에서 총 911점이 출품됐으며, 전문 미술작가들의 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 2점, 우수상 10점 등 총 211점이 입상했다.화순미협은 입상작 선정을 위해 강종래 한국미협 상임자문위원, 문춘길 한국미협 수석부회장, 김강숙 한국화진흥회 전남지회 부지회장, 최영문 전라남도 미술대전 추천작가, 임이성 화순미협 서양화 분과위원장 등 5명으로 심사위원회를 구성했다.하니움문화스포츠센터 갤러리에서 지난 25일 진행된 심사 자리에는 화순미협 김경호 회장과 회원 등이 함께 해 공정한 심사를 지원했다.심사는 1학년부터 3학년까지 저학년부와 4학년부터 6학년까지 고학년부로 나누어 진행했으며, 그 연령대에서만 표현할 수 있는 순수성과 상상력에 중점을 두고 작품의 주제성과 창의성, 표현력 등을 종합적으로 평가했다.심사 결과 대상은 '대원사 한꽃'을 작품명으로 추석 연휴기간 전통사찰을 방문해 한복을 입고 통기타공연을 즐기고 있는 가족의 모습을 그린 화순초등학교 전진하(5년) 학생이 차지했다.최우수상 고학년부는 커다란 돔 안에 지어진 바다 속 도시 주변을 자유롭게 헤엄치고 있는 모습을 그린 여수 예울초 백지유(4년), 저학년부는 달나라에서 방아를 찧고 있는 분홍빛 토끼에게 손을 흔드는 아이들의 모습을 그린 화순 오성초 박세연(2년) 학생이 수상했다.심사위원들은 "초등학생이 그렸다고 하기에는 수준 높은 작품들이 많아 심사에 어려움이 많았다"며 "어린이들의 순수한 감성과 동심을 잘 드러내면서도 그 나이에 맞는 표현을 이끌어낸 작품을 입상작으로 선정했다"고 밝혔다.김경호 화순미협 회장은 "갈수록 참여학교들이 늘어나고 있어 기쁘고 감사하다"며 "오지호 공모전이 광주전남을 대표하는 미술대회로 자리매김해 오지호 화백을 넘어서는 미술작가를 탄생시키는 밑거름이 되길 바란다"고 전했다.한편 대회를 주관한 화순미협은 2014년 설립됐으며 서양화, 한국화, 서예, 문인화, 사진미디어, 서각·수채화·공예, 도예 등 다양한 분야의 작가 30여명이 활동하고 있다.이번 오지호 미술공모전 입상작은 오는 11월 14일부터 19일까지 화순하니움문화스포츠센터 갤러리에서 전시된다. 시상식은 전시 마지막날인 11월 19일 오후 2시에 열린다.