박정희 신드롬 '동상세우기' 쟁점

큰사진보기 ▲동대구역 광장에 세워진 박정희 전 대통령 동상 앞에서 대구시민단체 관계자가 동상 철거를 요구하는 1인 시위를 진행하고 있다. ⓒ 장지혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

박정희는 전제군주를 꿈꾸었다.일본 메이지처럼 '천황'이 되고자 했는지 모른다. 72년 10월 17일 군대를 동원하여 국회를 해산시켜 헌법기능을 마비시키고, 야당의 정치활동을 전면봉쇄하는 사실상의 친위쿠데타를 감행했다. 이것은 뒷날 전두환과 윤석열의 전범이 되었다.5·16쿠데타를 일으킨 지 11년, 3선연임 금지의 헌법을 고친 지 3년, 4·27대통령선거로 8대 대통령에 취임한 지 1년 반 만에 또 다시 쿠데타로 헌정을 짓밟고, 독재권력을 강화했다. 이로부터 79년 10월 26일 암살당할 때까지 7년 동안 1인 군주처럼 군림하면서 전횡을 일삼았다. 그중에는 "다양한 직업여성 100여 명을 보유"한 중앙정보부가 주선한 엽색행각도 끼어 있었다.박정희는 〈대통령특별선언〉을 발표, 비상조치의 발동에 대해 설명하면서 "열강의 세력균형의 변화와 남북한 간의 사태진전에 따른 평화통일과 남북대화를 추진할 주체가 필요한데, 현행법령과 체제는 냉전시대의 산물로서 오늘날의 상황에 적응할 수 없으며, 대의기구는 파쟁과 정략의 희생이 되어 통일과 남북대화를 뒷받침할 수 없으므로 부득이 비상조치로써 체제개혁을 단행한다"고 주장했다.박정희 정권은 유신쿠데타를 감행하기 전에 두 차례나 북한측에 '사전통보'한 것으로 후일 드러났다. 주한미국대사관이 국무부에 보낸 72년 10월 31일자 비밀문건(2급 - Secret)에 따르면, 이후락 당시 중정부장은 10월 12일 박성철 북한 부수상을 만나서 "남북 대화를 지속적이고 성공적으로 지속하기 위해서는 정치시스템을 바꾸는 게 필요하다고 우리 정부는 생각한다"고 밝혔다.이 비밀문건은 또 "남북조절위원회 남측 실무대표인 정홍진이 계엄선포 하루 전인 10월 16일 북쪽 실무대표인 김덕현을 판문점에서 만나 명시적이고 구체적인 내용을 통보했다"고 적었다.지난 2009년에 공개된 동독과 루마니아, 불가리아의 북한 관련 외교문서에는 이후락이 남북조절위원회 북측 대표인 김영주에게 "박대통령은 17일 북한이 주의해서 들어야 할 중요한 선언을 발표할 것"(10월16일) 이라는 내용의 메시지를 보낸 것으로 적혀있다.우연인지 '짜고 친 고스톱'인지, 박정희의 유신헌법과 김일성을 유일체제로 하는 북한의 사회주의 헌법이 72년 12월 27일 같은 날 제정되었다.유신체제를 거부하는 국민의 저항이 거세게 나타났다. 박정희는 1974년 1월 8일 긴급조치 제1, 2호를 발동했다. 유신헌법 개정을 금지하는 폭거였다. 위반자는 영장없이 체포·구속·압수·수색할 수 있으며 위반자는 비상군법회의에서 15년 이하의 징역과 15년 이하의 자격정지를 할 수 있도록 하는 폭압이었다.이같은 긴급조치 제9호가 그의 사후에 해제될 때까지 5년 11개월 동안 지속되었다. '긴급조치'는 '전국토의 감옥화'와 '전국민의 죄수화'란 유행어가 나돌만큼 학생·교수·정치인·종교인·시민 등 1,389명이 옥고를 치렀다. 이 시기 민청학련 탄압, 야당지도자 김대중 납치, 독립운동가 장준하 의문사, 인혁당 사건 날조 8인 사법살인, 김영삼 의원직 박탈 등 반헌법, 반인륜적인 사건이 잇따랐다.