한국사회의 노블리스 오블리제 쟁점

2010년대 중반기 한국사회의 대표적 상징어는 헬조선이었다. 지옥(Hell)과 '조선'을 합성한 신조어가 되었다. <신곡>을 쓴 단테는 "별이 보이지 않고 희망이 없는 사회가 지옥"이라 했는데 한국사회와 한반도 상황이 그꼴이 되었다.또 다른 상징어는 '5포세대'에 이어 '7포세대' 그리고 '금수저'와 '흙수저'라는 절망적인 용어들이다. 유행어는 당대의 민심과 사회현상을 가장 적나라하게 나타낸다.'국민주권'을 헌법에 명시한 나라에서 주권자인 국민이 희망이 없는 사회에서 헌법적 가치가 소멸되고 99 대 1의 불평등사회, 강원랜드 등에서 보여주듯이 현대판 음서제가 굳혀지고 있는 것은 불행이고 비극이 아닐 수 없다.세월호참사는 300여 명의 어린 학생과 무고한 시민들을 온 국민이 지켜보는 가운데 수장시킨 사건이다. 세계 10위권의 경제강국, 아이티(IT)산업 세계1위, 조선업 세계1위라는 허울좋은 수치 아래 한국사회가 얼마나 후진적이고 위험사회인가를 집약적으로 보여주었다. 박근혜 정부의 해경과 해군이 많은 헬리콥터와 구조선을 동원하고도, 단 1명도 구조하지 못하는 무능과 무기력함을 내보였다. 세월호 침몰은 구조화된 부패의 인재였지만 1명도 구조하지 못하는 것은 무능·무력한 관재였다.이같은 현상이 선박회사의 악덕 기업주와, 무능한 해경과 해군 그리고 책임의식이 전무한 선장·승무원들에게만 있는 것이 아니라 박근혜 정부와 사회 지도층의 총체적인 비리, 무책임, 부도덕성의 단면이었다.높은 자리는 그 위치에 걸맞는 책임과 도덕성이 요구된다. 절대군주시대에도 가뭄이 들면 임금이 근신하면서 하늘에 부덕함을 빌면서 기우제를 지냈다. 전통적으로 우리나라의 위정자들은 권력만 행사했지 책임감과 도덕성은 외면했다.조선시대 선조는 왜군이 쳐들어오자 한양을 버리고 의주로 도망쳤다. 이를 지켜본 백성들이 몰려가 임금의 거처였던 경복궁에 불을 질렀다. 왕위를 이은 인조는 병자호란이 일어나자 가족은 강화도로 피난보내고 자신도 뒤따라 가려다 청군에 길이 막히자 남한산성으로 도망쳤다가 결국 항복하는 수모를 당했다. 백성들은 안중에 없고 자신들의 안위에만 급급하였다.1910년 경술국치로 수많은 의열사들이 순국하고 의병전에 나설 때에 고종과 순종은 멀쩡히 살아남았고, 왕족·고관대신 72명이 일본 정부가 준 작위와 거액의 은사금을 받기에 혈안이 되었다. 이를 지켜본 관리들과 지도층 인사들이 친일파가 되고, 해방 후 지금까지도 그들의 자손들이 기득세력이 되었다.6·25전쟁이 터지자 이승만은 "서울시민은 안심하라"는 녹음 방송을 틀어놓고 서울역에 대기한 기차로 남쪽으로 도망갔다. 서울을 떠난 30분 후 한강철교를 폭파시켜 600여 명을 수장시키고 서울 시민들의 피난길을 막았다. 그 판에도 백범 김구 암살범 안두희를 챙겨서 떠났다. 그리고 유엔군의 도움으로 서울로 돌아와서는 인민군에 부역했다는 누명을 씌워 수천 명을 감옥에 보냈다.망국시절, 애국자들이 풍찬노숙을 하며 독립운동을 할 때에 일본군에 들어가 독립군에 총질을 한 일본군 출신들과 총독부 관리들이 4·19혁명으로 쟁취한 민주주의를 뒤엎은 5·16쿠데타세력의 주역이 되고 긴 세월 이 나라의 지배층이 되었다. 독립운동가, 민주화운동가들은 걸핏하면 종북으로 몰리거나 대를 이은 궁핍의 세월을 보낸다.우리는 언필칭 "산업화와 민주화를 동시에 압축적으로 성취한 나라"라고 자부한다. 그런데 실상은 어떤가.산업화의 역군인 노동자들과 천하지대본이라던 농민들은 천덕구리가 되고, 소수 재벌과 기득세력만이 단군 이래의 호사를 누렸다. 국난이 닥치면 가장 먼저 내빼고, 외세에는 제일 먼저 추파를 던지면서 부와 권력을 세습한다.'99 대 1'의 빈부격차, 가난이 대물림되는 신판 음서제 현상은 한국사회의 모순구조를 집약한다. 세계 억만장자 중 한국은 74%가 상속자로서 세계1위를 차지한다. 미국 28.9%, 일본 18.5%, 영국 6.4%다. 중산층이 무너지고 극소수의 초호화세력과 절대다수 서민층의 양극화는 세월호의 참상 그대로다. 