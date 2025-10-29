"돌봄 이용자 사망시 돌봄노동자한테 유급보상-상담지원 등 필요"

큰사진보기 ▲28일 경남연구원 가야대회의실에서 열린 ‘2025년 경남 돌봄노동자 노동 실태조사 결과 보고 및 정책 토론회“ ⓒ 경상남도돌봄노동자지원센터 관련사진보기

돌봄을 받는 이용자가 사망할 때 돌봄노동자한테 유급보상과 상담지원, 위로금이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.경상남도돌봄노동자지원센터가 28일 경남연구원 가야대회의실에서 열었던 '2025년 경남 돌봄노동자 노동 실태조사 결과 보고 및 정책 토론회"에서 다양한 의견들이 쏟아졌다.센터는 "돌봄노동자의 노동환경과 처우 실태를 면밀히 파악하고, 이를 토대로 돌봄노동자 권익 보호와 복리 증진을 위한 개선 방안을 논의하기 위해 토론회를 열었다"라고 밝혔다.토론회에서는 요양보호사, 노인맞춤돌봄 생활지원사, 장애인활동지원사, 아이돌보미 등 돌봄노동자 800여 명을 대상으로 벌인 '노동 실태조사' 결과가 발표되었다.장연주 경남연구원 연구위원은 경남지역 돌봄노동자 지원 정책 여건 분석과 노동환경실태 및 정책 수요, 향후 정책과제 등을 다각도로 분석했다.박진영 사회복지법인 사랑그린 대표는 "돌봄노동자에게도 노동시간과 휴게시간 보장을 위한 특별법적 검토가 있어야 하고, 이용자 사망시 돌봄노동자에게 유급 보상·상담 지원·(가칭)사망위로금 제도 도입이 필요하다"라고 제시했다.정찬미 전국요양보호사협회장은 "돌봄노동자의 안전·소득·노동시간·경력·건강·참여권을 보장하는 제도적 장치가 필요하며, 현장의 현실을 반영한 원스트라이크제, 유급대기제, 경력승계, 참여권 보장 등이 핵심 과제다"라고 강조했다.양혜리 공인노무사는 "장기요양 제도의 구조적 한계를 개선하기 위해 평가 기준 정비, 법·고시 간 정합성 확보, 수가 내 인건비 비중 조정이 필요하며, 돌봄노동자 권익 보호를 위해 상담 영역 확대, 현장 밀착형 지원체계, 성희롱·폭언 피해자 보호제도 강화가 요구된다"라고 말했다.문정희 경상남도여성가족재단 연구위원은 "실태조사는 돌봄노동자의 노동권 보호, 보상체계 강화, 회복·역량 보장, 공공관리 강화 등 다섯 가지 정책 방향을 제시하며 실천의 필요성을 강조한다"라며 "경남도는 조례 제정과 지원센터 운영을 통해 제도적 기반을 마련했으며, 이제 '돌보는 사람을 돌보는 사회'로 나아가야 할 때다"라고 하였다.김여용 센터장은 "이번 실태조사와 정책연구가 경상남도 돌봄노동자 종합계획의 기초가 되고, 돌봄노동자 지원센터의 방향과 목표를 제시하는 디딤돌이 되길 바란다"라며 "돌봄노동자의 노동환경 개선과 전문성 강화, 사회적 인정 확대로 자부심 있게 일할 수 있는 환경이 조성되길 기대한다"라고 밝혔다.