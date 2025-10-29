국가 존망이 달린 문제... 트럼프와 '결전의 날'이 밝았다

큰사진보기 ▲ 28일 경북 경주시 첨성대 앞에서 쌍산 김동욱 서예가가 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사를 맞아 서예 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 7월 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담을 하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 경찰이 경북도에 '갑호비상'을 발령한 28일 트럼프 미국 대통령이 머물 것으로 알려진 경북 경주시 한 숙소에서 경찰특공대가 순찰을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

호주 / 앤소니 알바니지 총리

브루나이 / 하싸날 볼키아 국왕

캐나다 / 마크 카니 총리

칠레 / 가브리엘 보리치 폰트 대통령

중국 / 시진핑 국가주석

홍콩 / 존 리 행정장관

인도네시아 / 프라보워 수비안토 대통령

일본 / 다카이치 사나에 총리

말레이시아 / 안와르 이브라힘 총리

멕시코 / 마르셀로 루이스 에브라르드 카사우본 경제부 장관

뉴질랜드 / 크리스토퍼 럭슨 총리

파푸아뉴기니 / 존 로쏘 부총리

페루 / 테레사 메라 고메스 통상관광부 장관

필리핀 / 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령

러시아 / 알렉세이 오베르축 부총리

싱가포르 / 로렌스 웡 총리

대만 / 린 신이 타이산투자회사 회장

태국 / 아누틴 찬위라꾼 총리

미국 / 스콧 베센트 재무장관

베트남 / 르엉 끄엉 국가주석

IMF / 크리스탈리나 게오르기에바 총재

UAE / 칼리드 빈 모하메드 알 나흐얀 아부다비 왕세자

전세계의 시선이 집중되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 사실상 첫날이자 가장 중요한 날인 10월 29일의 아침이 밝았다.아침까지 쌀쌀한 날씨지만 낮부터는 추위가 풀리면서 예년 기온을 되찾을 것이라는 게 기상청 예보다. APEC의 도시, 경주의 이날 아침 기온은 2℃, 오후는 16℃가 될 것으로 예상된다.이재명 대통령은 이날 오전 CEO 서밋 참가, 아마존웹서비스(AWS) 대표 접견, 글로벌 기업들의 한국 투자 발표 등 굵직굵직한 비즈니스 행사를 치르는 것으로 첫 일정을 시작한다.CEO 서밋에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자를 비롯해 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO, 사이먼 칸 구글 APAC 부사장, 사이먼 밀너 메타 부사장, 안토니 쿡·울리히 호만 마이크로소프트 부사장 등 글로벌 테크 리더들이 연사로 나서 AI와 디지털 전환의 미래에 대해 의견을 교환한다.이 대통령은 특히 CEO 서밋 개막식에서 APEC 성과와 의장국의 비전을 제시하는 특별연설을 할 예정이기도 하다.비즈니스 행사도 중요하지만, 뭐니 뭐니 해도 이날이 중요한 이유는 '대망의' 두 번째 한미 정상회담이 열리는 날이기 때문이다.트럼프 대통령은 이날 오전 김해공항을 통해 입국한 다음 오후에는 경주 모처에서 정상회담을 갖는다.이번 한미 정상회담이 특히 주목을 받는 이유는 이 대통령 취임 후 수개월간 이어오고 있는 양국간 관세협상이 혹시나 타결되지 않을까 해서다."시간이 좀 더 걸릴 것"이라는 이 대통령을 비롯해 참모들 대부분이 이번에는 어렵다고 손사래를 쳤지만, 양국 최고 지도자가 만난 자리에서 관세협상을 타결짓는 극적인 모습을 연출할 가능성이 전혀 없지는 않다.미국에게는 동맹국의 팔을 비틀어 나라를 부흥시키는 문제이지만, 우리에게는 자칫하면 국가의 존망이 달린 문제다. 과연 두 정상이 지난 7월말 백악관에서의 첫 번째 조우 때 남겨놨던 숙제를 이번 기회에 마무리지을 수 있을지 주목된다.회담 결과도 결과지만 회담 후 열릴 기자회견에서 트럼프 대통령이 어떤 발언을 내놓을지, 이 대통령은 어떻게 대처할지, 한국 기자들은 어떤 질문을 던질 것인지도 관심이다. 이 대통령도 회담 준비에 잠 못 드는 밤이겠지만, 회견장에 나설 기자들 역시 잠을 못 자고 질문을 다듬고 또 다듬었다.협상 결과와 관계없이 이날 저녁 이 대통령과 트럼프 대통령은 실무만찬을 갖는다. 한국의 조선업에 관심이 많은 트럼프 대통령이 경주 인근에 있는 한국 조선소를 방문할지도 기업으로선 관심이 아닐 수 없다.트럼프 대통령이 과연 이번 방한을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수 있을 것인지도 초미의 관심사다. 만난다면 오히려 APEC 본행사 전체보다 더 큰 파급력을 지닌 특대형 이벤트가 될 것이다.이 역시 대통령실 관계자들은 가능성을 낮게 보지만, 트럼프 대통령은 방한 일정 연장 의사까지 비치면서 김 위원장에게 '러브콜'을 보내고 있다. 일부에서는 이날중 북한의 반응이 나올 수도 있다고 점치고 있는 만큼 한반도 운명에 중요한 하루인 것만큼은 틀림없다.또 이날 경주에서는 APEC을 반대하는 진보·보수단체들의 시위가 예정돼있어 경찰이 경상북도 전역에 가장 높은 수준의 비상근무 단계인 '갑호 비상'을 발령했다. 특히 시진핑 주석의 방한을 맞아 극우단체들이 대규모 혐중시위를 예고하고 있어 바싹 긴장하고 있다.이번 회의 의장인 이 대통령은 전날인 28일 오후 경주로 이동해 별다른 일정 없이 회의를 준비한 것으로 보인다.한편, 대통령실은 이번 경주 APEC 본회의에 우리나라를 포함해 21개 회원국들의 정상 및 대표, 국제기구(국제통화기금, IMF) 대표 1명, 초청국(UAE) 대표 1명 등이 참석한다고 밝혔다. 명단은 다음과 같다.