세월호가 유병언이라는 '보이지 않는 손'의 지배구조와 관민 부패의 사슬에서 침몰했듯이, 국가권력이 특정지역 특정계층의 인사들로만 포진하면서 견제와 균형을 잃게 되었다. 그들 끼리 "우리가 남이가"를 심정적으로 통류하면서 앞에서 밀어주고 뒤에서 덮어주게 되면 국가공권력은 '찍힌 놈'의 털을 뽑고 저들 패거리에는 훈장을 주게 된다.프랑스어로 '귀족의 의무'를 뜻하는 노블리스 오블리제는 지위가 높은 사람일수록 사회적 책임과 의무를 많이 해야 한다는 말이다.일본 작가 시오노 나나미는 <로마인 이야기>에서 2000년을 지탱한 로마제국의 저력은 노블리스 오블리제라고 분석한다. 로마 귀족은 전쟁이 나면 자신의 재산을 내놓고 가장 앞장서서 외적과 싸웠다. 로마 건국 이후 500년간 원로원에서 귀족이 차지하는 비중이 15분의 1로 급속히 줄어든 것은 계속되는 전쟁에서 귀족들이 많이 희생된 까닭이라 한다.한국사회의 지배층은 특권만 있고 책임과 의무는 없었다. 조선시대 왕족·양반층은 납세와 군역의무를 지지 않았다. 3정(三政)이 극도로 문란해지면서 양반의 숫자가 급격히 늘게되고 국가재정과 국방인력이 크게 줄었다.왕조와 관리들의 부패 탐학이 극심해지고 심지어 임진왜란이 발생하자 수많은 노비·천민들이 일본군에 투신하여 침략군에 편성되었다. 선조가 궁궐을 떠나면서 "왜병 중에 조선인이 많다는데 그 숫자가 얼마나 되느냐?"고 물었을 정도였다.1905년 을사늑약 이후 우리 관군이 한번도 제대로 일본군과 싸워본 적이 없다. 나라가 망하는 과정에서 관군은 있으나마나한 존재가 되고, 그 대신 의병이 궐기하여 국권수호와 독립전쟁의 전위가 되었다. 삼한갑족이던 이회영 일가가 모든 재산을 팔아 만주에 신흥무관학교를 세우는 등의 경우가 있었으나 극소수에 불과했다.우리 역사는 깨어 있는 민중의 힘을 바탕으로 발전해왔다. 한국사를 민족사와 왕조사의 이분법으로 분류할 때, 민족사는 바로 민중에 의해 엮여온 것이다. 한국의 왕조사는 사대주의, 쇄국정책, 정권안보 제일주의에서 굴욕적인 사대와 망국의 경우가 있었지만, 민중이 주체인 민족사는 민족의 형성과 발전, 통합과 저항의 입장에서 볼 때 결코 위축되거나 쇠퇴하지 않고 항상 건강한 한민족을 지켜왔다. 우리의 정통 민족사는 바로 왕조사가 아닌 민중사인 것이다. 한국은 미국 다음으로 세계 2위의 빈부 양극화의 위기에 놓여있다. 상위 1%가 개인 소유의 땅 50%이상, 주식부자 1%가 시가총액 63%를 점유하고, 자살율 세계최고, 남녀임금 차별, 세계최고 등 비정상의 극치를 이룬다.독일의 저명한 주간지 <슈테른>이 1995년을 빛낸 '세계의 8대 사기꾼' 특집을 꾸미면서 전두환 2위, 노태우 3위로 기록한 바 있다. 이명박의 4대강 비리와 자원외교에 수십조원의 국고가 낭비된 과정과 이것을 밝히지 않는 배경 속에는 얼마나 많은 권력형 사기꾼들이 숨어 있었는지 모른다. 우리는 지금 윤석열 일당의 내란과 국정비리를 특검을 통해 조사하고 있다.1789년 프랑스혁명 당시 인구가 2,600만 명이었다. 전체 인구의 1%인 귀족과 성직자 6~10%인 비생산직 두 계급이 국가 전체 토지의 3분의 1을 점유했다. 이들에게는 세금과 병역이 면제되었다. 납세·병역의무는 제3계급인 평민(농민)에게만 부여되었다. 혁명이 발발하는 사회경제적 요인이었다.6·25한국전쟁 당시 중국 모택동의 장남은 팽덕회 사령관의 중국어 통역으로 근무중 유엔군의 폭격으로 사망했다. 유엔군사령부 벤플리트 8군사령관 아들은 공군조종사로 출격했다가 적탄에 맞아 사망했다. 영국의 왕자는 포클랜드 전쟁에 참전했다가 부상당했다.한국전쟁 당시 최일선은 가난한 농민의 자식들로 채워지고 베트남전, 천안함 침몰 때도 만만한 서민 자식들만 희생되었다. 어디에서도 노블리스 오블리제를 찾기 어렵다. 대한민국은 민주공화국인가, 특권층 전제국인가 의심할 때가 없지 않다.지배층이 국가안보를 잘못하거나 외침을 당할 때이면 피지배층이 전투에 나가 희생되는 잘못된 역사는 청산해야할 시대적 과제이다.