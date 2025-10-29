'아파트 폭등' 통계 근거 숨기는 한국부동산원, 이재명 정부 방침도 무시?

한국부동산원이 '아파트 폭등' 통계를 발표하면서 구체적인 근거와 수치는 공개하지 않겠다고 하자, 행정 정보는 가급적 투명하게 공개한다는 정부 방침을 거스른 것이란 비판이 나온다.
한국부동산원은 10월 들어 '주간 아파트 가격 동향'을 통해 매주 서울 아파트 가격이 0.5% 폭등한다는 통계를 연이어 발표했다. 특히 서울 광진구 등 일부 자치구에서는 아파트 가격 상승률이 1.0%를 웃돌았는데 보수, 경제 언론들은 이를 근거로 '아파트 폭등'이라고 아우성을 치고 있다.
<오마이뉴스>는 지난 27일 한국부동산원 측에 서울 성동구와 마포구 등 아파트 가격 상승률이 1.0%를 웃돌았던 서울 자치구의 통계에 활용된 수치는 무엇인지 물었지만, '공개할 수 없다'는 답변을 받았다(관련기사 : '아파트 폭등' 통계 낸 한국부동산원 "근거? 공개 못한다"
https://omn.kr/2fti0).
한국부동산원 측은 통계법 등에 적시된 개인정보 침해 우려를 이유로 들었다. 조사에 활용된 아파트 단지와 호가, 실거래가 등의 정보가 공개될 경우 다른 정보와 결합이 되면서 개인을 특정할 수 있어 개인정보 침해 우려가 있다는 게 한국부동산원 측이 밝힌 '비공개' 사유다. 한국부동산원 홈페이지의 마이크로데이터를 통해 지번 등의 정보를 뺀 가격 정보가 공개됨에도, 서울 개별 자치구의 주간 변동률 집계에 활용되는 호가, 실거래 유무, 가중치 등의 구체적인 변수는 '비공개'로 남아있는 것이다.
다른 부동산 통계가 공개되는 현황을 보면 이같은 해명은 설득력이 크게 떨어진다. 국토교통부와 서울시가 제공하는 아파트 가격 실거래가 정보를 보면 거래 아파트 단지와 면적, 거래가격, 거래일은 물론 아파트 층수까지 공개한다. 실제 등기부등본에 등기까지 이뤄진 거래라면 해당 정보를 활용해 거래 당사자 등에 대한 정보도 파악할 수 있다.
결합된 정보로 개인이 특정되는 문제를 우려한다면, 국토부와 서울시가 공개하는 실거래가 정보 역시, 전면 비공개를 하는 것이 바람직하다. 하지만 현재까지 국토부와 서울시가 공개하는 실거래가 정보가 심각한 개인정보 누출 피해로 이어졌다는 사례는 찾아볼 수 없고, 관련된 논란 역시 크게 불거진 적이 없다.
"수치, 항목 제시되지 않는 한 신뢰정보로 보기 어려워"
거듭된 문의에 한국부동산원 측은 "국가데이터처 지침과 통계법 규정을 준수했다"고 밝혔다. 하지만 '비공개 방침 관련해 법제처 유권해석이나 법률 자문이 이뤄진 것이냐'는 질문에는 "국감 기간이라서 당장 확인할 수 없다"고 했다.
한국부동산원의 이같은 입장은 통계의 신뢰성에 대한 의구심을 낳고, 행정정보의 원칙적 공개라는 이재명 정부 방침과도 반하는 것이란 지적이다. 실제로 대통령실은 역대 정부 들어 처음으로 대통령실 특활비를 공개하는 등 그동안 공개하지 않던 자료까지 공개해오고 있다.
조정흔 감정평가사는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "아파트 거래는 실거래가 자주 이뤄지지 않기 때문에, 표본이 제대로 확보됐는지, 호가와 거래가는 어떻게 분배하는지 등의 과정이 굉장히 중요하다"면서 "한국부동산원에서 종합적으로 판단한다고 하지만, 산출에 활용되는 수치와 항목이 구체적으로 제시되지 않는 한, 신뢰할 정보로 보기 어려운 측면이 있다"고 말했다.
정택수 경제정의실천시민연합 팀장은 "주간 아파트 통계는 표본도 적고, 정보도 공개하지 않아, 사실상 밀실에서 만들어지고 있는 구조여서 통계 왜곡, 심지어 조작까지 가능하다"라면서 "정보를 투명하게 공개한다는 현 정부 기조와도 어긋나는 것"이라고 강조했다.