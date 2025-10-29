울산, 'APEC 연계' 해외 투자자들에 수소산업과 모빌리티 경쟁력 선보인다

▲울산시가 수소 시범도시 조성사업을 전국 최초로 완료하고 25일 세계 최초 탄소중립 아파트단지인 북구 율동지구 위드유아파트 현장에서 수소시범도시 조성사업 준공식을 개최했다. 김두겸 울산시장과 이상주 국토교통부 국토도시실장, 김종섭 울산시의장 직무대리, 윤종오 국회의원, 윤두환 울산도시공사,이동석 현대자동차 대표이사 등이 수소연료전지열병합발전소 제막식을 한 후 박수를 치고 있다. ⓒ 울산시 자료사진 관련사진보기