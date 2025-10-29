학생님, 교장님, 시민님이 모인 훈훈한 자리... 근데 빠진 게 있다

큰사진보기 ▲500인대토론회'미래를 여는 협력교육 1년, 함께 만드는 미래 500인 대토론회' 현장. 학생, 교사, 시민 등 500여 명의 교육 주체들이 한 조를 이루어 서울교육의 과제에 대해 열띤 분임토의를 하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

지난 28일, 신도림 웨딩시티 그랜드볼룸홀. 서울시교육청이 주최한 '미래를 여는 협력교육 1년, 함께 만드는 미래 500인 대토론회'가 열렸다. 시민, 학생, 교사, 학부모, 교육청 관계자 등 500명이 한자리에 모여 서울교육의 과제와 비전을 이야기했다.나는 공업계고 교장을 대표해 참석했다. '500명', '대토론회', '그랜드볼룸홀'이란 단어만으로도 규모가 느껴졌다. 시작 30분 전, 현장은 이미 열기로 가득했다.이번 행사는 정근식 서울시교육감 취임 1주년을 맞아, 지난 1년간의 협력교육 성과를 돌아보고 앞으로의 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.교육감은 환영사에서 "서로 다른 주체가 모여 경험을 나누고 과제를 공유하는 장이야말로 서울교육의 성장 동력"이라고 강조했다.행사장에서 가장 인상 깊었던 건, 모두가 '님'으로 불린다는 점이었다. 학생이든 교장이든, 시민이든 모두가 같은 호칭으로 대화했다. '학생님', '교장님', '시민님'... 호칭 하나가 만들어내는 평등한 분위기 속에서 사람들은 진심으로 귀를 기울였다. 교육이 특정인의 영역이 아니라 모두의 권리이자 공동의 과제임을 실감하는 순간이었다.명지고 한 학생은 "제가 미처 생각하지 못했던 시각을 들을 수 있었다"고 말했고, 50대 시민 홍아무개씨는 "교육 정책을 직접 제안하고 교육감에게 답변을 들을 수 있어 뜻깊었다"고 했다. 영등포초 6학년 학생은 "앞으로 서울교육이 더 좋아질 것 같다"며 웃었다. 이름 대신 '님'으로 연결된 자리에서 나온 말들이 따뜻하게 울려 퍼졌다.이날 토론회에서는 학생참여위원회, 학부모·교사·시민참여단 등 네 주체가 지난 1년간의 활동을 공유했다. 학생들은 직접 제안서를 만들었고, 교사와 학부모는 정책 현장의 경험을 나누었다."교육청과 현장이 함께 고민하고 있다는 사실 자체가 변화의 시작"이라는 교사의 말은 공감과 기대를 함께 불러왔다.이후 진행된 10개 분임토의에서는 기초학력 보장, 고교학점제, AI·디지털 교육 활성화 등 서울교육의 주요 의제가 논의됐다.초등학생부터 교장, 시민까지 한 모둠에 앉아 열띤 토론을 이어갔다. 토론 결과는 곧바로 온라인 투표로 이어져, 서울교육청 정책의 우선순위를 정하는 데 반영되었다.'효과적인 서울교육 홍보'를 주제로 한 분임에서는 "시민들이 교육정책이 미래를 어떻게 만들어가는지 투명하게 알고 싶어한다"는 의견이 나왔다.그 분임에 참여한 한 교사는 "행정 중심의 홍보를 넘어, 교육정책을 시민이 함께 만드는 과정으로 바꾸어야 한다"고 말했다.토론 주제 어디에도 직업교육과 노동인권 교육은 없었다. 산업 구조가 빠르게 바뀌고, 인공지능과 로봇 기술이 일상에 스며드는 시대다.서울에도 78개 직업계고 학생들이 미래 산업의 한가운데에서 배우고 있지만, 그들의 배움과 성장, 그리고 노동의 가치에 대한 논의는 시민의 교육 의제 속에서조차 사라져 있었다.한 교장은 이렇게 말했다."서울의 교육이 협력과 참여의 민주주의로 성숙해가는 건 분명한 진전이에요. 하지만 기술인재를 키우는 교육, 일과 학습이 결합된 직업교육, 그리고 노동으로 세상을 살아가는 힘에 대한 논의가 빠진다면, 서울의 미래를 함께 만든다는 말은 반쪽짜리 약속일지도 모릅니다."서울교육의 거버넌스는 분명 진화하고 있다. 그러나 그 대화의 장에 '미래 산업을 준비하는 학생들의 자리'가 빠져 있다면, 서울의 협력교육은 아직 완성되지 않았다.