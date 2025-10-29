북한 "어제 서해상에서 함대지 전략순항미사일 시험발사"

큰사진보기 ▲북한이 지난 2월 26일 오전 서해 해상에서 전략순항미사일 발사훈련을 진행했다. 2025.2.28 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한이 지난 28일 서해에서 함대지 전략순항미사일을 시험 발사했다고 밝혔다.북한 관영 <조선중앙통신>은 29일 "미사일총국이 28일 서해 해상에서 해상 대 지상(함대지) 전략순항미사일 시험발사를 진행했다"고 보도했다.통신은 "함상 발사용으로 개량된 순항미사일들은 수직 발사되어 서해 해상상공의 설정된 궤도를 따라 7800여 초(2시간 10분)간 비행해 표적을 소멸했다"고 전했다.시험 발사는 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장 주재로 이뤄졌으며, 김정은 총비서는 참관하지 않았다.통신에 따르면, 박 부위원장은 "전쟁 억제 수단들의 적용 공간을 부단히 확대해나간 데 대한 당중앙의 전략적 기도대로 우리 핵무력을 실용화하는 데서 중요한 성과들이 이룩되고 있다"고 주장했다.그러면서 "각이한 전략적 공격수단들의 신뢰성과 믿음성을 지속해서 시험하고 그 능력을 적수들에게 인식시키는 것 그 자체가 전쟁 억제력 행사의 연장이자 보다 책임적인 행사로 된다"고말했다.이어 그는 "국가수반은 이미 강력한 공격력으로써 담보되는 억제력이 가장 완성된 전쟁 억제력이고 방위력이라고 정의하였다"며 "우리는 자기의 전투력을 끊임없이 갱신해나가야 하며, 특히 핵전투 태세를 부단히 벼리는 것은 우리의 책임적인 사명이고 본분"이라고 덧붙였다.이번 북한의 함대지 순항미사일 시험 발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김 총비서를 만나겠다는 의사를 밝힌 이후에 이뤄졌다. 트럼프 대통령이 방한 기간 김 총비서와 만나고 싶다는 의사를 연일 발신하고 있는데 대해서 북한은 아무런 반응을 보이지 않고 있다.다만 김정은 총비서가 시험 발사를 참관하지 않았고 북한 주민들이 보는 <로동신문>에 관련 소식이 실리지 않았다는 점, 유엔 안전보장이사회 제재 위반인 탄도미사일 대신 순항미사일을 쐈다는 점에서 북한이 나름대로 도발 수위를 조절한 것 아니냐는 해석이 나온다.