부마항쟁과 중앙정보부장 김재규의 10.26거사로 박정희가 암살되면서 18년의 1인 전제는 막을 내렸다. 김재규는 민주주의를 지키고자 "야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았다"는 말을 남기고 형장의 이슬로 사라졌다.우리 현대사는 친일청산과 이승만 독재청산이 이루어지지 않음으로서 과거청산을 미제의 과제로 남겼듯이, 박정희 독재에 대한 청산작업도 없었다. 오히려 포악한 독재와 인권유린은 묻히고 '개발독재'로 미화되었다. 어용언론과 지식인들은 '산업화의 지도자'로 색칠하고 그의 시대는 독재 대신 '권위주의 시대'라 분칠하였다.<중앙일보>가 20회에 걸쳐 '아, 박정희'를 연재했다. 필자는 박정희 재임 당시 비서실장을 역임했던 김정렴으로서, 그는 모든 국정에서 "강력한 리더십을 발휘했던 대통령 박정희"의 모습을 재연시켰다. 물론 여기에서 박정희 독재의 부정적 측면은 완전히 배제되었다. 다음으로 이 무렵 박정희를 영웅화시킨 이인화의 소설 <인간의 길>(1, 2)이 발간되었다는 기사가 거의 모든 신문을 장식했다. 따라서 박정희는 이제 강력한 리더십을 발휘했던 '위인' 또는 '영웅'으로 스스럼없이 내세워지는 상황이 되었다. (주석 1)독재자 대신 위인으로 평가가 바뀌고 그를 추앙하는 전두환·노태우·이명박·박근혜로 이어지는 보수권력의 장기화와 윤석열 정권의 수구 노선으로 박정희 신드롬은 다시 활기를 띠었다. '건국의 아버지 이승만', '민족중흥의 지도자 박정희'를 내세운 '리박스쿨'이 권력의 배경으로 세력을 형성하고, 일부 지방자치단체장들이 선거용으로 그의 동상을 세우면서 역사를 역진시켰다.홍준표 전 대구시장은 14억 5000만원을 들여 2024년 동대구역 광장에 박정희의 거대한 동상을 세웠다. 이로서 각지에 세워진 박정희 동상은 13개가 되었다. 이 같은 현상은 독재자를 영웅시하는 뉴라이트의 역사왜곡이 가져온 결과물이기도 하다.박정희 신드롬 전체를 관통하는 핵심원인은 무엇인가?이와 관련하여 우리는 탈 독재 이후 민주주의로의 이행이라는 과도기적 상황에서 민주주의 발전 여부와 박정희 신드롬이 깊은 관계를 가지고 있다는 점을 지적할 필요가 있다. 즉 민주주의가 제대로 정착되고 발전되면 박정희 신드롬이 등장할 여지는 줄어들 것이며, 그 반대도 민주주의 진척이 지지부진하거나 위기에 처하면 박정희 신드롬은 기승을 부릴 것이라는 점이다.그것은 문민정부의 이름으로 크나큰 실정을 초래했던 김영삼 정권 말기에 박정희 신드롬이 급속히 등장했다는 사실에서, 그리고 이를 이용하여 박정희 개발독재의 수혜를 독점했던 기득권층의 발언권이 되살아나면서 박정희 신드롬에 강화되었다는 사실로 증명될 수 있다. (주석 2)대만에서는 2016년 민주진보당(민진)으로 정권이 교체되면서 28년간 총통으로 독재정치를 해온 장제스의 동상철거와 함께 그의 이름을 딴 거대한 기념관을 2024년 지방으로 축소 이전하였다. 대만의회의 장제스 동상 철거는 "권위주의의 상징으로 목표는 개인숭배의 근절" 이라는 이유였다.이보다 앞서 스페인 의회는 국립묘소 격인 내전의 전사자들이 묻힌 '사자들의 계곡'에서 독재자 프랑코의 유해를 가족 묘소로 옮길 것을 의결하였다. 역사정의 구현이 이유였다.주석1> 정해구, '박정희 신드롬', <논쟁으로 본 한국사회 100년>, 408쪽.2> 앞의 책, 412쪽.