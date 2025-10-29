'아파트 폭등' 통계 근거 숨기는 한국부동산원, 이재명 정부 방침도 무시?

▲지난 20일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 정부가 발표한 10·15 부동산 대책에 따라 이날부터 서울 전 지역과 과천, 분당 등 경기 12개 지역에서 토지거래허가제가 시행된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기