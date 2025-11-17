아직 못보셨나요? 늦가을 명장면 다 모았습니다

큰사진보기 ▲농촌 들녘가을걷이가 끝나간다. 볏단을 둥그렇게 쌓아 놓던 때는 이제 옛이야기속의 한 장면이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을걷이콩 타작하는 아낙네. ⓒ 문운주 관련사진보기

[강천산]

큰사진보기 ▲강천산가을의 끝자락 붉게 물든 단풍 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲강천산단풍이 물가 위로 드리워지고, 햇빛이 계곡물에 반사되어 반짝인다.. ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

[담양 메타세쿼이아]

큰사진보기 ▲반영늦가을의 메타세쿼이아가 호수 위에 고스란히 반영되며 풍경은 한층 더 고요해진다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만추늦가을의 메타세쿼이아가 호수 위에 고스란히 반영되며 풍경은 한층 더 고요해진다 ⓒ 문운주 관련사진보기

[무등산]

큰사진보기 ▲만추가을의 끝자락 붉게 물든 단풍은 낙엽이 되어 길가에 수북이 쌓여간다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산 단풍붉게 익은 단풍이 가을의 마지막 색을 보여준다.. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만추도로 곳곳에 은행잎이 떨어져 수북이 쌓인 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

▲만추 가을의 끝자락, 들녘에는 가을걷이가 끝나고 산과 계곡에는 단풍이 절정입니다 문운주 관련영상보기

벼를 베어낸 논바닥엔 거친 그루터기만 남았다. 한때 바람 따라 물결치던 황금빛 들녘은 이제 숨을 고른 듯 고요하다. 하얀 비닐로 둥글게 감싼 곤포사일리지(볏짚을 포장해 저장한 것)가 햇살에 번들거리고, 가을 끝자락의 쓸쓸함을 한층 깊게 만든다.입동이 지나고 아침저녁 공기가 더 차가워졌다. 산자락의 단풍은 점점 붉게 타오르고, 가을은 어느덧 마지막을 향해 걷고 있다. 들녘에서는 가을걷이를 마치고 월동 준비가 이어진다. 곤포사일리지를 바라보다 문득 잊고 지냈던 옛 가을이 떠오른다.기억 속 들판으로 잠시 돌아간다. 그때는 기계보다 손과 땀이 먼저였던 시절이다. 어른들은 낫으로 벼를 한 줄씩 베어냈고, 아이들은 떨어진 이삭을 주워 모았다. 볏단의 냄새, 흙냄새, 땀 냄새가 뒤섞인 공기 속에서 가을은 그렇게 익어갔다.볏단을 묶어 마당 한쪽에 쌓던 날들, 발로 돌리는 탈곡기의 '툭툭' 소리, 벼 껍질이 날리던 마당의 풍경이 아직도 생생하다. 이제 콤바인이 논을 훑어도 마음 한편에는 여전히 낫질 소리가 남아 있다. 그것은 계절이 남긴 오래된 리듬이다.추억의 들판을 뒤로 하고 지난 15일, 늦가을 단풍을 보기 위해 길을 나섰다. 올해는 기온 변화가 일정하지 않아 단풍이 예년 같지 않다는 이야기가 들렸다. 산의 색도 이미 많이 벗겨졌을 것이라 생각해 기대는 크지 않았다.하지만 이날은 유난히 하늘이 맑았다. 그대로 지나치기엔 아까운 날씨다. 그래서 망설임을 접고 가까운 강천산과 담양 메타세쿼이아길, 그리고 무등산을 한 번에 둘러보기로 했다. 비록 끝물의 단풍일지라도, 계절이 남긴 마지막 표정을 확인해보고 싶었다.강천산에 도착한 시간은 오전 10시. 주차장은 이미 사람들로 북적였다. 전국에서 몰려든 차량들이 3주차장까지 가득 차 있고, 빈자리를 찾는 차들이 천천히 움직인다. 차를 세우고 사람들 흐름을 따라 걸음을 옮긴다.계곡을 따라 이어지는 단풍은 생각보다 선명하다. 붉은 잎과 노란 잎이 햇빛을 받아 반짝이고, 바람에 흔들리며 색이 미세하게 번진다. 보가 설치된 지점마다 계곡물이 고여 작은 소(沼)를 만들고, 물 위엔 단풍빛이 겹쳐 비친다.역광이 잎 사이로 스며들며 붉은빛은 더 짙어진다. 사람들은 그 앞에서 걸음을 멈추고 사진을 찍는다. 병풍폭포에서 강천사, 구름다리, 구장군폭포까지 단풍은 계곡을 따라 이어진다. 상점들도 오랜만에 활기를 띠었다. 군밤과 단감, 지역 특산물을 놓고 판매하는 상인들의 손놀림도 바빠졌다.차로 한 30분 이동했을까. 풍경은 다시 달라진다. 산의 붉은 단풍 대신 길게 이어진 메타세쿼이아 가로수가 시야를 채운다. 수직으로 선 나무들이 늦가을 빛을 받아 일정한 리듬을 만든다. 이곳의 풍경은 색보다 구조가 먼저 들어온다.메타세쿼이아가 줄지어 선 길은 이국적인 분위기를 만든다. 곧게 선 나무들은 질서 정연하게 길을 따라 서 있다. 그 사이로 사람들은 사진을 찍으며 천천히 걸음을 옮긴다. 아이들은 천방지축 뛰어다니며 가을을 즐긴다. 메타세쿼이아 길의 늦가을은 화려하지 않지만, 나무의 높이와 공기의 질감, 그리고 그 속도를 따라 걷는 시간이 풍경을 완성한다.이제 다시 길을 잡는다. 오후 햇빛이 기울기 시작하는 시간, 다음 목적지는 무등산이다.원효사로 들어가는 길은 여전히 색이 남아 있다. 노란 잎이 내려앉고, 기와지붕 위에 조용히 쌓인다. 숲은 이미 절반이 비어 있지만, 남은 잎들은 마지막 빛을 모아 붉게 남아 있다. 바람에 갈색 잎들이 한 장씩 흩날린다. 무등산의 가을은 거의 끝에 와 있다.길가엔 낙엽이 두텁게 쌓였다. 감나무에는 몇 개 남은 열매가 바람에 흔들린다. 논두렁엔 어둠이 옅게 깔리고, 곤포사일리지들이 희미한 윤곽을 드러낸다. 들녘은 소리를 잃어가고, 공기엔 겨울의 냄새가 스며든다.돌아오는 길, 논둑의 물기는 석양빛을 머금은 채 잔잔히 빛난다. 사람과 기계가 떠난 들판은 한 계절의 일을 끝내고 조용히 겨울을 준비한다. 가을은 그렇게 뒤를 정리하며 지나가고, 계절은 어느새 다음 장을 펼칠 준비를 하고 있다.