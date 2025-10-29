경기장 아닌 놀이터, 승패 아닌 즐거움... 아이들의 웃음이 물들인 그라운드

큰사진보기 ▲‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’에 참가한 어린이들이 경기를 앞두고 밝은 표정으로 준비 체조를 하며 몸을 풀고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’ 개막식에서 선수대표 어린이들이 유재중 논산시체육회장과 이순식 충남어린이집연합회장을 향해 힘차게 선서를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲좌측의 이병도 충남교육연구소장과 우측의 김종윤 논산시어린이집연합회장이 서로 손을 맞잡고 ‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’의 성공적 개최를 기원하며 따뜻한 덕담을 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산전통국악연구소(대표 신원일)의 신명 나는 사물놀이가 개막 축하공연으로 펼쳐져 어린이들과 학부모들의 뜨거운 박수갈채를 받았다. 공연 중 선보인 접시돌리기와 상모돌리기 장면에서는 아이들의 눈빛이 반짝이며 흥이 한층 더 고조됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 ‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’에는 조용훈 논산시의회의장, 유재중 논산시체육회장, 이순식 충남어린이연합회장, 유기성 논산지구대장, 조영란 충남어린이집연합회 자정분과 회장, 도기정 논산시소통위원장과 임원단, 이병도 충남교육연구소장, 강창우 논산시연합번영회장, 김남흥 논산시사람꽃복지관장, 손선우 논산시학교운영위원장협의회장, 그리고 대한한돈협회 도영철·이한범·강민호 이사 등이 참석해 시축과 시구를 진행하며 대회의 힘찬 시작을 알렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’의 첫 번째 경기로 열린 논산 성동숲속 F.C와 천안 꿈빛누리 F.C의 맞대결이 펼쳐지고 있다. 어린이 선수들이 그라운드를 누비며 열정 가득한 플레이를 선보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’에 출전한 어린이들을 응원하기 위해 나온 부모들이 경기장 밖에서 밝은 미소로 손을 흔들며 “화이팅!”을 외치고 있다. 응원의 함성 속에 그라운드가 한층 더 뜨거워졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회’ 현장에는 어린이 선수뿐 아니라 온 가족이 함께 나와 응원전을 펼쳤다. 할머니가 손에 든 응원문구에는 손주를 향한 사랑과 정성이 고스란히 담겨 있었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을볕이 내리쬔 지난 28일, 충남 논산시 가야곡면 탑정시민체육공원 풋살경기장은 어린이들의 환호로 들썩였다.'2025 육군병장 슛돌이 축구왕 유아축구대회'가 막을 올린 것이다. 충남 11개 시·군에서 32개 팀이 출전한 이번 대회는 그야말로 '작은 월드컵'을 방불케 했다. 아이들은 구슬땀을 흘리며 공을 쫓았고, 부모들은 그라운드 가장자리에서 목청껏 응원했다.이번 대회는 단지 승패를 가리는 경기가 아니라 '놀이 중심의 체육교육'을 목표로 했다. 전·후반 각 10분씩, 경기마다 여자선수 1명 이상이 반드시 출전하는 규정도 돋보였다. 아이들은 넘어져도 울지 않고, 친구를 밀지 않으며, 즐겁게 뛰겠다고 선수선서를 통해 다짐했다.특히 경기 외 시간에는 별도의 놀이공간이 마련되어, 어린이들이 마음껏 뛰어놀고 체험할 수 있는 시간이 주어졌다. 아이들은 이곳에서 공놀이를 하거나 친구들과 웃음꽃을 피우며, 축제의 또 다른 즐거움을 만끽했다.행사 운영을 맡은 김종윤 추진위원장은 어린이의 눈높이에 맞춘 프로그램 구성으로 현장을 이끌었다. 참가 어린이들이 긴장하지 않도록 놀이형 프로그램을 도입하고, 학부모들이 편히 관람할 수 있는 공간까지 마련했다. 그 덕분에 현장은 '경기장'이 아니라 '놀이터'처럼 따뜻한 분위기로 채워졌다.또한 교육 현장에서 꾸준히 어린이 체육문화의 가치를 연구해온 이병도 충남교육연구소장의 조언이 녹아든 점도 눈길을 끈다.그는 "아이들이 마음껏 뛰어노는 것이야말로 교육이 지향해야 할 본질"이라며, 대회의 의미를 조용히 되새겼다. 그 말처럼 이날 그라운드는 교육과 놀이, 성장과 웃음이 함께 숨 쉬는 배움터였다.개막식에서는 내빈 축사 대신 논산전통국악연구소의 사물놀이와 접시돌리기 공연이 펼쳐졌다. 어린이들에게 전통문화를 자연스럽게 알리며 축제의 문을 연 이 공연은 현장의 열기를 한층 높였다.북소리와 꽹과리 소리가 운동장을 울릴 때, 아이들은 손뼉을 치며 환호했고 학부모들은 연신 카메라 셔터를 눌렀다. 그 순간, '축구대회'는 하나의 '문화축제'로 확장됐다.대회에는 백성현 논산시장, 조용훈 논산시의회 의장, 유재중 체육회장 등 지역 리더들이 참석해 어린이들을 응원했다.내빈들의 인사 대신 시축으로 시작된 개막식은, "어린이가 주인공인 행사"라는 기획 의도를 분명히 보여줬다.이번 대회는 논산시와 논산시체육회가 주최하고, 충청남도어린이집연합회가 주관했으며, 마을학교 스포츠교실 학습공동체가 후원했다.지난 2010년 '강경젓갈배 유아축구대회'로 시작해 잠시 중단됐던 이 대회는, 2021년부터 '육군병장 슛돌이 축구왕'이라는 이름으로 부활해 매년 지역의 대표 어린이 축제로 자리 잡고 있다.김종윤 추진위원장(논산시어린이집연합회장)은 "이 대회는 승부를 넘어 어린이들에게 행복한 놀이문화를 알려주는 시간"이라며 "부모님들도 함께 웃는 축제의 장이 되길 바란다"고 말했다.대회를 지켜본 부모들은 "아이들의 에너지와 순수한 경쟁심에서 오히려 어른들이 배운다"고 입을 모았다.탑정호의 가을 햇살 아래, 아이들은 축구공을 따라 달리며 상상력과 창의력이라는 또 다른 근육을 단련하고 있었다. 그라운드를 가득 채운 웃음소리 속에서, 논산의 미래는 한 뼘 더 자랐다.